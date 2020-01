Et tropisk apehus på 2000 kvadratmeter har brent til grunnen Foto: David Young / dpa

Brann i dyrehage – apehus brant til grunnen

Samtlige dyr i apehuset i Krefeld dyrehage i Tyskland døde i en brann natt til onsdag. – Vår verste frykt er blitt en realitet, skriver dyrehagen på Facebook.

Ifølge dyrehagen ble de like etter midnatt, nyttårsaften, gjort oppmerksomme på at Krefeld «Affentropenhaus», en bygning med tropisk klima bygget som et drivhus, sto i brann.

I flere timer forsøkte slukkemannskaper å få kontroll over flammene, men til ingen nytte. Rundt fem timer etter bekreftet dyrehagen at ingen av dyrene i den rundt 2000 kvadratmeter store bygningen hadde overlevd.

– Vår største frykt er blitt en realitet. Det er ingen overlevende dyr i apehuset, skriver den tyske dyrehagen på sine egne Facebook-sider.

Ingen mennesker ble skadet i brannen, og dyrehagens talsperson Petra Schwinn forteller til Bild at de er godt ivaretatt av brannvesenet. Dyrehagen holder stengt onsdag, som følge av katastrofen.

– Vi takker for all hjelpen vi har blitt tilbudt. Vi ber om forståelse for at vi fortsatt er i sjokk, og ikke kan si nøyaktig om og hvor hjelpen er nødvendig, skriver dyrehagen videre.

Ifølge politiet var det over 30 dyr i apehuset da det brant. Dyrehagen opplyser om en bestand på rundt 1000 dyr i hele parken.

Ifølge dyrehagens hjemmesider huser «Affentropenhaus» orangutanger, sjimpanser, gorillaer og silkeaper, i tillegg til en samling flaggermus og fugler, i bygningen. En gorillahage tilknyttet bygningen, der flere yngre gorillaer med familie oppholdt seg, ble skånet for flammene. Dyrehagen planla byggingen av et nytt oppholdsområde for dyrene utendørs, som skulle stå klart i løpet av 2020.

Noen brannårsak er så langt ikke bekreftet. Den regionale tv-kanalen Westdeutscher Rundfunk skriver at fyrverkeri kan ha utløst brannen ifølge brannvesenets kontrollsentral.

Publisert: 01.01.20 kl. 09:25 Oppdatert: 01.01.20 kl. 09:41

