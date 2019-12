STOPPET BIL: De to politimennene mens de rettet våpen mot bilen David Ward satt i. Bildet er hentet fra videoen som ble tatt med kamera hengende på uniformen til en av dem. Foto: Politiet

Pågrep uskyldig mann – endte med dødsfall

Politiet trodde David Ward hadde stjålet sin egen bil. 52-åringen døde av skadene han pådro seg under den brutale pågripelsen

– Dersom du har sett bildene fra politiets kamera, så vil du kanskje føle et ubehag over hva du så. Det gjorde jeg.

Ordene tilhører sheriff Mark Essick i Sonoma County i California, USA.

I en video nylig lagt ut på politiets internettsider forteller han om hendelsen for nesten en måned siden, som endte i tragedie både for politiet og ikke minst 52 år gamle David Ward.

Essick forklarer at to av hans tjenestemenn forsøkte å stoppe en bil som tidligere var meldt stjålet av en væpnet person. Da de prøvde å få den til å stanse, satte sjåføren i stedet opp farten og forsøkte å stikke av.

I flere kilometer pågikk biljakten før den endte i en blindvei.

Der gikk politimennene ut av sin bil og bort til bilen de hadde jaktet. Med kamera festet til uniformen, er alt som skjer fanget på film.

DØDE: David Ward døde etter den brutale pågripelsen. Foto: Catherine Aguilera / AP

Hodet mot bildør

Man kan se hvordan politiet retter sine pistoler mot sjåføren, mens de ber ham holde sine hender opp, før de ber ham forsiktig åpne døren med ene hånden.

– Jeg kan ikke tro dette. Jeg er den skadede part i dette, kan man høre Ward si.

Han blir så fjernet fra bilen med makt. Et basketak oppstår. Blant annet skal Ward ha bitt de to politimennene, mens en av dem skal ha slått hodet hans inn i døren på bilen samtidig som den andre brukte elektrosjokkpistol på Ward.

Ward blir liggende på bakken. Det blir slått fast at han er bevisstløs, men at han puster.

SHERIFF: Mark Essick hos Sonomoa-politiet, nord for San Francisco. Foto: Politiet

Flere politifolk har kommet til. En av disse påpeker overfor de to som så langt har håndtert situasjonen at mannen som nå ligger i håndjern på bakken faktisk er eieren av bilen.

Etter hvert stopper Ward også å puste. Livreddende behandling hjelper ikke. Han dør senere på sykehus.

Essick kaller måten den ene av de to politibetjentene behandlet ham på som «ekstremt urovekkende». Sheriffen har derfor sendt ham brev med advarsel om mulig oppsigelse. Den andre betjenten er foreløpig tatt ut av tjeneste.

Mener politibetjentene ikke har skyld

Førstnevntes advokat reagerer på sheriffens reaksjoner, og sier de vil anke avgjørelsen dersom politibetjenten faktisk får sparken.

Advokaten er imidlertid enig i at dette var et unødvendig dødsfall.

– Men min klient er ikke skyld i Wards tragiske dødsfall. For å si det som det er, er han selv årsaken til dette ved at han foretok en rekke bisarre handlinger som bekreftet det politibetjentene trodde, nemlig at han var en væpnet bilraner, og ikke offeret for den kriminelle handlingen, sier Harry Stern, ifølge ABC News.

Sheriff Essick innrømmer at det fremstår som et mysterium at Ward flyktet fra politiet ettersom han faktisk var eier av bilen.

– Han hadde fått tilbake bilen sin, men han hadde ikke meldt fra om dette.

Stern hevder også at Ward hadde en eksisterende helsetilstand, samt metamfetamin i kroppen, som begge kan ha vært med å påvirke utfallet. I tillegg påpeker han at Ward var etterlyst for narkotikaforhold.

Saken mot de to politibetjentene er nå under etterforskning av et annet politidistrikt.

Publisert: 27.12.19 kl. 12:42

