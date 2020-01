DØDSBRANN: Et tropisk apehus på 2000 kvadratmeter har brent til grunnen i en dyrehage i Tyskland første nyttårsdag. Foto: Alexander Forstreuter / DPA

30 aper døde i brann - politiet fant «kinesiske lykter» i ruinene

Flere titalls dyr i apehuset i Krefeld dyrehage i Tyskland døde i en brann natt til onsdag. Politiet etterforsker muligheten for at bruk av kinesiske lykter forårsaket brannen.

Ifølge dyrehagen ble de like etter midnatt, nyttårsaften, gjort oppmerksomme på at Krefeld «Affentropenhaus», en bygning med tropisk klima bygget som et drivhus, sto i brann.

I flere timer forsøkte slukkemannskaper å få kontroll over flammene, men til ingen nytte. Rundt fem timer etter bekreftet dyrehagen at ingen av dyrene i den rundt 2000 kvadratmeter store bygningen hadde overlevd.

– Vår største frykt er blitt en realitet. Det er ingen overlevende dyr i apehuset, skriver den tyske dyrehagen på sine egne Facebook-sider.

På en pressekonferanse onsdag ettermiddag forteller parkdirektør Wolfgang Dresen at to sjimpanser, Bally og Limbo, på «mirakuløst vis», har overlevd, som rapportert av Westdeutsche Zeitung.

Fant rester av lykter

På pressekonferansen informerer politiet om at rester av tre såkalte «himmellanterner» ble funnet i brannruinene, og at saken etterforskes som uaktsom brannstiftelse.

Disse flyvende lanternene kalles ofte «kinesiske lykter» eller «skylanterner» og fungerer som en varmluftballong der en åpen flamme holder ballongen i luften. Ifølge Bild er disse forbudt i Nordrhein-Westfalen, der Krefeld ligger.

Noen land, som Australia og Østerrike, har totalforbud mot lyktene. I Norge er ikke lyktene forbudt, men Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppfordrer til alminnelig aktsomhet ved bruk.

Ingen mennesker ble skadet i brannen, og dyrehagens talsperson Petra Schwinn forteller til Bild at de er godt ivaretatt av brannvesenet. Dyrehagen holder stengt onsdag, som følge av katastrofen.

– Vi takker for all hjelpen vi har blitt tilbudt. Vi ber om forståelse for at vi fortsatt er i sjokk, og ikke kan si nøyaktig om og hvor hjelpen er nødvendig, skriver dyrehagen videre.

Den eldste gorillaen i parken, som var 45 år, var blant de som døde i brannen, ifølge direktør Wolfgang Dresen.

BRANNFARLIG: Kinesiske lykter er ikke ulovlig i Norge, men Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om at lyktene er svært brannfarlige, og at de kan fly mange kilometer før de slukker. Foto: SAMSUL SAID / Reuters

Over 30 dyr

Ifølge politiet var det over 30 dyr i apehuset da det brant. Dyrehagen opplyser om en bestand på rundt 1000 dyr i hele parken.

Ifølge dyrehagens hjemmesider huser «Affentropenhaus» orangutanger, sjimpanser, gorillaer og silkeaper, i tillegg til en samling flaggermus og fugler, i bygningen. En gorillahage tilknyttet bygningen, der flere yngre gorillaer med familie oppholdt seg, ble skånet for flammene. Dyrehagen planla byggingen av et nytt oppholdsområde for dyrene utendørs, som skulle stå klart i løpet av 2020.

Noen brannårsak er så langt ikke bekreftet. Den regionale tv-kanalen Westdeutscher Rundfunk skriver at fyrverkeri kan ha utløst brannen ifølge brannvesenets kontrollsentral.

