TRE TIMER GAMMEL: Gutten ble født rett før VG besøkte moren, Fatima Ramadan al Ahmad (18), på fødeavdelingen i Hasaka. Foto: Harald Henden, VG

Født til et liv i al Hol-leiren – på et sykehus som mangler alt

HASAKA, SYRIA (VG) Bli med inn på nordøstlige Syrias største sykehus, som har behandlet flere tusen pasienter fra den nå beryktede al Hol-leiren. Sykehuset har knapt utstyr til å ta imot noen – og trygler omverdenen om hjelp.

Den lille gutten som 18-åringen Fatima Ramadan al-Ahmad fødte for bare tre timer siden, har, selvfølgelig, ingen anelse om at han er født på feil sted til feil tid.

Men den unge moren hans, som ligger utslitt ved siden av ham etter fødselen, vet hva som venter hennes nyfødte.

Hun lever nemlig i den nå verdenskjente al-Hol-leiren, som hverken hun eller de andre som lever der vet hvordan de skal komme seg ut av.

Fatima, der hun ligger, sier hun ikke kan annet enn å håpe at livet til gutten vil bli bedre enn hennes eget.

– Livet i leiren er så ufattelig vanskelig. Gutten min har ingen fremtid, sier hun til VG.

NY I VERDEN: Gutten skal kanskje hete Khaled, og han skal vokse opp i al-Hol-leiren. Foto: Harald Henden, VG

Al-Hol er forhandlingskort

Mens få i Norge eller Europa visste mye om denne lille flekken på verdenskartet for bare noen få år siden, er den nå høyaktuell og i nyhetsbildet hver eneste dag:

Det var her kurdiske militærstyrker, med støtte en USA-ledet koalisjon som Norge var en del av, fikk hjelp av bombefly til å nedkjempe IS. Og det er her de samme kurderne nå forsøker å bygge et fungerende politisk selvstyre, en trygg og sikker region med en stabil økonomi.

Myndighetene her ønsker nå desperat å få hjelp av de samme landene de samarbeidet med i krigen mot IS. Kurderne frykter at de vil bli glemt, fordi krigen er over.

SLITT: Sykehusdirektøren Mohammed Said al Abdallah, inne på en av de nedslitte operasjonssalene på sykehuset i Hasaka. Foto: Harald Henden, VG

For å få verdenssamfunnets oppmerksomhet og støtte, mener kurderne her at de har er et viktig kort på hånden: 10.000 utenlandske kvinner og barn fanget i den overfylte og farlige teltleiren al-Hol – som få politikere i kvinnenes hjemland ønsker å hente hjem.

Mange kurdiske politikere her håper at denne regionen kan få økonomisk støtte og økt anerkjennelse fra verdenssamfunnet, hvis de tar seg av den politiske hodepinen IS-kvinnene har blitt for land i vesten.

I dette store politiske spillet er sykehus som dette i Hasaka en av mange små brikker.

VELKOMMEN: Sykehuset tar nært daglig imot skadede eller gravide fra al-Hol-leiren. Pasientene blir kjørt hit av kurdiske Røde Halvmåne. Foto: Harald Henden, VG

Hjelper utenlandske barn: «Vi klarer det ikke alene»

Det nedslitte sykehuset har behandlet tusenvis av IS-kvinnene fra al-Hol-leiren.

De har hjulpet europeiske barn med brannskader, etter at teltene deres har tatt fyr.

De har hjulpet russiske barn med diaré, og indonesiske barn som er underernærte.

De har ikke lenger oversikt over hvor mange utenlandske kvinner, som var gravide da de kom ut av IS-krigssonen, de har hjulpet med å føde.

– Vi trenger hjelp, for vi mangler alt. Vi håper at verdenssamfunnet kan hjelpe oss i den massive oppgaven vi har fått i fanget, sier sykehusdirektøren Mohammed Said al Abdallah, mens han viser oss sykehuset han styrer.

Han gjentar flere ganger:

– Vi kan rett og slett ikke gjøre dette alene, uten hjelp, sier han.

Sykehusdirektøren tar oss med for å vise oss noe han er stolt av, inn en sliten dør og bak en forheng.

– Dette er den eneste røntgenmaskinen det offentlige kan tilby i hele Nordøst-Syria, men den er ikke sterk nok til å ta bilder av hele kroppen, sier han.

FÅR GRUNNLEGGENDE HJELP: Akuttavdelingen på sykehuset i Hasaka i nordøstlige Syria. Foto: Harald Henden, VG

– Omverdenen kan ikke bare si «ha det»

Mangelen på fungerende helsetjenester i de kurdiskkontrollerte områdene i Syria er så omfattende at heller ikke deres egne militskrigere kan hjelpes her. I bakkekrigen mot IS, mens den internasjonale koalisjonen bidro fra luften, ble 11.000 kurdiske krigere drept. Over 20.000 er så skadet at de ikke kan opereres i nordøstlige Syria – fordi sykehusene er for dårlige.

Talsmannen for administrasjonens utenlandsrelasjoner, Abdul-Karim Omar, er frustrert over mangel på hjelp utenfra.

– Vi har gjentatte ganger spurt våre partnere i koalisjonen og i Europa om visum slik at de kan få behandling, men de har ikke svart, sa han til en australsk avis tidligere i år.

Han legger til at IS truet verden, «før de kurdiske soldatene nedkjempet dem».

– Det internasjonale samfunnet kan ikke bare si «ha det» etter IS ble nedkjempet. Hvis de sier «ha det» vil dette området igjen bli ustabilt og lovløst, og IS vil gjenoppstå, sier han.

VET IKKE HVA HUN SKAL GJØRE: 18-åringen Fatima Ramadan al Ahmad har allerede en datter på snart to år. Nå har hun enda et barn, uten å vite hvor fremtiden tar familien hennes. Foto: Harald Henden, VG

«Alt har blitt verre»

På fødestuen der 18 år gamle Fatima ligger med sin sønn, forteller tanten hennes om livet deres i al-Hol. De er syrere, og levde under det brutale IS-styret da terrorgruppen kontrollerte områdene øst i landet.

De ble tatt til al-Hol-lerien for to år siden, da kurdiske styrker tok makten fra IS i landsbyen deres. Den gangen var leiren hverken kjent for omverden eller overbefolket, slik den er i dag.

Fatima, tanten, hennes to år gamle datter, og nå den nyfødte gutten, lever i den delen av leiren som er satt av syrere og irakere.

– Alt ble verre etter at IS tapte slaget i Baghouz, og alle kvinnene og barna derfra kom til al-Hol, sier hun og ser på sin unge niese.

Fatima selv, vet ikke hva fremtiden bringer, og bruker få ord på å forklare sin håpløse situasjon:

– Dette er ingen måte å leve på, sier hun.

TOMT: Det enorme sykehuset i Hasaka prøver, som resten av regionen her, å komme seg på bena etter den ødeleggende og lange krigen. Foto: Harald Henden, VG

