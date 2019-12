FENGSLET: VG besøkte John Kristoffer Larsgard i Navajo County Jail dagen etter domsavsigelsen i 2012. Foto: Thomas Nilsson, VG

Larsgard nekter å dra hjem til Norge

NEW YORK (VG) Etter å ha sonet 7,5 år i amerikansk fengsel, ble John Kristoffer Larsgard utvist til Norge. Men nordmannen har anket avgjørelsen – og kjemper nå for å få bli i USA.

Samtidig fortsetter han forsøkene på å renvaske navnet sitt i det amerikanske rettssystemet. Det gjør han fra innsiden av fengselsmurene i delstaten Arizona.

– Han er ikke ferdig med sakene sine. Han jobber for å bevise feilene som er gjort, sier moren Liv Larsgard til VG om hvorfor sønnen fortsatt er i fengsel.

Det er nå over åtte år siden John Kristoffer Larsgard (41) ble pågrepet etter å ha hentet en leiebil i en småby Arizona. Larsgard kjørte i gal retning og mot en folkemengde, og ble i 2012 funnet skyldig i legemsbeskadigelse med et dødelig våpen. Det dødelige våpenet var leiebilen han kjørte.

I fjor sonet nordmannen ferdig straffen på syv og et halvt år. Men siden oppholdstillatelsen hans var gått ut, ble han i april samme år overført til et annet fengsel.

13. mai i år ble han formelt utvist fra USA, opplyser amerikanske toll- og immigrasjonsmyndigheter (ICE) til VG. Men i stedet for å reise hjem, valgte Larsgard å anke avgjørelsen.

I oktober ble anken avvist av et klageorgan for immigrasjonssaker, men Larsgard sto på sitt. Nå venter han på å få saken sin vurdert av lagmannsretten i San Francisco.

– Han forblir i varetekt i påvente av utfallet av anken, opplyser presseansvarlig i ICE, Yasmeen Pitts O'Keefe til VG.

– Vil slåss for sin rett

ICE vil ikke kommentere bakgrunnen for anken. Men etter det VG erfarer mener Larsgard det er klart best for ham å være i USA mens ulike ankesaker han har i rettssystemet blir behandlet.

41-åringen har avvist en forespørsel fra VG om å intervjues over telefon. I 2018 sa Liv Larsgard til VG at sønnen vil bli i USA for å kjempe for sin rett.

– Det er fælt at han skal bli sendt hjem før sakene hans er ferdig. Han vil bli for å slåss for sin rett. Blir han deportert og utvist, er det vanskelig for ham å komme inn igjen i USA for å kjempe for sakene sine.

Vil ta tid

I fengselet i ørkenen i Florence, Arizona, sitter mange som skal deporteres etter alt fra 30 dager til seks måneder.

Larsgard kan komme til å tilbringe ytterligere halvannet år i gigakomplekset.

Ifølge rettsdokumenter VG har sett skal advokaten hans legge frem et skriftlig sammendrag med argumenter innen februar neste år. Påtalemyndigheten har frist i april.

SITTER HER: Her i Central Arizona Florence Correctional Center venter John Kristoffer Larsgard på svar om han får bli i USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

Lagmannsretten, Ninth Circiut of Appeal, er den største og travleste lagmannsretten i USA. På grunn av Trumps innvandringspolitikk har den slitt med et stort etterslep av saker.

Det tar i gjennomsnitt ett år fra en sak blir anket til den er avgjort, ifølge domstolens årsrapport. Samtidig kan det ta opptil ett år fra skriftlig behandling til dom, opplyses det på hjemmesidene deres.

Bønn til norske myndigheter

Tidligere sjømannsprest i San Francisco, Gisle Meling, har besøkt Larsgard mange ganger, både i Florence og i fengselet i Tucson.

– Jeg håper inderlig at han kommer hjem. Det er den beste plassen for ham å være. Han har vært åtte år i fengsel. Å få være med moren sin, å få lov til å komme hjem til Norge, det vil være det beste for ham, sier Meling.

