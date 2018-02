NATTEVÅK: De tyske sosialdemokratene SPDs leder Martin Schulz (i midten) i samtaler med forbundskansler og leder for kristendemokratene (CDU) i et møterom i CDUs partihovedkvarter sent tirsdag kveld. Onsdag morgen var det fortsatt ikke blitt enighet om en avtale om en storkoalisjon for Tyskland. Foto: TOBIAS SCHWARZ, AFP

Regjeringsforhandlingene i Tyskland: Enighet på overtid

Publisert: 07.02.18 08:10

UTENRIKS 2018-02-07T07:10:18Z

136 dager etter valget i Tyskland har CDU, CSU og SPD kommet til enighet om en ny regjering. SPD-lederen får ministerpost, men trekker seg som partileder, ifølge nyhetsbyråer.

Onsdag formiddag kom det til enighet om en regjeringsavtale mellom forbundskansler Angela Merkels kristendemokratiske parti CDU , det bayerske søsterpartiet CSU og sosialdemokratiske SPD , melder Der Spiegel .

Regjeringsforhandlingene har vært på overtid og er de mest langtrukne i Tyskland siden annen verdenskrig.

Sent tirsdag kveld begynte det å sirkulere rykter om at regjeringsforhandlingene var nær kollaps, skriver Die Welt . SPD så seg til slutt nødt til å gå ut og dementere ryktene, som hadde nådd helt inn til forhandlingsrommene.

– Utviklingen går i sneglefart, sa SPDs nestleder Ralf Stegner tirsdag kveld ifølge Der Spiegel .

Planen var i første omgang at partene skulle bli ferdige søndag kveld, men den selvpålagte fristen ble senere utsatt til tirsdag. Onsdag formiddag melder altså en rekke tyske medier at de tre partiene er blitt enige om en storkoalisjon og at fordelingen av ministerposter er avklart.

Ifølge Bild Zeitung skal det sosialdemokratiske partiet SPD ha fått tre av de viktigste ministerpostene: utenriksministeren, finansministeren og arbeidsministeren.

Det er SPD-leder Martin Schulz som blir Tysklands nye utenriksminister, ifølge avisen.

Onsdag ettermiddag melder nyhetsbyrået DPA og AFP at Schulz går av som partileder. Ifølge DPAs kilder bekreftet han dette i et møte med SPD-ledelsen, melder NTB. Kildene opplyser at han kommer til å gå av 2. mars etter at resultatet av en uravstemning blant SPDs medlemmer er kjent.

Angela Merkels parti CDU får forsvarsministeren og næringsministeren, mens søsterpartiet CSU får innenriksministeren, samferdselsministeren og utviklingsministeren.

Kun en relativt kort liste over uenigheter må gjennomgås før en endelig regjeringsavtale foreligger, ifølge den tyske avisen Die Welt .

Forbundskansler Angela Merkel deltar personlig i forhandlingene, og har forskjøvet en pressekonferanse sammen med Italias statsminister fra klokken 13.10 etter klokken 18 onsdag kveld, skriver Der Spiegel .

Klassedelt helsevesen og midlertidige arbeidskontrakter

Helse- og arbeidsmarkedspolitikken er sentrale stridspunkter.

Rent konkret går uenighetene på at SPD ønsker at Tyskland skal bevege seg vekk fra det de mener er et klassedelt helsevesen, og har derfor blant annet ønsket utjevning av legehonorarer eller en åpning av den lovfestede sykeforsikringen for offentlig ansatte.

I arbeidsmarkedspolitikken går hovedstriden på kravet om å innskrenke bruken av midlertidige arbeidskontrakter.

Kompromissvilje

Men til tross for flere uavklarte punkter, understreket partene i går kveld og i natt vilje til å komme i mål.

Angela Merkel manet til kompromissvilje:

– Hver av oss må inngå smertelige kompromisser, sa hun.

SPDs leder Martin Schulz uttalte tirsdag at partene hadde troen på å få en avtale i havn i løpet av dagen.

– Vi har grunn til å tro at vi blir ferdig i dag. Jeg håper på en positiv stemning og et godt resultat for landet vårt, sa han.

CSUs gruppesjef Alexander Dobrindt understreker:

– Å grave seg ned går ikke lenger. Sannhetens time nærmer seg.

Uravstemning over koalisjonsavtale

Ettersom SPDs medlemmer skal stemme over en ny avtale, er det likevel ikke gitt at en enighet mellom partiene fører med seg en ny regjering.

Uravstemningen, der de 463.723 medlemmene av SPD felle sin dom over en eventuell regjeringsavtale, skal avholdes tre til fire uker etter at partiene kommer til enighet.

Et tenkelig tidspunkt for avstemningen vil være helgen 3.–4. mars, ifølge Der Spiegel .

– Bra for Europa

Både CDU og SPD gikk markant tilbake i det tyske forbundsdagsvalget 24. september i fjor, mens partiet AfD på ytre høyre kapret 12,6 prosent av stemmene og kom inn i forbundsdagen for første gang.

Merkel forsøkte først å få på plass en koalisjon med liberale FDP og miljøpartiet Grüne, men disse samtalene strandet.

SPDs leder Martin Schulz sa først at han ikke ville gå inn i en ny storkoalisjon, men ble til slutt presset til å snu.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener det er bra for Tyskland, bra for Europa og bra for Norge hvis det stemmer at de tyske regjeringssamtalene er i mål.

– Det er veldig bra at de er kommet til enighet. Det er bra for Tyskland, for Europa og bilateralt, sier Søreide til NTB.