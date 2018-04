Russland: Syriske styrker har tatt full kontroll over byen Douma

Publisert: 12.04.18 08:26

Flere medier melder om at president Bashar al-Assads styrker nå har tatt kontroll over tidligere opprørskontrollerte Øst-Ghouta. Samtidig fortsetter spenningene mellom USA og Russland, etter det antatte kjemiske angrepet i helgen.

Torsdag morgen norsk tid melder flere russiske nyhetsbyråer at syriske regjeringsstyrker skal ha tatt full kontroll over den tidligere opprørskontrollerte enklaven Øst-Ghouta, melder Reuters .

Det inkluderer også byen Douma, hvor USA og vestlige land har anklaget Bashar al-Assad for å ha brukt giftgass mot sivile .

Regjeringen har avvist anklagene.

– Det hevede flagget over en bygning i byen Douma viser at staten har tatt kontroll over dette området, og derfor også hele Øst-Ghouta, uttaler general for det russiske freds- og forsoningssenteret i Syria , Yuri Yevtishenko, ifølge Reuters, som igjen siterer russiske medier.

May holder krisemøte

Det har tilspisset seg mellom USA og Russland , etter et påstått kjemisk angrep i Syria, som har blitt møtt med kraftige reaksjoner fra både USA og Europa.

Onsdag erklærte Donald Trump at forholdet mellom USA og Russland er dårligere enn under den kalde krigen.

Torsdag ettermiddag vil den britiske statsministeren Theresa May holde et ekstraordinært regjeringsmøte om et mulig angrep mot Syria, melder AP.

May har allerede beordret flere ubåter til å stasjonere seg innenfor missilrekkevidde av Syria, melder The Telegraph.

Frankrikes president Emmanuel Macron ventes å uttale seg om saken under et fjernsynsintervju torsdag ettermiddag, ifølge AFP.

FN: - Må ikke glemme lidelsene til det syriske folk

Onsdag kunngjorde USAs forsvarsminister James Mattis at amerikanerne er klare til militær innsats i Syria.

Noen timer før gikk president Donald Trump ut på Twitter og truet med å angripe landet som en reaksjon på det angivelige gassangrepet på sivile i den syriske byen Douma.

FNs generalsekretær, António Guterres, ringte onsdag til de fem faste medlemslandene i FNs sikkerhetsråd, og uttrykte sin bekymring for at situasjonen kan komme ut av kontroll, skriver NTB.

– La oss ikke glemme at innsatsen vår må dreie seg om å få slutt på de grusomme lidelsene til det syriske folket, skriver Guterres i en uttalelse.

– Tiden med «myk politikk» mot Russland er over

USAs tidligere CIA-sjef Mike Pompeo stiller til høring i utenrikskomiteen i Senatet torsdag, i forbindelse med nominasjonen av ham som USAs nye utenriksminister.

Onsdag uttalte han ifølge Reuters at tiden for «myk politikk» rettet mot Russland er over, men oppfordret samtidig til å jobbe for videre diplomati mellom de to landene.

Saken fortsetter under videoen.

Samme dag forlot også amerikanske krigsskip Norfolk i Virginia, i forbindelse med de økte spenningene over Syria, melder Reuters.

Flåten inkluderte også den tysk fregatten FGS Hessen, som skal bistå amerikanerne i maritime organisasjoner.

Torsdag melder den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at forsvarsdepartementet og hærens hoverkvarter i Syrias hovedstad Damaskus er blitt evakuert av frykt for et amerikanskledet angrep, skriver NTB.