HEDRET: Sønnen til brannmannen Geoffrey Keaton tok imot medaljen fra brannsjef Shane Fitzsimmons. Foto: Brannvesenet i New South Wales

Hjerteskjærende bilde fra begravelse: «Pappa, jeg elsker deg til månen og tilbake»

Her blir Harvey (1,5) hedret med en medalje til ære for faren, som mistet livet i branninfernoet i Australia.

Nå nettopp

Den frivillige brannmannen Geoffrey Keaton (32) døde da brannbilen han satt i ble truffet av et tre og startet å rulle sør for Sydney i delstaten New South Wales i desember i fjor.

Han er en av tre frivillige brannmenn som har mistet livet i skogbrannene som har herjet i Australia siden oktober.

Brannmannen Sam (28) døde i skogbrannene: Skulle bli far i mai

Torsdag ble Geoffrey Keaton (32) begravet i det som beskrives som en følelsesladet seremoni. Forloveden Jess Hayes og sønnen Harvey ankom begravelsen i en kortesje med brannbiler.

Oppå kisten sto det en kopp med teksten «Pappa, jeg elsker deg til månen og tilbake».

FAR OG SØNN: Geoffrey Keaton (32) og sønnen Harvey. Foto: Brannvesenet i New South Wales

Under begravelsen ble 32-åringen hedret med en medalje for hans tapperhet og handlinger under farlige omstendigheter.

Det var den 19 måneder gamle sønnen Harvey som iført uniform og smokk tok imot medaljen fra brannsjef Shane Fitzsimmons.

Bildet er lagt ut av brannvesenet i New South Wales, og har fått stor oppmerksomhet – både i internasjonale medier og sosiale medier.

Les også: Derfor er det rekordbranner i Australia

MISTET FAR OG MANN: Forloveden Jess Hayes og sønnen Harvey tar farvel. Foto: Brannvesenet i New South Wales

Siden brannene startet i oktober er minst 18 mennesker døde, hundrevis av boliger er rasert og tett befolkede områder har i perioder vært dekket av helseskadelig røyk. Og dramaet er langt fra over:

I delstatene Victoria og New South Wales ble det torsdag erklært unntakstilstand i syv dager. Langs en strekning på rundt 40 mil langs kysten av New South Wales og Victoria har brannvesenet opprettet soner som de oppfordret flest mulig til å forlate før helgen.

Les også: Desperat kamp for å redde villdyr fra skogbrannene

Med en frist på 48 timer er folk midt i ferietiden bedt om å forlate populære feriedestinasjoner i de to delstatene og reise hjem.

– Vi tar ikke lett på slike beslutninger, men vi vil også være sikre på at vi gjør alt vi kan for å være forberedt på det som kan bli en horribel lørdag, sier delstatsminister Gladys Berejiklian.

De forbereder seg nemlig på en ny hetebølge som i helgen skal trekke inn over deler av landet. Brannvesenet har allerede beskrevet det som en «farlig dag» med ekstrem brannfare.

Fikk du med deg? Beklaget feriereise i Australias brannkrise

Myndighetene frykter lørdagen kan bli verre enn de dramatiske tilstandene som preget flere steder sør i Australia i nyttårshelgen da kraftige vinder, brannutløste tordenvær med lynnedslag og gnistregn spredte dødelige branner med rekordfart gjennom de lange sammenhengende skogene.

Les også: Australsk tolvåring unnslapp brann ved å kjøre familiebilen

Ekstrem varme og tørke er viktige årsaker til de store brannene som har rast i flere australske delstater de siste månedene.

Brannene beskrives som de verste i landets historie, og de har svidd av områder som til sammen er nesten like store som Kroatia.

Kilde: VG/NTB

Publisert: 02.01.20 kl. 20:25

Mer om

Flere artikler