Kreftpasient tok fyr under operasjon

En kvinnelig kreftpasient døde søndag etter at kroppen hennes begynte å brenne under en operasjon like før jul på et sykehus i Romania.

Kirurgene som behandlet pasienten, som hadde kreft i bukspyttkjertelen, brukte en elektrisk skalpell under operasjonen til tross for at kvinnen hadde blitt behandlet med et alkoholholdig desinfeksjonsmiddel, skriver nyhetsbyrået AFP.

Da skalpellen kom i kontakt med det alkoholholdige middelet «antente kvinnen som en fakkel», og det forårsaket forbrenning på rundt 40 prosent av kroppen hennes, skriver det rumenske parlamentsmedlemmet Emanuel Ungureanu på sin Facebook-side og siterer helsepersonell ved sykehuset.

En sykepleier kastet deretter vann på den 66 år gamle pasienten for å hindre brannen fra å spre seg.

Saken har fått stor oppmerksomhet i Romania, og landets helsedepartement har sagt at de skal undersøke hendelsen nærmere.

– Kirurgene skal ha vært klar over at det er forbudt å bruke et alkoholbasert desinfeksjonsmiddel under kirurgiske inngrep utført med en elektrisk skalpell, sier viseminister Horatiu Moldovan.

Publisert: 30.12.19 kl. 17:02

