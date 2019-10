KLAMYDIA OG GONORÉ: Informasjon om testing i et norsk apotek. Foto: NTB SCANPIX

Hawaii: Økning i kjønnssykdommer knyttes til nettdating

Det har ikke vært rapportert om så mange tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer på Hawaii på 30 år, og myndighetene tror årsaken er nettdating.

NTB-AP

Nå nettopp







Det har vært en stor økning i tilfeller av klamydia, gonoré og syflis i den amerikanske delstaten, melder lokale medier. Det har ikke vært så mange med disse sykdommene på Hawaii på 30 år, ifølge delstatens helsemyndigheter.

Mer kontakt med flere ulike folk, tror myndighetene er årsaken.

– Siden folk er avhengig av digitale måter å komme i kontakt med hverandre på, kan det føre til omstendigheter der de kan bli mer utsatt for infeksjoner uten at de vet det. Flere partnere, flere sjanser for å få infeksjoner, sier Gerald Hasty i helsemyndighetene på Hawaii.

les også – Hvorfor er det vanskelig å be om kondom?

Det ble registrert i overkant av 7700 tilfeller av klamydia i 2018 på Hawaii, noe som er rundt 1700 flere enn for ti år siden. Over dobbelt så mange tilfeller av gonoré ble registrert i fjor i forhold til i 2008, fra om lag 600 tilfeller til 1400. 180 tilfeller syfilis ble registrert 2018, opp fra 38 fra ti år før, ifølge tall fra helsemyndighetene.

Økningen på Hawaii er i tråd med de nasjonale tallene, som også viser en økning for femte år på rad.

les også Gonoré-boom i Oslo: Nidobling av smittetilfeller de siste ti årene

Også i Norge har økningen vært enorm de siste årene. I 2008 ble det registrert 56 tilfeller av syfilis i Norge, ti år etter var antallet 231 tilfeller. Når det gjelder gonoré, ble det i 2008 registrert 301 tilfeller. I 2018 var tallet 1659, ifølge Folkehelseinstituttet.

I fjor ble det diagnostisert 26.570 tilfeller av klamydia, om lag 3000 flere tilfeller enn ti år før.

Publisert: 14.10.19 kl. 04:15