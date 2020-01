MASSIVT OPPMØTE: Store folkemengder hedrer generalen Qasem Soleimani, som ble drept i et amerikansk luftangrep, i den iranske byen Ahvaz. Foto: AP / NTB scanpix

Folkemengde hedrer Soleimani i Iran

Store folkemengder hedrer generalen Qasem Soleimani, som ble drept i et amerikansk luftangrep, i den iranske byen Ahvaz.

NTB-AFP

Soleimani, som ble drept natt til fredag i et amerikansk droneangrep ved den internasjonale flyplassen i Bagdad, blir sett på som en krigshelt av flere i Iran for sin innsats i Iran-Irak-krigen (1980–1988) og for rollen som leder av Revolusjonsgardens elitestyrke Quds.

Levningene til Soleimani ble søndag fraktet til Iran fra Irak. Det vil være begravelsesseremonier for den avdøde generalen i Iran både søndag og mandag.

En direktesending på statlig TV viser tusenvis av svartkledde mennesker som går gjennom gatene i den sørvestlige byen i Iran.

Personer i folkemengden holder blant annet opp bilder av den avdøde generalen.

På mandag er det ventet at ayatolla Ali Khamenei skal be ved Soleimanis levninger.

Iran har truet med alvorlige hevnangrep, en trussel som også Irans allierte, som Jemens houthimilits og Libanons Hizbollah-milits, har sluttet seg til.

Publisert: 05.01.20 kl. 12:03

