KONGEFAMILIEN: Prins Andrew og hans mor Dronning Elizabeth ser på et hesteshow i 2017. Dronningen har avlyst markeringen av at sønnen snart fyller 60. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Nye anklager mot Andrew: Slik finansierte han luksuslivet

Storavisen The Mail on Sunday hevder i en ny avsløring at prinsen brukte sin posisjon til å fremme en omstridt forretningspartner, som i sin tur finansierte prinsens luksusliv.

Nå nettopp

Prins Andrew (59) våknet til nok et pressemareritt søndag morgen: Ifølge avsløringen skal prinsen ha latt forretningsmannen David Rowland benytte seg av hans kontakter, prestisje og offentlige rolle.

The Mail on Sunday hevder i sin avsløring at Prins Andrew og Rowland sammen har hatt et forretningsprosjekt i et karibisk skatteparadis, og at hele samarbeidet med den omstridte milliardæren kan ha vært i strid med prinsens rolle som offisiell handelsrepresentant for den britiske staten.

BAKGRUNN: Prins Andrew svarer på sexanklagene: Kan ikke huske å ha møtt kvinnen

HANDELSREPRESENTANT: Prins Andrew har i en årrekke hatt en viktig rolle som handelsrepresentant for Storbritannia. Her holder han en tale i begynnelsen av november i Thailand. Foto: Sakchai Lalit / AP

Avviste sexanklage

Avsløringen, som kun The Mail har egne kilder på, men som siteres i andre storaviser som The Times, The Sun og The Mirror, kommer bare noen få uker etter at prinsen måtte trekke seg fra alle offentlige verv, grunnet anklager om at han har hatt sex med en 17 år gammel jente.

Kvinnen, nå 35 år gamle Virginia Guiffre, er en av anklagerne til den avdøde finansmannen Jeffrey Epstein. Hun har hevdet at hun ble tvunget til å ha sex med prinsen tre ganger i perioden mellom 2001 og 2002.

Men i et underlig intervju med BBC, som ble totalslaktet i en samlet britisk presse, avviste prinsen å ha hatt sex med den unge kvinnen. Hun viste blant annet til at han skal ha svettet mye, mens han selv hevder han ikke kunne svette, grunnet en traumatiserende opplevelse under Falklandskrigen.

LES MER: Dronningen avlyser prins Andrews 60-årsfest

MØTTE PRINSEN: Dette bildet fra 2001 viser Prince Andrew og Virginia Roberts, som nå anklager ham for å ha hatt sex med henne da hun var 17 år gammel. Foto: MPNC / www.capitalpictures.com

Avslørende e-poster

The Mail on Sunday har fått tak i en rekke e-poster mellom Prins Andrew og sønnen til styrtrike David Rowland, Jonathan. Mange av e-postene ligger flere år tilbake i tid, men ettersom sexanklagene mot prinsen grunnet hans vennskap med Epstein, også har vært kjent i flere år, er disse også blitt diskutert:

I en e-post-utveksling, der prinsen frykter å bli fratatt sin rolle som handelsrepresentant, forslår Jonathan Rowland at de kan opprettholde samarbeidet «under radaren». «Jeg liker tankegangen din», skal prinsen angivelig ha svart.

De mest alvorlige anklagene i den nye avsløringen dreier seg om at prinsen skal ha lekket hemmelige dokumenter om sine samtaler med kinesiske forretningsmenn. Ifølge avisen skal prinsen også ha lagt til rette for at representanter for Rowlands selskap fikk treffe forretningsfolk under møter der prinsen egentlig skulle representere det offisielle Storbritannia.

Det insinueres at vennskapet med den styrtrike finansmannen kan forklare luksuslivet som Prins Andrew i en årrekke er blitt kritisert for. Rowland skal også ha betalt ned nær en halv million kroner av gjelden til prinsens ekskone Sarah Ferguson, som selv har vært involvert i mange skandaler.

Rowland på sin side skal ikke bare ha fått tilgang til lukrative forretningspartnere, men fikk også treffe selveste dronningen ved en tilstelning i den kongelige sommerresidensen Balmoral i Skottland i 2010.

Publisert: 01.12.19 kl. 11:15

Mer om