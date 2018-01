PÅGREPET: Firebarnsfaren og IS-sympatisøren Rakhmat Akilov (39) er mannen bak terrorangrepet i Sverige 7 april 2017. Her kjøres Akilov vekk like etter at han ble pågrepet i etterkant av angrepet. Foto: Lars Allard

Slik kommuniserte Rakhmat Akilov (39) med andre radikaliserte islamister

Publisert: 31.01.18 10:45

UTENRIKS 2018-01-31T09:45:26Z

Gjennom ulike kommunikasjonsapper oppsøker Rakhmat Akilov kontakt med andre radikaliserte islamister og ba om hjelp for å gjennomføre terrorangrepet i Stockholm.

«Jeg vil utføre en martyroperasjon her, hvis Gud vil. Kan du svare på om jeg har rett til å gjøre det i Sverige?»

Denne meldingen sendte Akilov til en lukket og kryptert gruppe på kommunikasjonsverktøyet Zello i forkant av terrorangrepet han gjennomførte i Stockholm 7 april i fjor, skriver Expressen .

Gruppen besto av flere medlemmer med IS-flagg som profilbilde. I sin korrespondanse med dem ber 39-åringen om hjelp og veiledning. Målet er å gjennomføre et angrep som både IS og Gud vil godkjenne som en hellig operasjon, og der han kunne dø som en martyr.

– Du som er trofast! Krig mot de utro som er rundt deg. De kommer til å bli overbevist av din brutalitet, får Akilov til svar på Zello.

Sverget troskap

7. april i fjor ble Sverige rystet av meldingen om en lastebil hadde meid ned flere titalls mennesker i Drotninggatan i Stockholm. Terroristen, Rakhmat Akilov, erkjente denne uken terrorisme og drap på fem mennesker.

Den beslaglagte telefonen til Akilov avslører hans kommunikasjon med andre IS-tilhengere og planleggingen av terrorangrepet.

Allerede i 2016 tar han kontakt med en person gjennom kommunikasjonsverktøyet Telegram og spør om hva som må til for å bli en offisiell medlem av IS. Samtidig skriver 39-åringen at han sparer penger som han planlegger å ta med seg til Den islamske staten i Syria. Kom til IS så fort som mulig, svarer kontakten.

– Hvordan sverger man troskap min bror? Etter å ha sverget troskap har jeg planer om å jobbe litt til også tjenestegjøre for Staten (IS), skriver Akilov til sin kontakt.

Det ble likevel ikke noe av turen til Syria, der Akilov hadde planer om å dra. I stedet bestemte han seg for å gjennomføre et angrep i Sverige, forteller han selv, under et avhør med svensk politi.

IS har ikke tatt på seg skylden

Gjentatte ganger hadde han mislyktes med å lage sprengstoff på sitt eget kjøkken som han skulle bruke for å sprenge et kjøpesenter i Stockholm. Gjennom kommunikasjonsappene fikk han likevel hjelp og veiledning, både for hvordan han skulle lage eksplosiver, og for hvordan han skulle gjennomføre angrepet.

En rekke bilder over ulike terrormål ble sendt, blant dem synagoger, en ferge som han beskriver som “full av synder” og en nattklubb. I forkant av terrorangrepet, googlet han blant annet «homseklubb» og ulike båtturer. Samtidig skriver han i en av gruppene at homoparaden skulle finne sted 1 mai. Om han fikk hjelp og veiledning så var han villig til å gjennomføre et angrep.

Tirsdag bekreftet påtaleansvarlig Hans Ihrman at Akilov selv erkjenner terrorisme .

Til tross for kontakten med de radikaliserte personene gjennom kommunikasjonsappene, veiledningen, og hjelpen Akilov har fått, så har ikke IS selv tatt på seg skylden for angrepet.