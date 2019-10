GRAVDE NED LIK I HAGEN: Etterforskere bærer ut bevis fra huset hvor 33 unge menn ble drept av John Wayne Gacy mellom 1972 og 1978. Foto: Fred Jewell / AP

Grusomt seriemorder-åsted til salgs

John Wayne Gacy drepte 33 unge gutter og begravde dem i og rundt huset utenfor Chicago. Nå er eiendommen til salgs.

Gacy er en av USAs verste seriemordere gjennom tidene etter at det i 1978 ble gravd frem 29 lik i og rundt huset. Ytterligere fire lik ble dumpet et annet sted. Gacy, kjent som en lokal forretningsmann og samfunsstøtte ble dømt for drapene som alle ble begått i huset. Gacy er viden kjent som «The Killer Clown», dødsklovnen, fordi han ofte var utkledd som klovn for å underholde i blant annet barneselskaper.

Huset ble jevnet med jorden i 1979 etter at de grusomme hemmelighetene kom for en dag, men det ble bygget et nytt hus på den samme tomten hvor 29 unge gutter var begravet.

DØDSKLOVNEN: John Wayne Gacy underholdt barn utkledd som klovn. Foto: PRIVAT/WIKIPEDIA COMMONS

Dette huset og tomten i Norwood Park utenfor Chicago er nå lagt ut på det åpne markedet, skriver TMZ. Den ganske prangende boligen har tre soverom og to bad og markedsføres som et “nydelig mursteinshus” med en stor bakgård. Det er ingen ting i boligannonsen som tilsier at det har pågått grusomheter her, skriver TMZ, men det er fordi man ikke er pliktig til å opplyse om dette i staten Illinois. Dersom en potensiell kjøper spør er megler riktignok pliktig til å fortelle det som det er.

Eiendommen ble kjøpt av en kvinne fra Chicago i 1986 som bygde huset for sine foreldre som var i ferd med å gå av med pensjon.

Huset har en prislapp på 459.000 dollar, over 4.2 millioner kroner.

Publisert: 19.10.19 kl. 01:09