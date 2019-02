SELGER SKINNET NÅR HJORTEN ER SKUTT: Forretningsmannen Lee Christenson har hatt enorm suksess. Her sammen med tre immigrantarbeidere i bedriftslokalene i Wisconsin. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mangemillionær og bedriftseier: - Dette er USAs skitne, lille hemmelighet

STRUM/ETTRICK, WISCONSIN (VG) Midt iblant de latinamerikanske arbeiderne som har bidratt til at han er så rik at han eier 27 innsjøer, røper Lee Christenson (59) hemmeligheten som nesten ingen amerikanske bedriftseiere - aller minst Donald Trump - vil snakke høyt om.

– Dette er USAs skitne, lille hemmelighet: Vi sier åpent at vi ikke vil ha illegale immigranter her, men sannheten er at vi trenger dem for å gjøre jobbene som ingen amerikanere vil ha. Myndighetene ser den andre veien, fordi de vet dette. De vet også at illegale innvandrere betaler både ordinære skatter og 7,5 prosent av lønnen sin til pensjonsfondet. Det siste er netto fortjeneste for USA, siden illegale ikke har krav på pensjon, sier den lojale Trump-supporteren og republikaneren til VG.

Lee Christenson har bestemt seg for å leve med de mulige konsekvensene av at han forteller denne historien til VG.

arrow-right expand-left HARD JOBB: Immigrantene jobber med hjorteskinnet som senere distribueres over hele verden. Det er hardt arbeid og lange dager som amerikanerne ikke ønsker.

Han viser oss rundt i lokalene hvor immigrantarbeidere i gule og svarte plastforkle kutter og salter hjorteskinnene som skal sendes til spraying i Kina, før de distribueres over hele verden. Skinnet brukes blant annet i italienske luksusartikler.

På det meste sender han én million slike hjorteskinn til Kina i året. Han lager også arbeidshansker av skinnet. Pengene han tjener investerer han i eiendom, og han er nå blant annet eneeier av 27 innsjøer med tilhørende boliger.

Han eier også minst elleve hus i byen, hvor arbeiderne hans bor gratis.

Senere på dagen tar han oss med hjem til sin private praktranch noen kilometer unna. Hovedbygningen, hvor intervjuet fortsetter, ble reist av det han kaller «amigos».

– USA tjener masse penger på illegale innvandrere, sier Christenson, som har rundt 40 immigranter - de fleste meksikanere - på lønningslisten.

– De er fantastiske arbeidere, sier Christenson uten å blunke.

Vi er i et snødekt og iskaldt Wisconsin - 2500 kilometer fra Mexico - for å finne ut hvordan Trumps ordbruk om grensemuren og immigranter samsvarer med at amerikansk økonomi er så avhengig av innvandrere.

Immigranter utgjør for eksempel over 50 prosent av arbeidsstyrken hos amerikanske melkebønder. Samtidig har USAs president nå erklært nasjonal krisetilstand på grensen.

I byer som Arcadia, Ettrick, Strum og Whitehall blir vi fortalt at en rekke bedrifter er avhengige av ulovlige latinamerikanske immigranter for å få hjulene til å gå rundt. Immigrantene holder liv i de små samfunnene i Midtvesten. Og de gjør bedrifter som den til Lee Christenson levedyktige og lønnsomme.

– Hvis jeg blir tvunget til å bruke systemet E-Verify når jeg skal ansette arbeidere, går jeg konkurs på dagen, sier Christenson.

E-Verify er et system som enkelt kontrollerer om personnummeret på et såkalt Social Security-kort er autentisk. Det florerer nemlig av falske kort, som kan kjøpes for rundt 100 dollar.

ICE (toll- og immigrasjonsmyndighetene) har aldri besøkt Christensons bedrift for å kontrollsjekke disse kortene. Det anslås at godt over ti millioner illegale mennesker jobber i USA. Mange av dem betaler skatt, akkurat slik som Christensons arbeidere.

– Immigrantene er gode mennesker. De er religiøse, de er dedikerte til sine familier, de vil bare tjene mer penger og ha et bedre liv. Det største minuset ved dem er at de vil jobbe hele tiden. Jeg sier til dem at de trenger å hvile. Hvis de hadde fått bestemme, hadde de sovet i fire timer og jobbet i 20, mener Christenson.

Her i Wisconsin er minstelønnen 7,25 dollar (litt over 60 kroner) i timen. Christenson sier at han betaler fra 12 til 15 dollar i timen.

