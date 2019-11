FRYKT: Julian Assanges far, John Shipton, sier familien lever i konstant uro over hva som kommer til å skje med Wikileaks-grunnleggeren. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Assanges far til VG: – Utlevering vil være en dødsdom

Australske John Shipton nekter å forlate Europa før Wikileaks-grunnlegger Julian Assange er en fri mann. Han frykter at sønnen kommer til å dø i et amerikansk fengsel.

– Jeg har forsonet meg med at Julian kan dø i fengsel. Det er ikke en bitter fars tale. Det er et faktum, sa Shipton da han besøkte Berlin i forrige uke.

Etter nærmere ni års taushet om anklagene mot sønnen, har 80-åringen i år bestemt seg for å ta bladet fra munnen.

Årsaken er en voksende frykt for at Assange skal bli utlevert til USA, der 48-åringen er siktet for spionasjelovbrudd som i verste fall kan gi 175 års fengsel.

VG treffer Shipton på Litteraturhuset i Oslo, et av mange stopp under pensjonistens Europa-turné for å sikre politisk og folkelig støtte til sønnens sak.

Assange har de siste elleve månedene vært innelåst i det beryktede høysikkerhetsfengselet Belmarsh utenfor London. FNs spesialrapportør for tortur, Nils Melzer, slo nylig full alarm om soningsforholdene i fengselet og helsetilstanden til Assange.

Ifølge Shipton er sønnen nå 50 kilo lettere en han var, og flyttet til sykehusdelen av fengselskomplekset.

– Jeg er en gammel mann, så jeg kan ikke akkurat hoppe over fengselsmurene for å hente ham. Men jeg vil gjøre alt jeg kan gjøre. Jeg kan ikke sitte stille og bare se på at dette skjer, sier Shipton til VG.

ASSANGE-PIN: «Forsvar pressefriheten! Forsvar Assange! Ingen utlevering!» står det på en pin festet til Shiptons dress. Foto: Hallgeir Vågenes

– Psykologisk tortur

Shipton spøkte og lo da han holdt foredrag for full sal på Litteraturhuset torsdag kveld.

Bak den omgjengelige fasaden ligger imidlertid et sterkt sinne over behandlingen sønnen har fått de siste ni årene.

En del av sinnet er rettet mot svensk påtalemyndighet og politiadvokat Marianne Ny, som gjenåpnet en henlagt voldtektssak mot Assange i 2010. Siden da har saken blitt henlagt på ny, og deretter gjenåpnet nok en gang.

Shipton er heller ikke fornøyd med britiske myndigheter, som ifølge ham holder sønnen hans i et høysikkerhetsfengsel «uten grunn», og i en årrekke har nektet å svare på om han blir utlevert til USA eller ikke.

Ecuador innvilget Assange politisk asyl i sin tid, men etter hvert snudde også de mot Wikileaks-grunnleggeren. Asylet ble opphevet i april, og Ecuadors president anklaget ham blant annet for å forsøke å opprette et «spionsenter» der inne.

Kort tid senere ble Assange pågrepet av britisk politi.

ETTERFORSKET: Wikileaks-grunnlegger Julian Assange. Foto: Victoria Jones / PA Wire

Hovedtyngden av sinnet er imidlertid rettet mot CIA og USA. Shipton hevder CIA og ecuadorianske myndigheter hadde 24/7 dekning av alt Assange foretok seg inne på den Ecuadorianske ambassaden mellom 2017 og 2019.

– Det var kameraer og mikrofoner overalt. Til og med på dametoalettet. Alt han gjorde ble filmet eller tatt opp. Du kan se videoer av Julian mens han blir undersøkt av legene sine, sier Shipton.

– Ansatte som var vennlige overfor Assange de første årene ble erstattet av humørløse og strenge folk. Advokaters besøk ble avlyst vilkårlig. En gang glemte de også å gi ham mat.

– Hver for seg er ikke disse tingene fullt så alvorlige, men når det foregår over mange år i strekk tilsvarer det psykologisk tortur. Spesielt fordi du ikke vet når det tar slutt. Du kan ikke dra, for da blir du arrestert og utlevert til USA. Du kan ikke bli fordi det er ubehagelig, og det slutter aldri.

Et hinder av veien

Tirsdag kom imidlertid en etterlengtet god nyhet for Shipton og Assange-familien.

Svensk påtalemyndighet kom med sin tredje og endelige henleggelse av saken mot Wikileaks-grunnleggeren, som har vært anklaget for voldtekt og seksuelle overgrep av to svenske kvinner i 2010.

Det var disse anklagene som førte til at Assange søkte tilflukt på Ecuadors ambassade i London i over syv år.

48-åringen har tilbrakt en vesentlig del av sitt voksne liv i isolasjon og fengsel, uten å formelt være funnet skyldig i noe annet enn et brudd på kausjonsbetingelsene i Storbritannia i 2012.

Shipton mener likevel at sønnen ikke burde gjort noe annerledes.

ANGRER IKKE: John Shipton sier sønnen ikke burde gjort noe annerledes, selv om det har ført til nærmere et tiår i isolasjon. Foto: Hallgeir Vågenes

– Sett i ettertid, burde Assange ha blitt igjen i Sverige og gått i rettslig avhør om voldtektsanklagen, i stedet for å rømme til Storbritannia?

– Han ble avhørt i Sverige i 2010. Anklagene som ble fremmet av politiet den gang, ble avvist av påtalesjefen i Stockholm, Eva Finne. Avhøret ble gjennomført. Han ble gitt tillatelse til å forlate Sverige for å dra til Storbritannia. Det besvarer spørsmålet ditt fullstendig, sier Shipton kontant.

