ADVARSLER: Russlands utenriksminister uttrykte seg gjentatte ganger kritisk til det han mener er en «dem og oss»-retorikk som skapes i Vesten. Foto: THOMAS KIENZLE, AFP

Forsvarstalen: Russlands utenriksminister advarte mot «russofobi»

Publisert: 17.02.18 18:25

MÜNCHEN (VG) Russlands utenriksminister Sergeij Lavrov advarte mot å demonisere Russland og etterlyste å bli behandlet som en likeverdig aktør under sin tale på sikkerhetskonferansen i München.

Kreml er gjentatte ganger blitt kritisert for sin anneksjon av Krim-halvøya og støtten til separatistopprøret i Luhansk og Donetsk øst i Ukraina .

Senest i går kveld gikk Ukrainas president Petro Porosjenko hardt ut mot Moskva og kalte landet sitt «slagmarken for Europas verdier».

Lavrov brukte mye av talen sin på historiske tilbakeblikk, og siterte en russisk historiker som for 80 år siden skal ha uttalt: «Historien straffer den som ikke lærer leksen sin».

Skylder på Kiev

Med henvisning til München-avtalen i 1938 som et forspill til andre verdenskrig, advarte han om tragediene som preget denne epoken: «troen på sin eksklusivitet, maktkampen, den gjensidige mistroen, lysten på å opprette buffersoner og å blande seg inn i andre staters anliggender».

– Disse minnene blir enda mer uhyggelige om vi sammenligner dem med dagens forsøk på å endre de historiske lærdommene fra andre verdenskrig og de følgende hendelsene, og forsøkene på å rehabilitere nazistene og deres allierte. I enkelte land i EU beskrives nazistene og deres allierte som Europas befriere, uttalte Lavrov.

Videre kritiserte han NATO for å ruste opp og utvide østover i Europa, mens Russland etter Berlinmurens fall bygget ned sine militære evner.

– Russland ønsker ikke noe annet enn å løse krisen i Ukraina. Avtaleverket er på plass og adoptert av FNs sikkerhetsråd. Vi burde føye oss strengt etter dette, sa Lavrov med henvisning til Minsk-avtalen.

Han hevder imidlertid at implementeringen av avtalen blir sabotert av regjeringen i Kiev.

Advarer mot fobi

Han kom også med stikk til vestlige medier:

– I Bild-Zeitung var det en artikkel med tittelen «Putin eller EU – hvem vil få Vest-Balkan». Dette er ikke et enestående eksempel på hvordan de forsøker å påvirke den opinionen og å gjøre dem til «vår venn eller fiende», sa Lavrov.

– De utfører denne propagandaen med overlegg som søker å fremme en konfronterende innstilling til Russland og i mange europeiske land er det politisk korrekthet å snakke negativt om landet vårt eller ikke snakke om det i det hele tatt. Så når Vesten snakker om Russlands økende innflytelse, gjør de det i en negativ kontekst.

Han fortsatte med å advare mot at EUs partnerskapsutvidelse i øst ikke vil bli gjort om til «russofobi».

– Å anse situasjonen i Europa som et nullsum-spill er farlig, og vi kan nå se resultatene. Herjet av indre konflikt ser vi Ukraina, i konteksten av å forberede sin søknad om EU-medlemskap, stå overfor et umulig valg: «enten er dere med oss, eller så er dere med Russland», sa Lavrov.

Vil ha «ansvarlig» EU

Videre beklaget Lavrov at vestlige land har støttet det han omtaler som et statskupp, og at Ukraina – «landet med så stort utviklingspotensial, og et stort folk» – ikke er i stand til å styre sitt eget land.

– EUs forsøk på å legge press på andre har ikke gjort vårt kontinent med sikkert. Konfliktpotensialet øker, og krisene ser vi overalt. Det som skjer i Midtøsten og Nord-Afrika viser at Vestens forsøk på å endre uønskede regimer og innføre en tvungen utviklingsmodell, ikke bare fører til kaos i regionen, men faktisk bidrar til å importere ekte trusler tilbake til Europa. Vi ser for eksempel et oppsving i internasjonal terrorisme og ulovlig migrasjon og alt som er forbundet med dette, sa Lavrov og kritiserte Vesten for ikke å ha funnet en gylden middelvei i forholdet til Russland.

Ønsker likeverdig status

– I 1990-årene trodde de at Russland var en slags elev som burde undervises i henhold til vestlige standarder. Den globale, russiske trusselen er en myte som man finner spor av overalt fra brexit til den katalanske folkeavstemningen, men stereotypiene er feilaktige og vitner om mangel på sunn fornuft og forståelse av et land, mener Lavrov.

Han uttrykte gjentatte ganger at han ønsker at Russland burde få en mer likeverdig status på den internasjonale arenaen og etterlyste «en likeverdig, gjensidig respektfull dialog basert på felles interesser».

Han gjentok også to ganger at Russland «ønsker en sterk og stabil Europeisk Union som kan være en ansvarlig spiller i internasjonal politikk».

– Vi burde utnytte potensialet for samarbeid mellom EU og Russland for å finne fred og sikkerhet og gjensidig nyttig økonomisk samarbeid.

Slo tilbake mot amerikansk tiltale

I spørsmålsrunden etter talen ble Lavrov bedt om å kommentere tiltalebeslutningen som USAs spesialetterforsker Robert Mueller la fram fredag, der 13 russere og tre russiske selskaper ble tiltalt for valginnblanding i USA, svarte Lavrov først:

– Jeg har ikke noe svar. Du kan publisere hva som helst, og vi ser at de tiltalene multipliseres, uttalelsene multipliserer.

– Så lenge vi ikke ser fakta, er alt annet sladder, la han til.

Lavrov viste også til at amerikanske tjenestemenn har sagt at resultatet i presidentvalget i 2016 ikke ble påvirket av noe annet land.