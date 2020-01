DEN GANG DA: Både Kim Jong-un og Donald Trump har lagt diplomatisk prestisje i sitt samarbeid. Her fra den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea i juni. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Forsker etter Kims trusler: Risikoen vil henge over oss utover året

I talen sier Kim Jong-un at Nord-Korea ikke lenger føler seg forpliktet til å holde seg unna testing av atomvåpen og interkontinentale missiler.

Da Nord-Korea varslet om en nært forestående «julepresang» til Trump hvis ikke amerikanerne klarte hostet opp forslag for å redde atomsamtalene før nyttår, ble det tidlig klart at dette var en pakke som neppe egnet seg under juletreet.

Det har vært flerfoldige spekulasjoner rundt denne gaven, og alt fra nye atomprøvesprengninger, raketter og cyberangrep ble lansert som mulige forslag.

Da nyttårsaften kom hadde den nordkoreanske lederen valgt å sløyfe den tradisjonelle nyttårstalen, og folket ble heller servert en lang, TV-sendt opplesning av Kims tale fra et fire dager langt partimøte i desember.

Der ble det klart at Nord-Korea ikke lenger ser seg bundet av sitt selvpålagte midlertidige forbud mot testing av atomvåpen og interkontinentale missiler.

– Det ble ikke den akutte krisen i januar som mange, inkludert meg selv, hadde fryktet. Han har nøyd seg med trusler, uten direkte handling nå. Men risikoen for at han vil gjøre noe provokativt vil henge over oss utover året, sier historiker og Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) Stein Tønnesson.

– Dette styrker ikke Nord-Koreas sjanse for sanksjonslette.

Ingen «julegave»

Uttalelsene kommer etter måneder med stillstand i forhandlinger om videre atomnedrustning, og uenigheter om sanksjoner innført av amerikanerne – og medlemmer av FNs sikkerhetsråd.

I talen varslet også Kim at de sto klare til å vise frem et nytt «strategisk våpen», og advarte mot at de ville ty til «sjokkerende og faktisk handling», som følge av amerikanernes oppførsel i nedrustningssamtalene.

– Det vil bli spekulasjoner om hva dette kan være. Det kan være en bløff. Det kan også være at de setter i gang en form for cyberkrigføring, og kaller det for et nytt strategisk våpen. Men en ting er klart, og det er at den varslede «julegaven» aldri ble noe av, sier Tønnesson.

TROR PÅ SAMARBEID: Forsker ved Peace Research Instiute of Oslo (PRIO) Stein Tønnesson mener både Kim Jong-un og Donald Trump har lagt så mye personlig prestisje at de kommer til å strekke seg langt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Begge har feilet

Tønnesson tror ikke amerikanerne vil foreta seg noe nevneverdig, og at det forblir «status quo», også etter Kims uttalelser.

– Så lenge det blir med trusler eller hvis Nord-Korea fortsetter i et gjentagende mønster med kort- og mellomdistanseraketter, så tror jeg ikke det får noen større konsekvenser. Etter den løse avtalen de inngikk i Singapore så har ikke Trump maktet å få til noe som helst hva gjelder atomnedrustning på Koreahalvøya. Nord-Korea har også mislykkes med sitt mål om å avskaffe sanksjonene. Begge har feilet, sier Tønnesson.

Han mener den beste veien å bygge bro mellom USA og Nord-Korea er gjennom sistnevntes naboland.

– Noe som ofte blir underkommunisert er at Nord-Korea har havnet i et ubehagelig avhengighetsforhold til Kina. Jeg tror den beste løsningen er å bygge opp forholdet til Sør-Korea. Både for å unngå å bli ytterligere avhengig av kineserne, men også fordi Sør-Korea er nære allierte med USA.

Havarerte forhandlinger

I oktober var Sverige vert for fredsforhandlinger mellom USA og Nord-Korea utenfor Stockholm, men Nord-Korea trakk seg fra samtalene fordi de mente at USA ikke hadde med seg noe å forhandle om.

Senere har det nordkoreanske regimet varslet om potensielle provokasjoner, hvis partene ikke klarer å komme til enighet før utgangen av 2019. Kim Jong-un har ved flere anledninger brukt sitt atomvåpenarsenal til å legge press på USA, i et forsøk på å oppheve flere av sanksjonene innført av amerikanerne.

USA vil på sin side ikke gjennomføre sanksjonslette, så lenge nordkoreanerne ikke viser reell vilje til atomnedrustning.

I fjor møtte Trump og Kim hverandre to ganger, henholdsvis til et toppmøte i Hanoi i februar og et møte i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea i juni. Førstnevnte endte i fiasko, mens sistnevnte endte i enighet om å gjenoppta forhandlingene.

Siden har det vært stillstand i forhandlingene.

