TVUNGET PÅ FLUKT: Hjemtraktene til denne lille tiger-pungmåren er ødelagt, og han har fått et nytt hjem i naturreservatet Walkabout Wildlife Park. Arten er allerede utrydningstruet i flere australske delstater. Foto: Skylarr Beek, VG

Tar imot dyr etter skogbrannene: – Hjemmet hans er helt nedbrent

CALGA (VG) Etter at flammene har slukket, venter nye utfordringer i Australia. For hvor skal dyrene som overlever ta veien, og hva skal de spise?

– Denne lille karen ble plukket opp like før brannene herjet vest for oss. Hjemmet hans er helt nedbrent nå, så han må være her inntil videre – det finnes ikke noe egnet sted å plassere ham, forteller skogvokter Lauren Cook i naturreservatet Walkabout Wildlife Park, og tar oss med inn til en liten tiger-pungmår.

I delstaten New South Wales er arten inntil videre klassifisert som sårbar, mens den i enkelte andre delstater er utrydningstruet, ifølge Australias miljødepartement.

– Han er ett år gammel, og de lever gjerne bare i rundt fire år. Mange av dem bor i områder som har brent ned nå, så hvordan situasjonen blir fremover er det vanskelig å si, sier Cook.

Én milliard døde dyr

Australia er nå for alvor i gang med å skaffe seg en oversikt over de enorme skadene skogbrannene har forårsaket for landets dyreliv. Økologer ved Universitetet i Sydney har anslått at rundt én milliard dyr er døde, og for dyrene som overlever selve brannene, er fremtiden usikker.

– Hovedutfordringene er mangelen på mat og skjulesteder. Mange dyr som overlever ved å løpe, hoppe, fly eller søke dekning under jorden eller i raviner, møter nye utfordringer i det karrige landskapet, sier professor ved universitetet, Mathew Crowther til VG.

Den australske regjeringen har bevilget 50 millioner australske dollar, i overkant av 300 norske millioner kroner, til et program som skal få dyrelivet på beina igjen etter det de kaller en «økologisk krise».

Denne uken har de sluppet ned store mengder gulrøtter og søtpotet fra helikoptre som nødhjelp til dyr i rammede områder.

SKULLE KOMME FRA NORD: Tassin Barnard satte i gang med en storstilt evakuering da brannene i november truet med å treffe naturreservatet hun driver. Foto: Skylarr Beek, VG

Tar imot dyr fra brente områder

I naturreservatet Walkabout Wildlife Park, som ligger i Calga en times kjøring nord for Sydney, jobbes det nå intenst for å gjøre klart skogområdene til å ta imot dyr som har mistet hjemmene sine i brannene i nærheten.

Reservatet har ansvar for rundt 200 dyr som ikke klarer seg ute i den ville naturen, i tillegg til at skogen deres på to kvadratkilometer er hjem for flere ville arter.

– Vi har allerede fått en liten pungrotte med brannskader, men han er vill og gjemmer seg nok der oppe, sier reservatets leder Tassin Barnard, og peker mot taket på stedets resepsjonsbygg.









Den lille pungrotten Robbie blodde hjemme hos skogvokter Casey Poolman da han var evakuert. – Han er blind, så han klarer seg ikke i naturen, sier hun.

Rundt bena hennes hopper små wallabyer, mens en koala sitter og dormer i et tre bortenfor. De har akkurat kommet hjem etter selv å ha vært evakuert. For koalaen Gumnots del betydde det tre uker i dusjen til skogvokter Monika Cobbart.

Risikofylt evakuering

Da reservatet 15. november i fjor fikk beskjed om at en stor skogbrann bare var dager unna, satte nemlig Barnard i gang med sitt livs prosjekt: Evakueringen av 300 dyr, fra 65 ulike arter.

– Vi måtte bestemme oss for om vi skulle ta risikoen med å evakuere dyrene eller ikke. Mange av dem takler ikke stress, sier hun, og forteller at kenguruer for eksempel kan få myopati om man forsøker å fange dem, som vil si at musklene deres overopphetes og slutter å fungere. I verste fall kan dette gi hjerneskade.







PÅ VEI HJEM: Så mange skogvoktere trengs det for å få emuen Happyfeet transportert hjem etter evakuering.

Hun bestemte seg for å prøve. Hun kunne ikke bare la dyrene brenne. Mange av dem, som wombatene og koalaene, kan også være kritiske for sin arts overlevelse, mener Barnard.