Hans inntrykk er at Larsgard er bekymret for å reise hjem.

– Min bønn er at noen med makt og myndighet i denne saken kan gi ham en garanti om at han kan få hjelp til å få livet sitt på beina igjen i Norge.

Utenriksdepartementet viser til taushetsplikt og vil ikke kommentere saken.

– Tror sterkt på sin uskyld

Både eksperter og diplomater reagerte kraftig på prosessen mot Larsgard i 2011 og 2012. Straffeutmåling og soning i Arizona er blant de strengeste i USA. Den daværende konsulen i Phoenix kalte saken «en skam for USA».

Selv om han har sonet ferdig straffen, har ikke Larsgard gitt opp å få saken sin omgjort. I fjor leverte han en ny anke om at hans opprinnelige anke hverken ble godt nok utformet eller vurdert. Klagen ble avvist.

Nå venter advokaten hans på å få vite om Arizonas høyesterett vil vurdere saken.

– Jeg er forsiktig optimist. Jeg synes vi har veldig gode argumenter på minst ett av punktene. En kjennelse i vår favør ville fått konsekvenser for flere enn Mr. Larsgard – det ville berørt alle som har hatt en advokat som ikke har gjort jobben sin skikkelig eller ført de beste argumentene i anken, sier Elizabeth Hale, som representerer Larsgard i denne konkrete saken.

Hvis Larsgard får medhold, kan det åpne for at han får anke dommen fra 2012 på nytt.

– Det betyr ikke nødvendigvis at han kommer til å vinne den andre, direkte anken. Hvis han vinner er det mulig, at han kan få dommen reversert, men Navajo County kan alltid stille ham for retten igjen.

– Hvorfor ønsker Larsgard å gå gjennom alt dette når han kan reise hjem til Norge?

– Det må du spørre ham om. Noen gjør det av prinsipielle grunner eller fordi de ønsker å bli renvasket. Mr. Larsgard tror sterkt på sin uskyld, sier Hale, og legger til:

– Det amerikanske rettssystemet har ikke behandlet ham særlig rettferdig.

Ble bråk

Saken startet da Larsgard og moren kjørte av veien på Interstate 40 gjennom Arizonas ørken i september 2011. Da de skulle hente den skadede bilen dagen etter, kjørte Larsgard feil vei i en enveiskjøring.

Det var fullt av folk i småbyen på grunn av en musikkfestival og mange reagerte på at Larsgard kjørte i gal retning.

Det ble bråk, og Larsgard fikk et slag midt i ansiktet som brakk nesen hans. Deretter kjørte han bort i høy i fart. Retten fant at han hadde forsøkt å skade folk med vilje da han flyktet. Selv hevder han at han bare forsøkte å komme seg vekk.

Det var seks fornærmede, derav to barn. Ingen ble fysisk skadet under opptrinnet, men under domsavsigelsen påpekte dommeren at flere fikk psykiske skader.

Inngikk forlik

Larsgards soning har ikke vært uproblematisk. Han skadet seg og ble senere fratatt medikamentene han fikk for smertelindring. Fengselet hevdet han solgte tabletter til medfanger og at han reagerte med vold da han fikk beskjed om reduseringen. Larsgard har nektet for anklagene.

I fjor inngikk Larsgard, som er avhengig av rullestol, et forlik med den private aktøren som hadde ansvaret for helsehjelp i fengselet, opplyser hans tidligere advokat David Chami.

– Mr. Larsgard har antydet at helsehjelpen han får nå er en tydelig forbedring, sier Chami.

Det er 7–8 måneder siden han sist snakket med nordmannen.

– Men jeg holder kontakt med moren hans. Vi forsøker å veilede henne så godt vi kan.

Sjømannskirken i San Francisco opplyser på generelt grunnlag at de følger opp alle nordmenn, også de som er i fengsel.

