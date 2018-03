OVERBEVIST: Erna Solberg mener det må reageres tydelig mot Russland etter forgiftningssaken. Foto: Helge Mikalsen, VG

Erna Solberg om giftsaken: – Vi er overbevist om britenes konklusjon

Publisert: 27.03.18 16:13 Oppdatert: 27.03.18 17:41

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-27T14:13:43Z

Russland nekter for å stå bak nervegiftangrepet på en russisk eks-spion og hans datter i Storbritannia, og roper om manglende beviser. Det tror ikke statsminister Erna Solberg (H) noe på.

– Vi legger til grunn hva britene har av informasjon og hva de mener om saken, og er veldig overbevist om de konklusjonene de har trukket er riktige, sier hun til VG.

Hun legger til at russerne ikke har vært hjelpsomme i det hele tatt i etterforskningen av angrepet.

– Det er første gang det er brukt en form for kjemisk våpen som har vært direkte rettet mot noen i Europa etter andre verdenskrig. Dette er de nye formene for angrep, så nå må vi passe på at vi reagerer tydelig og setter foten ned.

Forgiftingssaken har utløst en diplomatisk krise. Over 25 land har utvist Russiske diplomater, og antall utvisninger på verdensbasis er over 140. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg kunngjorde også at syv russiske diplomater mister akkrediteringen til NATO som en konsekvens av Russlands «uakseptable og farlige handlingsmønster»

Høyre: Det er Russland som øker spenningen

Høyres Michael Tetzschner understreker at utvisningen av diplomatene ble gjort for å markere nordisk, transatlantisk og europeisk samstemthet overfor angrepet Storbtitannia opplevde.

– På EU-toppmøtet i forrige uke, hvor Storbritannia fremla sine funn, var det ventet en oppfølging fra NATO-land i EU denne uken, sier han.

Han mener ikke utvisningen bidrar til å øke spenningen mellom Norge og Russland, og sier dette ikke er et bilateralt anliggende.

Samtidig kommer han med et stikk til Russland, og deres rolle i å bygge opp spenningen.

– Spenningsforholdet er jo økt med den suverenitetskrenkelsen det er å utsette borgere i et annet land for militær nervegass, sier han.

– Jeg tror Russland vet veldig godt hvordan de kan få ned internasjonal spenning.

– Søreide og britene bør vise mer åpenhet

Den russiske ambassaden hevder Norge har latt seg presse av Storbritannia, og skriver på Facebook at det ikke er snev av beviser i saken annet enn antakelser fra britisk etterforskning.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) analyserer stoffet som ble brukt, men det kan ta uker før de er ferdige.

Minda Holm, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), mener er helt rimelig å utvise en diplomat fra Norge gitt omstendighetene.

– Nå håper jeg imidlertid det snart blir litt mer åpenhet rundt det omfattende bevismaterialet Søreide sier hun har fått fra britene, skriver hun til VG.

Hun peker på at Russland benekter å være involvert. Da mener hun den samlende utvisningen vil kunne avvises av mange som en del av propagandekrigen mellom Russland og Vesten, når det ikke finnes mer åpen informasjon om bevisene.

– Her vil Søreide være tjent med å spille med mer åpne kort også utad - det samme gjelder britene. Både Merkel og Macron har uttalt at de er overbevist av britenes bevis, men gitt omfanget og reaksjonen internasjonalt burde også «vanlige» folk få innsyn i hva som ligger bak den sikkerheten.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide skriver i en epost til VG at Norge full tillit til en omfattende redegjørelse gitt av Storbritannia, som legges til grunn.

– Denne peker tydelig mot russiske myndigheter. Det er ikke naturlig å gå nærmere inn i detaljer her, skriver Søreide til VG

Hun skriver at Russland ikke har bidratt til å opplyse saken eller svare på britenes spørsmål.

– Vi oppfordrer russiske myndigheter til å samarbeide med etterforskningen og besvare alle spørsmål som er reist fra britisk side.

– Må holde hodet kaldt

KrF stiller seg helhjertet bak regjeringens beslutning om å utvise diplomaten, og KrFs Hans Fredrik Grøvan sier til VG at det er en naturlig reaksjon.

Anniken Huitfeldt (Ap), som leder utenriksdepartementets utenriks- og forsvarskomité stiller seg også bak utvisningen.

– Jeg forutsetter at Søreide har foretatt nødvendige vurderinger av denne saken på norsk side. Norge bør både stå sammen med våre allierte og samtidig holde dialogen åpen med vårt største naboland, sier Huitfeldt.

Leder for Rødts internasjonale utvalg, Marianne Gulli, er mer skeptisk, og sier man må holde hodet kaldt.

– Dersom det viser seg at Russland sto bak, er det naturlig at Norge reagerer, og da er ikke utvisning av en russisk diplomat noen overreaksjon. Men det er fortsatt mye vi ikke vet i saken, sier hun.

– Det er heller ikke i Norges interesse om spenningen mellom stormakter øker på en måte som beveger konflikten nærmere våre grenseområder. Vi ønsker derfor en snarlig oppklaring.