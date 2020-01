VENTER På NYHETER: Sharon Rigoni er gift med en brannmann, og har vært mye bekymret denne sesongen. Nå er de selv evakuert. Foto: Michaela Morgan, VG

Evakuerte fra brannene i Australia: – Dette blir en lang natt

BOMADERRY (VG) På flukt fra skogbrannene har innbyggere fra North Nowra samlet seg i nabobyens idrettshall. For Sharon Rigoni er ventetiden tøff: Ektemannen John er brannmann, og måtte bli igjen.

– Han har blitt sendt til vår gate, som vi nettopp evakuerte fra. Brannen har ikke kommet dit ennå, men den er på vei, sier hun og peker på et live-kart over brannens bevegelser på mobilen.













HETT: Med temperaturer på over 40 grader og sterk vind er det varslet katastrofe i flere delstater når brannen «Currowan» sprer seg over enorme områder. Tusenvis av mennesker er evakuere. Disse bildene er fra «New South Wales» hvor VGs team er nå.

Huset til Sarah og John Rigoni ligger i North Nowra i Shoalhaven i den australske delstaten New South Wales, og brannen «Currowan» har i firetiden lørdag ettermiddag nådd skogområdene like ved.

– Det er en stor innsatsgruppe der nå. Jeg er ganske bekymret. Vanligvis, om han er ute for å slukke en husbrann, sover jeg ikke i det hele tatt, sier hun, og forteller at branner er ekstra skremmende for henne: En ulykke i 2008 gjorde at hun ble brent over 24 prosent av kroppen.

– Jeg vet hvordan det føles å ta fyr. Det vil jeg ikke at mannen min skal oppleve, sier Sharon til VG.

Selv har Rigoni evakuert hjemmet, og sitter sammen med venner og naboer i den lille byen Bomaderry i et populært ferieområde langs kysten av den australske delstaten New South Wales.

UTE AV KONTROLL: Brannen Currowan i Shoalhaven sett fra Gerroa i New South Wales lørdag. Brannen dekker et område på hele 264.000 hektar. Foto: Michaela Morgan, VG

Her har en flunkende ny baskethall blitt gjort om til et samlingssted for innbyggere fra byen, i underkant av ti minutters kjøring unna.

Utenfor er himmelen oransje, og røyklukten kraftig. Turistene er borte, og katastrofealarmen har gått.

«Farlig å bli»

Med temperaturer på over 40 grader enkelte steder, sterk vind og tørr luft, er det varslet potensiell katastrofe idet brannene lørdag ettermiddag presses oppover langs kysten.

– I en uke har vi vurdert om vi skulle bli eller dra. I dag fikk vi endelig en tydelig beskjed: Søk tilflukt, det er farlig å bli, sier Kathryn Hamilton, også hun fra North Nowra.

Bare 15 minutter etter at tekstmeldingen fra myndighetene kom, hadde hun, de to tenåringsbarna James og Sarah og deres to amerikanske gjester Jul og Kennerley Schoefield pakket med seg det aller viktigste: Fødselsattester, pass og toalettsaker.

VENTER: Sarah Hamilton, Jul Schoefield, Kathryn Hamilton, James Hamilton og Will Mazengarb har akkurat reist fra nabobyen North Nowra. Foran Kennerley Schoefield. Foto: Michaela Morgan, VG

Nå er det bare å vente. På bordet foran dem ligger potetgull, gulrøtter og sjokolade.

– Dette kommer til å bli en lang natt. Vi vet ingenting akkurat nå, sier hun.

Evakueringssenteret i Bomaderry er mest sannsynlig utenfor fare denne gangen, og familien er forberedt på å overnatte. De vet ikke når de får lov til å reise hjem igjen, eller om det blir noe hjem å reise hjem til.

Frykter vindretningen

Store deler av den sørøstlige kysten av Australia er preget av skogbrannene, og lørdag er det krisetilstand i delstaten Victoria og unntakstilstand i delstaten New South Wales. To personer er også bekreftet omkommet på Kangaroo Island i delstaten South Australia. Dermed er 14 personer bekreftet omkommet denne uken, og minst 20 siden brannsesongen startet.

Bilder fra byer lenger sør for der VG oppholder seg, viser røde kystbyer omringet av flammer fra alle kanter:

De siste dagene har titusenvis av lokale og turister blitt evakuert før det som var ventet å bli den verste dagen så langt i årets brannsesong.

I løpet av kjøreturen fra Bomaderry til kystbyen Gerroa en halvtime unna, passerer minst fem brannbiler i en rasende fart. Stemningen i området er nervøs. Det er ikke sendt ut advarsler for de to byene, men alle kjenner noen som er rammet, noen som har måttet evakuere eller som er blitt igjen i isolerte kystbyer lenger sør.

SYNLIG NÆR: Evakueringssenteret i Bomaderry. Himmelen skifter farge fra grå til oransje jo nærmere brannene man kommer. Foto: Michaela Morgan, VG

I tillegg lurer den beryktede The southerly – vinden fra sør, som slo inn over Gerroa i 20-tiden lørdag kveld. Først kom kraftig tordenvær forårsaket av brannene, før en kraftig vind med en styrke på 75 kilometer i timen tok tak.

Nå har vinden skiftet retning.

– Endringen vil drive vinden nordover og skape farlige forhold. Folk bør forberede seg, skriver brannvesenet i delstaten idet vindene treffer Nowra.

– Dessverre treffer spådommene. Det kommer til å bli en lang natt, for vi det verste har ikke kommet ennå, er ordene fra delstatsminister i New South Wales Gladys Berejiklian lørdag ettermiddag.

Publisert: 04.01.20 kl. 15:32