Han fremholder at sønnen hele veien ønsket og kjempet for at saken skulle gå til retten.

– Det eneste han trengte, var en garanti for at han ikke ville bli utlevert til USA, sier Shipton.

Tirsdagens endelige henleggelse var ingen fullstendig renvasking av Wikileaks-grunnleggeren.

Aktor Eva-Marie Persson slo fast at kvinnen som har anmeldt Assange for voldtekt fortsatt er troverdig. I stedet var det mangel på muntlige støttebevis som var årsaken til henleggelsen.

Shipton sier han er lettet over at saken i Sverige er over, men mener den definitivt har bidratt til å svekke Wikileaks’ og Assanges troverdighet.

– Det er klart det er ødeleggende. Enhver CIA-vennlig avis i verden har gjengitt disse svertende anklagene utallige ganger. Også politikere gjentar dem. Vår egen utenriksminister i Australia gjentar anklagene, selv om de ikke lengre er der, sier Shipton.

Han mener imidlertid at saken også har svekket den internasjonale tilliten til det svenske rettsvesenet.

– Julian ser frem til å få kompensasjon fra Sverige, slår Shipton fast.

Klikk på faktaboksen for å se en tidslinje over Assange-saken:

Tidslinje over Wikileaks-grunnleggerens sak August 2010: Svensk påtalemyndighet utsteder arrestordre på Assange. De sier det er to separate anklager, en om voldtekt og en om seksuelt overgrep. Assange kaller anklagene «grunnløse».

Desember 2010: Assange pågripes i London, men blir løslatt mot kausjon.

Mai 2012: Britisk høyesterett slår fast at Assange bør utleveres til Sverige for å bli avhørt om anklagene.

Juni 2012: Assange tar seg inn på Ecuadors ambassade i London.

August 2012: Ecuador gir Assange asyl.

August 2015: Svenske myndigheter henlegger etterforskningen av seksuelt overgrep fordi saken er foreldet. Voldtektsanklagen står.

Oktober 2015: Britisk politi kunngjør at de ikke lengre vil være stasjonert utenfor den ecuadorianske ambassaden.

Februar 2016: Et FN-panel slår fast at Assange har blitt «tilfeldig pågrepet» av britiske og svenske myndigheter siden 2010.

Mai 2017: Svensk påtalemyndighet kunngjør at voldtektsetterforskningen av Assange henlegges.

Juli 2018: Storbritannia og Ecuador bekrefter at de er i samtaler om Assanges skjebne. Samme år blir Assange ilagt husregler av Ecuadors ambassade.

Oktober 2018: Assange kunngjør at han vil saksøke Ecuadors regjering. Han anklager dem for å krenke hans «fundamentale rettigheter og friheter».

Desember 2018 : Assanges advokater avviser en enighet presentert av Ecuadors president som vil innebære at Assange forlater den ecuadorianske ambassaden.

Februar 2019: Australia utsteder nytt pass til Assange i frykt for at Ecuador vil oppheve asylet hans.

April 2019: Britisk politi entrer Ecuadors ambassade og pågriper Assange på bakgrunn av brudd på kausjonsbetingelser i 2012.

Mai 2019: Assange dømmes til 50 ukers fengsel for bruddet på kausjonsbetingelser i 2012.

Mai 2019: Sverige gjenåpner voldtektsetterforskningen av Assange, og USA kunngjør en 17 punkter lang siktelse av Assange.

November 2019: Sverige henlegger på ny voldtektsetterforskningen av Assange. (Kilder: NTB, BBC)

– Dødsdom

Neste hinder for Assange er rettsmøtet 24. februar. Da avgjør britiske myndigheter om det er grunnlag for å utlevere ham til USA.

Sier de nei, kan det være et endelig punktum for en tilsynelatende endeløs saga.

– Men ender dette med at Assange blir utlevert, er det en dødsdom. Punktum, sier Shipton.

Amerikanske myndigheter anklager 48-åringen for å ha konspirert med den tidligere soldaten og etterretningsanalytikeren Chelsea Manning om et datainnbrudd.

Det førte til at hundretusener av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter ble offentliggjort og lagt ut på nettet i 2010. Mange av dem dreide seg om USAs krigføring i Irak og Afghanistan, og mange medier laget journalistikk basert på materialet.

Shiptons håp er at Assanges advokatteam i kombinasjon med et samlet press fra Europa, blir nok til å sikre at britene dømmer i deres favør.

– Hvorfor skulle britene ønske å gjøre seg selv til fiende av resten av Europa, og undergrave sine egne medier? spør Shipton.

– Plattformen Wikileaks er europeisk. Den er grunnlagt i Frankrike. Alt som ble publisert, ble publisert av europeiske utgivere. Journalistene, redaktørene, alle disse er basert i Europa. Dette er institusjoner som vil tjene på at Julian ikke blir utlevert, sier han.

– Det kan hende vi taper den første rettsrunden. Men vi har et sterkt håp om å vinne til slutt.

Når det gjelder anklagene i USA er Shipton klokkeklar.

– Assange er ingen varsler, og han har ikke drevet spionasje eller gjort datainnbrudd. Han er en budbringer. Varsleren er Chelsea Manning, og jeg tror hun er en helgen, sier Shipton.

Manning ble benådet av Barack Obama og løslatt i 2017. Nå er hun fengslet igjen, og risikerer å betale dagbøter fordi hun nekter å vitne for en storjury som antas å etterforske Assange.

– Hun har allerede tilbrakt over to måneder i fengsel, og står nå overfor ytterligere straff hvis hun ikke gir etter. For en utrolig kvinne. For en lojalitet. Og for et utrolig mot, sier Shipton.

Publisert: 22.11.19 kl. 03:03

