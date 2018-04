BEKYMRET: Kong Carl Gustav er bekymret for krisen i Svenska Akademien. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Svenskekongen bekymret over krisen i Svenska Akademien

NTB

Publisert: 11.04.18 14:39

Sveriges konge åpner for å endre vedtektene i Svenska Akademien, blant annet når det gjelder retten til å trekke seg fra institusjonen.

– De motsetninger som har oppstått innad i Svenska Akademien er svært triste og risikerer å påføre alvorlig skade på Akademiens viktige virksomhet. Det er essensielt at alle involverte nå tar ansvar for institusjonen og medvirker til beslutninger for å løse konfliktene. For medlemmene i Svenska Akademien må ansvaret for institusjonen alltid komme i første rekke, skriver kong Carl Gustav i en uttalelse.

Det påpeker også Svenska Dagbladets kulturredaktør Lisa Irenius.

– Krisen i Akademien er et spørsmål som er større enn Akademien selv. Det er klart at dette også er utrolig uheldig for Nobelprisens anseelse, sier Irenius til Aftenposten .

Den svenske rikskringkastingen SVT melder at åtte av de 13 gjenværende medlemmene i ledelsen skal møtes onsdag for å diskutere om hvorvidt de fortsatt har tillit til sin leder Sara Danius.

Møtet finner sted etter at institusjonen de siste månedene har vært rystet av skandaler som startet med metoo-kampanjen i fjor høst. En mann omtalt som «kulturprofilen» er anklaget for seksuell trakassering og for å ha lekket navn på nobelprisvinnere før offentliggjøring.

«Kulturprofilen» er gift med Akademien-medlem Katarina Frostenson. En avstemning om å utvise henne gikk ikke gjennom, noe som resulterte i at tre andre medlemmer fredag trakk seg i protest.

Svenska Akademien har eksistert siden 1786 og deler ut priser og stipender innen språk og kultur, deriblant Nobelprisen i litteratur.