DØDSULYKKE: Søppelbilen ble kastet til side da den ble truffet av et tog fullt av republikanske politikere. Foto: AP / NTB scanpix

Republikanske toppolitikere i togkollisjon

NTB

Publisert: 31.01.18 18:27

UTENRIKS 2018-01-31T17:27:50Z

En person i en søppelbil omkom i en kollisjon med et tog fullt av republikanske politikere i USA onsdag. Minst én av politikerne fikk lettere skader.

Pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus opplyser at én person omkom og én ble alvorlig skadd i sammenstøtet.

Flere republikanske kongresspolitikere som også er leger, hjalp ambulansepersonellet som rykket ut til ulykkesstedet. En av dem, senator Bill Cassidy, skriver på Twitter at både den omkomne og den alvorlig skadde befant seg i søppelbilen.

En kongressrepresentant fra Minnesota, Jason Lewis, ble sendt til sykehus for å sjekke en mulig hjernerystelse. Togselskapet Amtrak opplyser at til sammen to passasjerer og to ansatte ble sendt til sykehus med lettere skader.

Ingen politikere fikk imidlertid alvorlige skader, ifølge Det hvite hus.

Lederen for Representantenes hus, Paul Ryan, og en rekke andre kongresspolitikere befant seg på det chartrede toget. De var på vei til en tre dager lang samling i White Sulphur Springs i West Virginia da ulykken skjedde et par mil vest for Charlottesville i Virginia.

Representanten Tom Cole sier han kjente et voldsomt støt da ulykken skjedde i 11-tiden onsdag, to timer etter at toget forlot Washington.

Han forteller at toget stoppet brått og at flere av republikanerne gikk av toget for å hjelpe, blant dem Brad Wenstrup, som også var til stede da en væpnet mann åpnet ild mot republikanske politikere som spilte baseball utenfor Washington i juni.

Ifølge Cole kjørte toget rett på lastebilen, som ble delt i to og kastet til side i sammenstøtet, mens toget sporet av. Han sier at kollisjonen skjedde på en planovergang.