Prosessen med å evakuere var imidlertid ikke enkel, forteller skogvokterne Lauren Cook og Monika Cobbart mens de viser VG rundt i reservatet.

Slik jobbet de med å evakuere dyrene Måten naturreservatet Walkabout Wildlife Park jobbet på for å redde sine dyr da brannen truet, er et slags «dyrelivet i Australia» i miniatyr. De som skulle evakueres ble delt inn i fire grupper, etter hvor sjeldne de er og hvor risikable de var å flytte: Gruppe 1: De som var enkle å flytte, men kunne være vanskelige å finne et hjem til – som en 300 kilos gris.

Gruppe 2: Artene som fint tåler å bli flyttet, men som trenger spesialisert pleie, som australsk pungrotte og den australske papegøye-arten cockatoo.

Gruppe 3: Dyrene som er kritiske for sin arts overlevelse, som koalaer, tasmanske djevler og wombater.

Gruppe 4: Artene som er risikable å flytte på: Kenguruer, wallabyer og emuer. Disse kan skade seg selv, eller i verste fall dø, under prosessen.

– For å fange emuene sånn at de kan transporteres, må vi rett og slett legge oss oppå dem. Musklene mine er fortsatt såre, forteller Cook, og gir emuen Happyfeet et lite klapp på hodet idet han går forbi.

Han kom hjem forrige uke. Til helgen skal de siste tre emuene bringes hjem, i tillegg til syv store kenguruer.

FLØYET I SIKKERHET: Wombatene Ally og Hippi på vei inn i helikopteret bort fra parken 17. november 2019. – Vi hadde dem i hver sin gedigne boks, og de er ikke enkle å ha med å gjøre. De begynte å tisse og bæsje nesten med en gang, og det luktet helt fryktelig. Jeg kunne se at piloten ble stresset, ler Lauren Cook – som fraktet dem sammen med kollega Monika Cobbart. Foto: Walkabout WIldlife Park

Brannene traff nemlig aldri reservatet, men føk i stedet rett forbi.

– Det var tungt. Jeg vil ikke si at det er flaut, men det plager meg at jeg fikk så mange til å hjelpe meg med noe som strengt tatt ikke var nødvendig. Likevel, vi har fått vist frem at det er mulig å gjennomføre en sånn evakuering, noe jeg er sikker på har reddet dyreliv andre steder, sier Tassin Barnard.

Flere truede arter

Flere dyrearter er under en direkte trussel på grunn av skogbrannene, forteller professor Mathew Crowther ved universitetet i Sydney.

Blant dem kommer flere fra Kangaroo Island, som er kraftig rammet av brannene.

– Dette inkluderer en Kangaroo Island dunnart, et lite pungdyr som bare bor her, og en poteroo, et lite kenguru-lignende pungdyr som kun lever i det rammede området East Gippsland i delstaten Victoria, sier han.











NØDHJELP: En wallaby spiser gulrøtter som er blitt sluppet ned med helikopter over nasjonalparkene Wollemi og Yengo i New South Wales. Foto: NSW DPIE

Han er også bekymret for tapet av dyrene som ikke er så synlige, eller søte å se på.

– Tap av virvelløse dyr som insekter kan være helt ødeleggende. De sørger ikke bare for mat til andre dyr, men utøver viktige plikter i økosystemet, som pollinering, transport av frø og jordfornyelse, sier han, og legger til at det er vanskelig å si hva som vil skje fremover.

– Noen arter dyr og planter kan utryddes helt, mens det kan ta lang tid før enkelte økosystemer vender tilbake – om de i det hele tatt gjør det, sier han.









HJEMME IGJEN: Koalen Gumnot i naturreservatet Walkabout Wildlife Park. Koalaene er hardt rammet av brannene, blant annet fordi de sliter med å komme seg unna flammene, sier professor Mathew Crowther. Foto: Skylarr Beek, VG

Tassin Barnard prøver å se fremover. Det viktigste akkurat nå å redde så mye skog som mulig, sånn at dyrene har noe å vende hjem til.

Hun har fått satt sammen en eget branntropp som skal beskytte reservatet ved fremtidige branner, i tillegg til at hun er i ferd med å samle sammen penger til å sikre hele skogen mot rev – som truer mange av de minste dyrene.

– Det er vanskelig å engasjere folk i dette arbeidet, for vi står ikke midt i frontlinjen lenger, sier hun.

– Men når brannene er over, hva gjør vi da?

