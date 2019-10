UNDER LUPEN: Advokat Rudy Giuliani og den ukrainsk-amerikanske forretningsmannen Lev Parnas på Trump International Hotel i Washington 20. september i år. Foto: ARAM ROSTON / Reuters

Trumps advokat innrømmer millionbetaling

Donald Trumps personlige advokat sier han fikk 4,5 millioner kroner for arbeid han gjorde for en av forretningsmennene som er sentrale i Ukraina-saken.

Forretningsmannen Lev Parnas har tette bånd til Rudy Giuliani og var involvert i forsøket på å få Ukraina til å etterforske presidentens politiske rival – Joe Biden og sønnen hans.

Forrige uke ble Parnas og kollegaen Igor Fruman pågrepet på en flyplass utenfor Washington. De to er blant annet siktet for brudd på loven som regulerer finansiering av valgkamper.

De er født i henholdsvis Ukraina og Hviterussland, men er begge amerikanske statsborgere.

PÅGREPET: Igor Fruman og Lev Parnas. Foto: Sheriffkontoret i Alexandra

Trumps personlige advokat Rudy Giuliani er under etterforskning for sine bånd med de to forretningsmennene. Den føderale påtalemyndigheten undersøker blant annet om han brøt noen lover i sin kontakt med Ukraina.

Før helgen bekreftet Trumps advokat at han har bistått selskapet Fraud Guarantee, som er eid av forretningsmannen Parnas. Ifølge Giuliani bisto han med juridisk rådgivning fra august 2018.

Forrige uke skrev New York Times at Giuliani fikk betalt «hundretusenvis av dollar» for dette. Nå sier advokaten til Reuters at beløpet var 500.000 dollar, som med dagens kurs tilsvarer omtrent 4,5 millioner kroner.

Ifølge Giuliani fikk han betalt i to omganger med noen ukers mellomrom, men han sier at han ikke husker datoene for utbetalingene. Han sier videre at det meste av arbeidet skjedde i 2018, med noe oppfølging året etter.

Giuliani benekter at han har gjort noe ulovlig, men erkjenner at han og de to klientene har jobbet sammen med aktører i Ukraina for å finne negativ informasjon om tidligere visepresident og nåværende presidentkandidat Joe Biden og hans sønn.

Han avviser også at det var noe problematisk med pengeoverføringene.

– Pengene kom ikke fra utlendinger. Det kan jeg utelukke 100 prosent, sier Giuliani.

Etterforskningen er enda et skudd for baugen for Trump, som risikerer å bli stilt for riksrett blant annet for sin mye omtalte telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

