SAVNET: 200 mennesker er savnet etter demningkollaps i Brasil. Foto: HO / Minas Gerais Fire Department

Demningkollaps i Brasil: Over 200 personer savnet

UTENRIKS 2019-01-25T19:10:39Z

Flere er meldt omkommet etter en demning brast i Brumadinho.

Publisert: 25.01.19 20:10 Oppdatert: 25.01.19 20:23

Det melder AFP .

En demning har kollapset og flere er meldt omkommet i Brumadinho i Menas Gerais-provinsen i Brasil . Det lokale brannvesenet sier at over 200 personer er savnet etter kollapsen.

Kollapsen har utløst store mengder med gjørme som har drept flere, skriver Straits Times . Flere skal være innesperret som følger av kollapsen. Ifølge nettstedet ble et redningshelikopter sett på stedet for å hjelpe to overlevende som hadde gjørme opp til livet.

Ifølge myndighetene i området, er flere innbyggere nær demningen evakuert ut av området, skriver BBC . Nødetatene er på stedet.

Dammen tilhørte det brasilianske gruveselskapet Val SA.

For tre år siden brøt en demning eid av Vale og BHP Billition sammen i samme region. 19 person ble drept og mange hjem ble begravet, ifølge CNBC .

Saken oppdateres.