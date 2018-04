Frykter at aggressive militærøvelser kan eskalere konflikten mellom NATO og Russland

Publisert: 06.04.18 00:27 Oppdatert: 06.04.18 00:44

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-05T22:27:19Z

Det skumleste når militærøvelsene blir mer aggressive og kommer nærmere på, er om det skjer et uhell som fører til en konflikteskalering, mener seniorforsker Tor Bukkvoll ved FFI.

Siden forgiftningen at den tidligere Russiske spionen Sergei Skripal og hans datter i Storbritannia, har Russland og vestlige land befunnet seg i en iskald diplomat-krise.

Da NATO utviste sju russiske utsendinger, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg at det var en reaksjon på «et bredere mønster av uforsvarlig russisk oppførsel». Russland, som nekter for å stå bak gift-angrepet kaller reaksjonene en «tilsiktet provokasjon».

Reaksjonene har ikke bare kommet i form av ord og fordømmelser: Fredag svarte Vladimir Putin på kritikk fra vesten ved å teste et nyutviklet interkontinentalt ballistisk missil, som NATO har gitt tilnavnet «Satan».

Onsdag gikk startskuddet for en russisk militærøvelse med rakett-oppskytninger i Østersjøen , i svenskkontrollert luftrom. Svenskene er varslet, og har måttet omdirigere flytrafikken i området slik at øvelsen ikke skal skape farlige situasjoner.

Seniorforsker Tor Bukkvold ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) mener man må være forsiktige med å tolke øvelsene som et direkte svar på Skripal-saken.

– Men alt dette er små deler av det store bildet, som er at forholdet forverrer seg gradvis og på mange måter samtidig.

– Det kan bli verre

Bukkvold mener Skripal-saken stort sett får diplomatiske konsekvenser. I tillegg tror han politiske krefter i vestlige land som har ønsket å trappe ned sanksjoner mot Russland, blir svekket. Ved siden av dette har det militære øvelsesmønsteret blitt trappet opp.

– Det er et mer aggressivt mønster i øvingene, slår han fast, og tror det aggressive øvelsesmønsteret vil fortsette.

– Det kan også bli verre, med enda mer aggressivitet.

Bukkvold påpeker at både Nato og Russland driver aktivitet som provoserer den andre parten. Begge parter legger skylden på hverandre for å ha bidratt til økt spenning.

Ståle Ulriksen, forsker og lærer ved Sjøkrigsskolen, mener det dårlige klimaet påvirker måten man øver på.

– Det generelle klimaet er ganske dårlig. Når de er det, blir disse militærøvelsene litt mer offensive, litt mer aggressive, sier han.

Frykter et uhell

Selv om Bukkvold understreker at flere militærøvelser er maktdemonstrasjoner som ikke er direkte farlige i seg selv, mener han situasjonen skaper økt fare for eskalering.

– Det som er skummelt, er om det blir mange «close encounters». Da kan det uforvarende føre til en konflikteskalering, sier han.

– La oss si at to fly krasjer i luften, og begge mener at den andre har skylden. Det kan eskalere og komme ut av kontroll. Det har vært nære på flere ganger, særlig i Østersjøen og i Svartehavet.

Ulriksen deler den samme bekymringen.

– Aktiviteten er voldsomt kjørt opp, og det øker faren for uheldige episoder. Det er en god del nesten-hendelser, sier han.

Han viser til en episode i 2016 , der russiske jagerfly fløy noen meter fra en amerikansk destroyer – så nær at det skapte bølger i havet for skipet.

Russland har varslet svenskene om øvelsen i Østersjøen onsdag, fordi de skal skyte opp raketter i svenskkontrollert luftrom. Men Ulriksen påpeker at det også har blitt holdt en rekke uvarslede øvelser i Østersjøen.

– Russerne har øvd i Østersjøen ofte og tett. Mange ganger har de ikke varslet om det på forhånd. Når man ser at det plutselig kommer masse fly ut, hva gjør man da? Man tenker - er dette en øvelse, eller er dette på alvor? sier han.

– Jeg tror en må regne med flere slike ting om man ikke får ned spenningsnivået. Og det ser ikke ut som man gjør akkurat nå.

– Nordområdene er ekstremt viktige for Russland

Det er ikke bare i Østersjøen spenningen kommer til uttrykk. USA holdt en marineøvelse sammen med Storbritannia i mars, kalt ICEX 2018, der de brukte ubåter. Russland holdt også nylig en militærøvelse i Arktis. Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu bekreftet til Euronews at øvelsen inkluderte et anti-ubåt-fartøy.

I en rapport i mars avslørte etterretningstjenesten at Russiske missiler med evne til å bære atomstridshoder ble flyttet helt fram til den norske grensen i Petsjenga-dalen, bare noen titalls kilometer fra Kirkenes, i fjor høst .

Under et foredrag for Oslo Militære Samfunn, presenterte også E-sjef Morten Haga Lunde radar-utskrifter av russiske kampfly som trener på å angripe norske mål.

– Den nye normalen i russisk øvingsaktivitet innebærer større og hyppigere øvelser i de norske nærområdene, skrev E-tjenesten i den ugraderte Fokus-rapporten.

Bukkvold mener ikke det er overraskende at Russland har trappet opp aktiviteten i nordområdene, fordi det er i nord de har sine atomvåpen.

– Derfor er dette et ekstremt viktig område for Russland sikkerhetspolitisk. Det har det alltid vært.

Norge fanget i midten

Siden Nordområdene er viktige for Russland, har Norge alltid balansert mellom å avskrekke Russland og å bygge et tillitsforhold for å berolige dem.

– Det som har forandret seg, er at det tillitsforholdet er mye svakere i dag enn før. Det er noe vi har tapt på utviklingen i verden, og som ikke har så mye å gjøre med Norge som det har med Russlands krigføring i Ukraina og forholdet mellom Russland og Vesten internasjonalt, sier Bukkvold.

Ulriksen anerkjenner at balansegangen er vanskelig, men mener Norge burde handle annerledes for å forhindre økt spenning.

– Det forsvarskonteptet vi har nå legger seg veldig tett opp til Nato. Når man har valgt et forsvarskonsept som er så avhengig av allierte, mister man litt kontroll. Jeg synes Norge må ta en større del av ansvaret for forsvaret i nord selv - det vil både styrke Norge og senke spenningen.