KALLER INN: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg kaller inn Det nordatlantiske råd til hastemøte mandag for å diskutere situasjonen i Midtøsten, der konflikten mellom Iran og USA har eskalert dramatisk den siste uken. Foto: Thomas Nilsson / VG

Jens Stoltenberg kaller inn til NATO-hastemøte

Generalsekretæren kaller inn til hastemøte i NATO mandag om situasjonen i Midtøsten.

Det bekrefter en talsperson i NATO til VG.

– Generalsekretær Stoltenberg besluttet å kalle inn Det nordatlantiske råd til møtet etter samtaler med de allierte. Der skal situasjonen i Midtøsten bli diskutert.

Det irakiske parlamentet har søndag stemt for at regjeringen ber om at den internasjonale koalisjonen som er i landet for å bekjempe IS, trekkes ut.

Norge er blant landene som bistår – og den norske styrken består av om lag 70 personer. USA har omkring 5000 soldater i Irak.

Situasjonen mellom USA og Iran har eskalert dramatisk de siste døgnene. Det startet i romjulen, og eskalerte ytterligere da den iranske generalen Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep i Irak.

VIL HA UT STYRKER: Iraks statsminister Adil Abdul-Mahdi (i midten) deltok lørdag i begravelsen til den iranske generalen Qasem Soleimani som ble drept i et amerikansk droneangrep. Nå ønsker han utenlandske militærstyrker ut av landet. Foto: Nasser Nasser / AP

Uendret situasjon for norske soldater

De norske forsvarsansatte jobber med trening og opplæring av irakiske sikkerhetsstyrker, fra en base i Anbar-regionen, sørvest i Irak. Lørdag ble opptreningen satt på hold som følge av sikkerhetssituasjonen i Irak – men alle 70 soldatene befinner seg fortsatt på samme sted, der det er satt inn ekstra beredskap som følge av sikkerhetssituasjonen.

– Vi skal etter planen være i Irak ut 2020, og avventer nå og ser om den situasjonen endrer seg. Gangen i det er at irakiske myndigheter henvender seg til norske politiske myndigheter, sier Brynjar Stordal, major og pressevakt ved FOH, Forsvarets operative hovedkvarter til VG.

Iraks statsminister Adil Abdul Mahdi kalte angrepet på den iranske generalen Qasem Soleimani 3. januar for et politisk attentat, og beslutningen i parlamentet kommer etter dette.

– Til tross for vanskelighetene vi kan støte på både internt og eksternt, er det best for Irak rent prinsipielt og praktisk, sier Abdul Mahdi til parlamentet, skriver Al Jazeera.

Iran varsler angrep mot amerikanske mål

Rådgiveren til Irans øverste leder, Hossein Dehghan, varslet søndag at Iran vil angripe amerikanske militære mål:

– Ingen i det amerikanske militæret, ingen politiske enheter, ingen amerikansk militærbase er trygg. Og de er alle tilgjengelige for oss, sier Dehghan. Han har tidligere vært forsvarsminister i Iran.

VARSLER ANGREP: Rådgiver Hossein Dehghan i Iran sier til CNN at de vil angripe militære amerikanske mål. Foto: Ivan Sekretarev / TT NYHETSBYRÅN

Han forteller om planene i et intervju med CNN. Ayatolla Ali Khamenei, som er irans øverste leder, har også varslet «kraftig hevn» etter attentatet på deres general Qasem Soleimani 3. januar.

Derfor eskalerer konflikten nå

Den lange konflikten mellom USA og Iran har eskalert de siste dagene, etter at en sivil amerikaner ble drept i et rakettangrep ved en militærbase Kirkuk nord i Irak 27. desember.

Oversikt? Her har vi listet opp de siste dagenes opptrapping av konflikten mellom USA og Iran

Siden har en rekke hendelser bidratt til den dramatiske opptrappingen, senest da den iranske generalen Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep 3. januar. Han var en av Midtøstens mektigste menn – og attentatet var beordret av president Donald Trump.

Ifølge Trump selv, og kilder til Reuters, planla generalen angrep mot amerikanske mål.

HYLLES: Etter hans død hyller iranere generalen Qasem Soleimani som ble drept i et amerikansk droneangrep 3. januar. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA

– Vi ønsker ikke krig

I intervjuet med CNN sier Hossein Dehghan, den tidligere forsvarsministeren, at deres ledelse alltid har vært klare på at de ikke ønsker noen krig.

– Det var USA som startet krigen. Derfor må de også akseptere våre reaksjoner på deres handlinger. Det eneste som kan stoppe denne krigen er at amerikanerne får et slag tilsvarende det de har påført. Etter det bør de ikke starte en ny runde, sier Dehghan til nettstedet.

EU ber om Iran overveie reaksjoner

EUs utenrikssjef Joseph Borrell har i en samtale med Irans utenriksminister Javed Zarif bedt om en nedtrapping av spenningene i Midtøsten, skriver Reuters.

Borrell ber Iran nøye overveie reaksjoner etter det amerikanske droneangrepet som blant annet tok livet av general Qasem Soleimani fredag. Samtidig inviterer han Zarif til samtaler i Brussel, om situasjonen i regionen og atomavtalen. Iran varslet søndag at de vil ta enda et steg bort fra atomavtalen som ble inngått i 2015.

