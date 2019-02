ELSKER WISCONSIN: Apolonio Sanchez har bodd i nærheten av den lille byen Arcadia i 12 år. Han har hatt flere ulike jobber, uten å ha lovlige papirer. Foto: Thomas Nilsson / VG

Apolonio har jobbet ulovlig i USA i 12 år

ARCADIA/ELEVA, WISCONSIN (VG) I 12 år har meksikanske Apolonio Sanchez (44) jobbet uten lovlige papirer i USA. Han blir helt til han kastes ut.

Publisert: 24.02.19 05:16







Apolonio Sanchez melker kuer på en bondegård i Wisconsin – for elleve dollar timen.

– Det er perfekt her i USA . Tro meg, i alle de ulike jobbene jeg har hatt i USA, så har arbeidsgiverne behandlet meg svært bra. Og alle amerikanere som jeg møter, er veldig hyggelige, sier Apolonio Sanchez.

Han er en udokumentert immigrant som president Donald Trump vil ha ut av USA. Immigranter utgjør rundt 50 prosent av arbeidsstyrken på de kriserammede meiergårdene i denne delstaten i USAs midtvest.

Vil fortelle historien sin

Alle er naturligvis ikke illegale som Apolonio, en mann som smiler med hele ansiktet fra det øyeblikket vi møtes på en kafé rett utenfor den lille byen Arcadia, til vi skilles noen timer senere.

ALLTID BLID: Apolonio Sanchez er kjent for sitt gode humør. Han har ikke sett sin meksikanske familie eller kjæreste på åtte år. Foto: Thomas Nilsson / VG

Da har vi også rukket en tacomiddag på en meksikansk familierestaurant i denne byen hvor rundt 50 prosent av de 3000 innbyggerne er latinamerikanere.

Vi spør Apolonio flere ganger om han virkelig vil stille opp med både navn og bilde i denne artikkelen. Han sier ja. Han føler ikke at han har noe å holde hemmelig. Og han vil fortelle historien sin.

– Vi vet ikke helt når eller om myndighetene kommer for å sende oss tilbake til Mexico . Hvis det øyeblikket kommer, så får det være. Jeg er lykkelig likevel.

– Hvordan er det å leve i USA uten lovlige papirer?

– Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare på det, men jeg skal innrømme at det er litt ukomfortabelt. Arbeidsgiverne spør oss aldri om vi har de riktige papirene. Vi er veldig takknemlig for at de ansetter oss, svarer han.

Betaler skatt

VG publiserte nylig et intervju med en Wisconsin-forretningsmann som fortalte at han og mange andre bedriftseiere i delstaten vil gå konkurs hvis de tvinges til å dobbeltsjekke at migrantenes papirer er autentiske.

Etter at Apolonio Sanchez kom til Wisconsin for 12 år siden, har han jobbet på fire-fem bondegårder og hos områdets største møbelprodusent. Nå melker han kuer på en av meierigårdene.

Han tjener elleve dollar i timen i fylket hvor minstelønnen er 7,25 dollar. Det skjer ofte at han jobber syv dager i uken, fordi han vil det selv.

Han får overtidsbetalt hvis han jobber mer enn 95 timer over en toukersperiode. Han betaler skatt til USA, som trekkes av lønnen hans hver 14. dag.

TACOFREDAG: Apolonio Sanchez på sin favorittrestaurant i den lille byen Arcadia i Wisconsin. Foto: Thomas Nilsson / VG

Apolonio forteller at han sender deler av lønnen hjem til sin meksikanske familie i Tlaquilpa i Veracruz som han ikke har besøkt på åtte år. Det er like lenge siden han har sett kjæresten sin.

Usikker på Trump

Han sliter også med høyt blodtrykk som gjør at han jevnlig må gå til det lokale legekontoret som tar 70 dollar kontant for hvert besøk, siden han ikke har helseforsikring.

Men det er ikke i Apolonios natur å klage. Han får nemlig se broren sin en gang i måneden. Broren jobber på en gård i nabodelstaten Minnesota.

– Vil du hjem til Mexico i fremtiden?

– Jeg ville elsket å bli her og bygge meg et hus. Men min familie er i Mexico. Hvis kjæresten min kommer hit til USA, blir jeg her. Hvis ikke, drar jeg hjem igjen. Dessverre er økonomien i Mexico forferdelig, sier Apolonio, som er forsiktig med å kritisere USAs president for hans ordbruk om meksikanere.

– Vi kom til USA for å jobbe. Presidenten snakker imot seg selv hele tiden. Noen ganger sier han at han ønsker oss velkommen. Andre ganger vil han deportere oss. Vi vet ikke helt hva han tenker.

Jobber hardt

I en såkalt trailerpark i Eleva ønsker Benito Lara Soto og hans amerikanske kjæreste Jill VG velkommen inn i varmen. Snøen laver ned og det er seks minusgrader, men meksikanske Benito liker dette klimaet.

HJEMME BEST - 1 AV 3: Benito er blitt vant til de kalde vintrene i Wisconsin. Jill har bodd her hele livet. Nå bor de sammen.

Han kom til USA på 80-tallet, fikk amnesti i 1986 av den daværende republikanske presidenten Ronald Reagan, og har jobbet lovlig for samme arbeidsgiver i Wisconsin siden 1995.

– Da jeg kom til Wisconsin, var det ingen meksikanske restauranter eller meksikansk mat å få. Nå er det tortillas i hver butikk og på hvert gatehjørne, sier Benito.

– Hvis det ikke hadde vært meksikanere her, så ville det ikke blitt produsert nok. Vi meksikanere liker å jobbe hardt. Vi jobber lange dager. Vi liker pengene. Noen sier «dere meksikanere kommer og tar jobbene fra oss». Sannheten er at amerikanerne ikke vil jobbe. Og hvis de sier ja til å jobbe, krever de den høyeste lønnen. Det er ikke så rart at ingen vil ansette dem, sier Benito, som selv tjener rundt 15 dollar timen – det dobbelte av minstelønnen i Wisconsin.

Han sender penger hjem til Mexico hver gang han får lønning. Der har han to døtre. Hans eneste sønn bor i Nord-Carolina, hvor han også jakter på et bedre liv.

– Jeg er takknemlig for å få sjansen her i USA. Hadde jeg blitt i Mexico, hadde jeg ikke hatt noe som helst nå. Det er ingen penger der, mener Benito.

Stemte på Trump

På den andre siden av stuen sitter kjæresten Jill og følger med. Hun stemte på Donald Trump som president i 2016. Trump vant Wisconsin.

– Jeg vet ikke om jeg tør å si hva jeg mener om Trump nå, fordi jeg er redd for at jeg vil bruke et noe fargerikt språk, sier Jill.

Men hun klarer ikke å holde seg. Hun langer ut mot det hun kaller Trumps notoriske løgner, hans hatske ordbruk om meksikanere, og om hvordan administrasjonen splittet migrantbarn fra sine foreldre under den såkalte nulltoleransepolitikken.

– Det er det verste han kunne ha gjort. Nå sier de at mange av barna aldri, aldri vil bli gjenforent med sine foreldre, sier Jill, som selv har en voksen datter.

LANDET I FLORIDA: Donald Trump erklærte nasjonal unntakstilstand før han reiste til West Palm Beach for å spille golf denne helgen. Foto: Andrew Harnik / AP

Hun har bodd i Trempealeau fylke i hele sitt liv. Hun har sett hvordan latinamerikanerne har gitt byen nytt liv.

– Latinamerikanerne er hardtarbeidende. De går på jobb selv om det er snø, is og regn. Hvite mennesker jobber ikke som meksikanerne. De er late.