Trump med hilsen til Iran etter nattens angrep: – Ønsker dere en flott fremtid

USAs president Donald Trump annonserte ingen nye angrep etter at baser i Irak der også norske soldater er stasjonert ble truffet av iranske raketter i natt.

En rekke raketter rammet i natt to militærbaser i Irak, i det Irans revolusjonsgarde beskriver som et hevnangrep på amerikanernes likvidering av landets general Qasem Soleimani i Irak forrige uke. Blant annet amerikanske, tyske, norske og britiske soldater holder til på basene.

Angrepet er omtalt som «Martyr Soleimani» og blir kalt og selvforsvar fra Irans side. Landet har truet med ytterligere angrep, både mot USA og deres allierte, dersom USA velger å svare på angrepet. Eksperter frykter i verste fall en ny storkrig i regionen.

I en varslet tale klokken 17 norsk tid sier USAs president Donald Trump at ingen ble skadet.

– Det amerikanske folk bør være lykkelige. Ingen ble skadet i nattens angrep av det iranske regimet. Ingen dødsfall. Alle soldater er i sikkerhet. Og bare minimal skade på våre militære baser.

– Så lenge jeg er president vil aldri Iran få lov å ha atomvåpen, lover Trump i talen.

Vil at NATO engasjerer seg mer

Soleimani er utpekt som arkitekten bak både mange av Irans militære operasjoner i regionen og angrep utført av landets allierte grupper i Midtøsten.

– I de siste dager planla han nye angrep på amerikanske mål. Men han ble stanset, sier Trump.

– Soleimanis hender var dynket i blod. Han burde ha blitt tatt av dage for lenge siden. Ved å fjerne ham har vi sendt et viktig budskap, sa Trump.

– Sanksjonene mot Iran vil bestå frem til de endrer kurs, sier Trump.

Han kritiserer atomavtalen med Iran som USA var med å fremforhandle i 2015, og mener landet ikke har levd opp til den. Trump oppfordrer de europeiske landene til å bryte vekk fra avtalen med Iran, som ble fremforhandlet i 2015.

Trump har fått kritikk både internasjonalt for å handle alene da han beordret likvideringen av general Qasem Soleimani i Irak forrige uke. Trump nå han vil oppfordre NATO til å engasjere seg mer i Midtøsten, men kunngjorde ingen nye angrep.

Den amerikanske presidenten avsluttet talen slik:

– Til folket og lederne i Iran: Vi ønsker at dere får en flott fremtid i fred og harmoni med verden. USA vil alltid være klar til å ha fred med dem som søker det.

I går bedyret Trump at et angrep fra Iran ville få konsekvenser. Han sa også at USA var forberedt på at det kunne skje. Etter angrepet skrev Trump i en uttalelse at alt sto bra til på basene etter angrepet, og at det jobbes med å få en oversikt over skadeomfanget.

Den iranske nyhetskanalen Press TV meldte imidlertid på Twitter at 80 personer ble drept i rakettangrepene Kanalen la til at den ikke kunne bekrefte antallet drepte. Nå later det til at opplysningene var helt feil.

VARSLET ANGREP: Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei og regimet i Tehran har varslet svar på likvideringen av landets general Qasem Soleimani. Foto: AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR / NTB scanpix

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg skriver på Twitter at han fordømmer Irans angrep mot militærbaser i Irak.

NATO opplyser at ifølge deres undersøkelser har ingen av dem som deltar i NATO-oppdraget i Irak mistet livet i angrepet.

Ikke meldt om sårede

De om lag 70 norske soldater var varslet på forhånd om angrepet og hadde tatt dekning.

Norske styrker har siden 2015 deltatt i den USA-ledede koalisjonen mot IS. I 2017 ble de flyttet til Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen i Vest-Irak, rundt 200 kilometer fra grensen til Syria.

På basen er det også 130 danske soldater. Det danske forsvarsdepartementet bekrefter at ingen av dem har kommet til skade. Ifølge Forsvarets talsperson er det primært amerikanske soldater på base, men også britisk.

Usikker fremtid

Statsminister Erna Solberg er onsdag formiddag på NHOs årskonferanse i Oslo. Hun sier til VG at vurderingen av styrkens evne til å stå i Irak, skjer sammen med den internasjonale koalisjonen mot IS:

– De må kunne gjøre en jobb, det blir det viktigste i avgjørelsen, sier Solberg.

SNAKKER MED ALLIERTE: Statsminister Erna Solberg (H) kom onsdag morgen til NHOs årskonferanse. Foto: Hallgeir Vagenes

– Vil regjeringen helst at de skal bli, eller at de skal trekkes ut?

– Regjeringen er opptatt av at alt vi gjør, skal skje i samarbeid med de andre i koalisjonen, og i samarbeid med irakiske myndigheter. Vi har en dialog med Irak via koalisjonen. Iraks regjering jobber med hvordan de skal forholde seg til resolusjonen som parlamentet har vedtatt. Vi er der på invitasjon fra Irak, sier Solberg.

Sikkerhet viktigst

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at sikkerheten for soldatene nå er det aller viktigste i vurderingen videre:

– Styrkene er nå utsatt for utfordringer som ikke var der fra starten, og nå må vertslandet avklare om de er ønsket. I så fall må irakiske myndigheter stille opp og sikre nærværet deres, sier Støre til VG.

Den irakiske statsministeren har antydet en løsning hvor de amerikanske kampstyrkene reiser ut, mens oppdraget til koalisjonen med opptrening av irakiske soldater, kan fortsette.

Til det sier Erna Solberg;

– Vi kommer aldri til å være uten styrkebeskyttelse noen steder. Det er et helt grunnleggende krav for oss. Så vil vi ikke spekulere for mye. Vi forsøker å ha en god dialog med andre for å sikre oss. Vi har planer for hvordan vi kan evakuere på kort sikt og for hvordan vi kan evakuere organisert, sier hun.

Ser ingen plan

Ap-leder Støre frykter at IS kan bygge seg opp igjen dersom de internasjonale styrkene må forlate Irak:

– En veldig nedslående mulighet er at styrkene må trekke seg ut, og at det oppstår et maktvakuum som fylles av Iran og IS, sier Støre.

– Vi må forutsette at president Trump og USA har en plan for neste trinn etter at de bestemte seg for å ta ut general Suleimani. Situasjonen er veldig farlig nå, legger han til.

– Klarer du å få øye på denne planen?

– Nei, jeg gjør ikke det. USA har lagt et press mot Iran som er i ferd med å knekke iransk økonomi, og de svarer med å rette mange stikk mot USA og deres allierte i regionen, og å trekke seg ut av atomavtalen. Dette er en situasjon som burde tas ned. Men drapet på Suleimani er å dra det opp. Det er ikke lett å se veien herfra, sier Støre.

Erna Solberg etterlyser også diplomati i stedet for nye gjensidige angrep:

– Dette kan være tidspunktet hvor USA og Iran burde snakke sammen, sier statsministeren.

