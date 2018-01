AMERIKANSK VISITT: Sjefen den utenlandske etterretningstjenesten i Russland, Sergej Naryshkin, skal ha vært på USA-besøk nylig. Foto: MAXIM ZMEYEV/REUTERS

Russisk media: Russisk spionsjef møtte CIA-direktøren i USA

Publisert: 31.01.18 08:16

Den russiske ambassadøren til USA hevder spiontoppene diskuterte krigen mot terror.

Statlig, russisk media melder at sjefen for den utenlandske etterretningstjenesten i Russland , Sergej Naryshkin, nylig møtte CIA-direktør Mike Pompeo i USA, skriver det amerikanske nettstedet The Daily Beast .

TV-kanalen Rossiya-1 skal ha meldt at den mektige spionsjefen ble observert på et passasjerfly til USA.

Amerikanske myndigheter ønsker ikke å kommentere opplysningene.

Diskuterte krigen mot terror

Ifølge kilder nyhetsbyrået Reuters har pratet med, møtte Naryshkin USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats.

Anatoly Antonov, Russlands ambassadør til USA, bekrefter at Naryshkin møtte etterretningstopper i USA.

– Sergey Naryshkin var her. Han kom hit. Han hadde møter med kollegaene sine her, sier han til The Daily Beast.

Antonov avslører ikke hvem spionsjefen møtte da han var i USA.

Ambassadøren legger til at amerikansk og russisk etterretning har tette bånd, men at de er skjulte for allmennheten.

– De diskuterte selvfølgelig spørsmålet om samarbeid i krigen mot terror, slår Antonov fast.

Angrep Russland denne uken

Det er ikke mer enn et par dager siden Pompeo overfor BBC uttalte at han forventer at Russland vil blande seg inn i mellomvalget, som avholdes senere i år.

USA har stått fast ved at russisk etterretning blandet seg inn i presidentvalget i 2016.

Det var den russiske, militære etterretningstjenesten GRU, som samarbeider tett med SVR, som ble trukket frem som den som drev den russiske innblandingen.