– De er verdt det. Immigranter er maskinene i amerikansk økonomi. De får amerikanske liv til å fungere. Ja, jeg kan også få amerikanere til å jobbe for 15 dollar i timen. Men de jobber ikke i nærheten av så hardt. Og de spør seg også om hvorfor de i det hele tatt trenger å jobbe når myndighetene tar vare på dem uansett, sier Christenson, som er oppgitt over at de han kaller late amerikanere som utnytter velferdsordninger som for eksempel matkuponger. 40 millioner amerikanere lever på matkuponger.

Han forteller at samtlige av hans utenlandske arbeidere - som i hovedsak er fra Mexico - går rett i banken på lønningsdag og overfører penger hjem til sin familie.

– De kjøper seg noen dagligvarer, før de stiller seg i køen i banken og sender hjem penger. Å ta vare på sine egne er alt de vil. Og jeg belønner folk for å jobbe. De kan få et bedre liv og deres barn hjemme behøver ikke lenger å leve i fattigdom og sult, sier Christenson.

Han ønsker et nytt immigrasjonssystem der alle som ønsker det, også de som allerede er her ulovlig, blir innvilget arbeidsvisum.

– Vi må gjøre det lovlig. Vi vil ikke at immigrantene skal snike over grensen og skylde menneskesmuglerne så mye penger at det tar flere år å betale ned gjelden. Eller at de skal måtte bære fentanyl over grensen fordi de ikke har råd til reisen. Det er en ond, ond sirkel, sier han.

Fra en dyp skinnstol snakker han mye om immigrantene som jobber så hardt. Og minst like mye om dem som ikke gjør det.

– Amerikanere sier til meg: Hvorfor skal jeg jobbe når jeg kan få det samme gratis av staten? Jeg sier til dem: Jeg hadde ingenting da jeg startet. Jeg vokste opp på en gård, jeg melket kuer og jeg skyflet møkk. Alt jeg har, bygde jeg selv. Ingen har gitt meg noe som helst. Jeg er et eksempel på den amerikanske drømmen.

HØYT UNDER TAKET: Lee Christenson hjemme i huset som meksikanere bygget for ham. Foto: Thomas Nilsson / VG

Utenfor huset står flere pickuper og SUVer. Han elsker det han kaller den amerikanske modellen og kapitalismen, og går også hardt ut mot de nye, demokratiske kometene i Kongressen i Washington.

Han forsvarer Donald Trumps ordbruk om migranter, selv om han kaller den «fargerik». Han mener at presidenten kun vil kvitte seg med illegale migranter som er kriminelle - ikke dem som allerede jobber her.

– Trump kan ikke være imot illegale immigranter. Han har jo brukt dem selv i sine egne selskaper, påpeker Christenson.

Det ble nylig avslørt at Trump-organisasjonen i alle år har ansatt illegale arbeidere, og at de heller ikke har brukt det frivillige systemet E-Verify.

VG har snakket med flere kilder de siste månedene, blant annet en bedriftseier i McAllen i Texas som sier at Trump bevisst fører folk bak lyset.

– Alle vet at dette landet stopper opp uten udokumenterte immigranter. Det er hyklersk å late som noe annet. Men du vil ikke få noen bedriftseiere til å innrømme det. Da kommer ICE på døren dagen etter, sier mannen som eier en rekke bedrifter på grensen.

I den lille byen Ettrick lener Rich Anderson seg over «Norwegian Rat», en 1957 Chevrolet, som han håper å få klar til et bilshow om noen uker.

I Trempealeau fylke, hvor de fleste vi møter har norske forfedre, og hvor det er «Velkommen»-skilt overalt, var Rich Anderson sheriff i 12 år før han nylig gikk av med pensjon.

– Bedriftene her ville ikke overlevd uten immigranter. Det er vanskelig å få arbeidere. De søker etter folk hele tiden, sier Anderson.

PENSJONERT SHERIFF: Rich Anderson har skaffet seg en ny jobb som pensjonist: Å fikse sin gamle Chevrolet som han brukte til såkalt drag racing på 70-tallet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han er likevel en klar tilhenger av en mur eller et gjerde på grensen mot Mexico for å stanse noe av narkotikaen som kommer inn i landet - og helt til Wisconsin.

– Alle sier at latinamerikanerne bringer masse narkotika inn i dette området. Men faktum er at jeg så mange hvite mennesker som sto bak den kulturen, sier Anderson.

Senere snakker vi om det er slik at immigranter begår flere forbrytelser enn andre, noe mange konservative hevder. Den statistikken som er tilgjengelig på dette feltet, viser det motsatte: Nemlig at immigranter begår mindre kriminalitet enn andre.

– Ja, vi har hatt problemer med noen latinamerikanere, men det er ikke mer enn med resten av befolkningen, sier Anderson.