EKSILIRANER: Roozbeh Mirebrahimi flyktet fra Iran, der han ble satt i fengsel for å drive med journalistikk. VG møter ham i bydelen Queens i New York. Foto: Thomas Nilsson, VG

Iransk journalist i USA: Slik er iranere splittet om Soleimani

NEW YORK (VG) Hundretusener sørger over drapet på Qasem Soleimani. Men mange er også glade for at den mektige generalen er død, sier den iranske journalisten og menneskerettighetsaktivisten Roozbeh Mirebrahimi.

Nå nettopp

VG møter Mirebrahimi hjemme i bydelen Queens i New York. Fra hjemmekontoret i andre etasje har han de siste dagene overvåket sosiale medier og hatt tett kontakt med folk i hjemlandet.

Drapet på Qasem Soleimani, lederen av elitestyrken i Revolusjonsgarden og en av Irans aller mektigste, er på alles lepper.

– Det var overraskende for alle.

– Nasjonal helt

Mirebrahimi kom til USA i 2006 etter å ha vært fengslet for sin journalistiske virksomhet i i Iran. Han har skrevet en rekke bøker, blant annet om revolusjonen i Iran, og jobber nå for en menneskerettighetsorganisasjon i New York.

Han forklarer at Soleimani var et viktig symbol for mange iranere.

Generalen tok over elitestyrken Quds i 1998 og ble sett på som hjernen bak Irans militære strategi i regionen. Han ble også fremstilt som den eneste som kunne berge Iran fra terrororganisasjonen IS.

– Regimet i Iran har forsøkt å portrettere ham som en nasjonal helt som beskyttet landet, sier Mirebrahimi.

– For mange var rollen han spilte i kampen mot IS viktig. Denne delen av samfunnet trodde at IS ville ta Iran, var det ikke for Soleimani.

HJEMMEKONTOR: Bokhyllene er fulle av persiske bøker. Mange av dem har han skrevet selv. Foto: Thomas Nilsson, VG

Letter etter en redning

I New York er mange amerikanskiranere glade for at den mektige generalen er død, sier Mirebrahimi.

– De ser på Soleimani som en drapsmann. Men de er bekymret for økte spenninger og krig, og nøler derfor med å uttrykke glede. De er redde for at dette er et første steg mot krig.

Han understreker samtidig at reaksjonene er delte og at det er vanskelig å generalisere.

De som er glade for at Soleimani er død, er gjerne motstandere av regimet. De ønsker endring og støtter Trumps politikk.

– Sanksjonene har gjort det vanskeligere å overleve. Folk settes i fengsel for den minste ting. Listen av menneskerettighetsbrudd er lang, sier Mirebrahami, og utdyper:

– Mange har en følelse av håpløshet. Alle forsøk på reform har vært mislykket. De mister håp og selvtillit, og leter etter noen som kan komme og redde dem.

Andre er kritiske til Revolusjonsgarden og mener Soleimanis krigføring har gjort livet vanskeligere for iranere.

Nasjonalhelt

Ifølge journalisten er de som misliker drapet, grovt sett delt i to grupper:

Iranere fra ulike lag i samfunnet som har til felles at de har en sterk tro på den islamske republikken. For dem var Soleimani en viktig person. De sørger over hans død og ønsker hevn.

Iranere som støtter regimet, men som er mer moderate og ønsker endringer. De mener Soleimani bidro til stabilitet i regionen ved blant annet å kjempe mot fundamentalister som IS og Taliban. De mener Soleimani i begrenset grad blandet seg i innenrikspolitiske spørsmål, og frykter at hans etterkommer vil utvikle revolusjonsgarden til å ligne et politisk parti.

Bekymret for krig

Iran har lovet en grusom hevn og har bedyret at de står klare til å angripe militære mål. Mirebrahimi er sikker på at Iran vil svare i løpet av de neste ukene.

Han er bekymret for hva konflikten vil bety for hjemlandet.

– Det vil gjøre situasjonen vanskeligere for folk i Iran. De kan møte flere sikkerhetstiltak og det vil bli mer antiamerikansk propaganda. Det er en stor bekymring. Alle snakker nå om hva slags konsekvenser likvideringen vil ha.

– I Iran er mange bekymret for en krig. De har levd gjennom åtte år med krig, og ønsker ikke å gå gjennom det på nytt. Selv nå, over 20 år etter at krigen tok slutt, påvirker krigen dem, sier Mirebrahimi, med henvisning til krigen mellom Iran og Irak mellom 1980 og 1988.

MED FAMILIEN: Mirebrahimi har etablert seg i Queens i New York. Her leker han sammen med datteren Tina. Foto: Thomas Nilsson, VG

Flyktet fra Iran

Roozbeh Mirebrahimi jobbet i flere aviser og utgivelser i hjemlandet. Etter et langvarig press fra myndighetene, ble han arrestert i 2004.

Etter to måneder med fysiske og psykiske påkjenninger i fengsel, gikk han med på å skrive under en tilståelse der han beklaget sine såkalte udåder. To år senere kom han til USA.

– Livet mitt består av to deler: Før og etterpå. Ingenting ble det samme igjen.

Med bakgrunn i egne opplevelser har han engasjert seg spesielt for menneskerettighetssituasjonen i Iran. Senest i november ble minst 200 mennesker drept i protester som startet som følge av prisøkning på drivstoff.

– Min fremste bekymring er menneskerettigheter i Iran. Ingen militære handlinger bør føre til at vi glemmer alle de andre som ble drept, sier Mirebrahimi.

– En ond mann

Det anslås å bo mellom én og to millioner iranere i USA. På Manhattan er teppeselgeren Leon Livi krystallklar på hva han synes om Soleimanis død.

– Han var en diktator. Han drepte mange mennesker. Måten han regjerte på, var ikke riktig. Det var ikke riktig at han skulle drepe hvem han ville, samtidig som han truet Trump og USA. Når du åpner munnen din og truer verden, får du det du fortjener. Han var en ond mann. Han var nesten som Osama bin Laden, om ikke verre.

– Frykter du hevnangrep?

– Jeg tror ikke de har mot til å gjøre noe mot USA. Trump er en sterk mann.

Sorg og rop om hevn

Søndag strømmet hundretusener av mennesker ut i gatene i byen Ahvaz for å ta imot Soleimanis kiste. Ifølge BBC var det her Soleimani tjenestegjorde under Irak-krigen.

TOK FARVEL: Etter å ha blitt fraktet til Ahvaz, ble Soleimanis kiste sendt videre til Mashhad i nordøstlige Iran. Store folkemengder møtte opp for å hedre den avdøde generalen. Foto: NYHETSBYRÅET TASNIM

VG var også til stede da Iran-støttede Hizbollah sørget over den avdøde generalen i Beirut. De sverget hevn og ropte «død over Amerika».

– Drapet på Qasem Soleimani er en tragedie for oss. Han var der alltid for oss mens hele verden var imot oss. Han er vår helt, sa Noor Husseini til VG.

Mandag morgen starter et begravelsesfølge i Teheran, der ayatolla Khomeini vil lede folkemengden i bønn.

Samtidig fortsetter konflikten å eskalere. Trump kom med nye trusler etter et rakettangrep i Bagdad søndag kveld. Tidligere samme dag kunngjorde Iran at regimet vil trekke seg ut av de gjenstående delene av atomavtalen.

Publisert: 06.01.20 kl. 05:27

