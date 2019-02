ETTERSØKT: Disse bildene av Monica Elfriede Witt har FBI frigitt. Foto: FBI

USA: Tidligere etterretningsagent siktet for spionasje for Iran

39-årige tidligere offiser i luftforsvaret i USA, Monica Witt, er anklaget for å ha spionert for Iran.

Ifølge en 27 sider lang tiltalebeslutning som blant annet Washington Post siterer, anklages Witt for å ha gitt hemmeligstemplet informasjon om det amerikanske militæret til iranske hackere. Anklagen ble gjort tilgjengelig onsdag.

– Det er en trist dag for USA når en av landets borgere forråder sitt land, sier assisterende statsadvokat John Demers ifølge Washington Post.

Hun jobbet ifølge påtalemyndigheten i det amerikanske luftforsvaret fra 1997 til 2008 og hadde den høyeste sikkerhetsklareringen i USA.

Kontraspionasje i Midtøsten

Hun er anklaget for å ha delt regjeringshemmeligheter, deriblant navn på agenter og detaljer i ulike operasjoner, med Iran fra januar 2012.

I anklagen står det at Witt ble sendt av USA til Midtøsten av på hemmeligstemplede kontraspionasje-oppdrag. Hun skal ha sendt en tekstmelding til sin iranske kontakt i 2012 hvor det stod: «Jeg elsket jobben, og jeg forsøker å bruke opplæringen jeg fikk til nytte i stedet for ondskap. Takk for å ha gitt meg den muligheten.»

Påtalemakten hevder at Witt ble vervet etter å ha deltatt på to konferanser med New Horizon Organization, som samler informasjon på vegne av den iranske nasjonalgardens Quds-styrke.

Hoppet av i 2013

39-åringen skal ha blitt så desillusjonert av sitt eget land at hun forrådte det. Hun skal ha stilt opp på videoer og kommet med kritiske utsagn mot USA også før hun formelt hoppet av i 2013. Hun skal også ha ignorert en advarsel fra FBI om hun var i fare for å bli forsøkt rekruttert av Iran.

Jay Tabb ved FBI sier Witts motiv ser ut til å være idealistiske.

– Med andre ord bestemte hun seg for å vende seg imot USA og flytte sin lojaliteten til Irans regjering, sier han ifølge Washington Post.

Witt fikk i det amerikanske forsvaret opplæring i farsi, og hun skal ha vært i utlandet på etterretningsoppdrag fra mai 1999 til 2003.

Fra november 2003 til mars 2008 skal hun ha jobbet som kriminaletterforsker og konstraspionasje-spesialist i luftforsvarets Special Investigations og ha reist til Midtøsten i embedets medfør. Der skal hun ha fått tilgang til navn på amerikanske agenter som var involvert i hemmelige oppdrag. Etter at hun forlot forsvaret i 2008, skal hun ha jobbet for regjeringen i ytterligere to år, også da på hemmelige oppdrag. Det er i årene etter hun mistenkes for å ha mistet tilliten til egen regjering og ha blitt glad i Iran.

Tiltalebeslutningen retter anklager også mot fire iranere som skal ha utviklet programvare for hacking, og mot to iranske selskaper. FBI har ettersøkt Witt og de fire iranerne, som alle fremdeles er på frifot.

Witt er ifølge BBC fra Texas og hun skal ha jobbet som engelsklærer i enten Afghanistan eller Tadsjikistan og ha bodd minst ett år i utlandet da hun forsvant i 2013. Hun ble sist observert sørvest i Asia i juli 2013, samme år som hun hoppet av. Det antas at hun fremdeles befinner seg i Iran.