NATO-STRØMPER: Jens Stoltenberg hadde tatt på strømper med NATOs logo da han møtte studenter i Canada onsdag, for å markere alliansens 69-års jubileum. Foto: Alf Bjarne Johnsen, VG

Stoltenberg på NATOs 69-årsdag: Avviser at NATO vil isolere Russland

Publisert: 04.04.18 23:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-04T21:39:31Z

OTTAWA (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg ønsker å møte russerne i Brussel så snart det er praktisk mulig, selv om han har utvist en tredel av Russlands NATO-delegasjon.

– Vi ønsker å kombinere en fast holdning med å være åpne for dialog. Det er ikke enkelt, men det er helt nødvendig. Dialogen med Russland er vanskelig, derfor er den også viktig, sier Stoltenberg til VG mellom møter i Canadas hovedstad Ottawa onsdag.

Men NATO -sjefen legger til at han tror at Russland har undervurdert NATO-landenes evne og vilje til å stå sammen:

– Ja, jeg føler meg trygg på at Russland har undervurdert NATO. Jeg tror ikke de hadde regnet med at NATO skulle være så samlet og så rask i vår reaksjon som vi har vært siden 2014, at vi nå har NATO-styrker i Baltikum. og at landene har fastholdt sanksjonene gjennom fire år. De trodde nok heller ikke at vi slulle øke våre forsvarsutgifter tre år på rad, sier han.

Da Stoltenberg møtte studenter på Ottawa-universitetet onsdag morgen, gjorde han et poeng ut av at han hadde tatt på seg strømper med NATOs logo:

– Det har jeg gjort fordi det i dag er 69 år siden NATO ble grunnlagt av USA, Canada og 12 europeiske land, sa NATO-sjefen.

Utviste syv russere

I påsken varslet Stoltenberg utvisning av syv av Russlands diplomater til NATO, og nektet å behandle tre nye søknader. Samtidig ble antallet ved Russlands NATO-ambassade redusert fra 30 til 20 diplomater.

Tiltaket var en reaksjon på nervegift-angrepet mot Sergei Skripal og datteren Julia i Storbritannia før påske, en type kjemisk stridsmiddel som ble utviklet i tidligere Sovjetunionen, ifølge britiske myndigheter.

Russlands viseutenriksminister Alexander Grushko, som inntil nylig fra Russlands FN-ambassadør, sa tirsdag at det vil bli svært vanskelig for russerne å opprettholde dialogen med NATO med en så liten ambassade.

Det er Stoltenberg helt uenig i:

– De vil være mange nok diplomater til å arrangere møter i NATO-Russland rådet, sier han

- Men det var nødvendig med utvisninger for å vise at den måten Russland oppfører seg på, har konsekvenser, sier han.

Ønsker ikke isolasjon

I flere taler i Ottawa sa NATO-sjefen at han og NATO på ingen måte ønsker å isolere Russland etter nervegass-angrepet.

Russlands ambassade til NATO ligger innenfor gjerdet til NATOs hovedkontor, i samme bygning som Sverige, Finland og en rekke andre partnerland til NATO har sine delegasjoner.

Selv om det militære samarbeidet er frosset, fortsetter den politiske dialogen. NATO Russland-rådet har møttes seks ganger de siste to årene. Stoltenberg sier at han jobber for å få til et nytt møte nå.

– Utfordringen er å vise Russland at det har en kostnad og konsekvens å bryte internasjonale regler, men samtidig ikke reagere på måter som utløser krig og konflikt. Den balansegangen er krevende, sier han.

– Å gjøre ingenting er å akseptere uakseptabel adferd. Derfor må vi streve etter å finne reaksjoner som er imellom. Men NATO-landene har mange virkemidler som kan tas i bruk og samtidig unngå krig og konflikt, sier han.

– Er tiden inne for å skru enda hardere til mot Russland?

– Jeg mener det vi gjør nå, NATO-landenes økonomiske sanksjoner, utplassering av styrker øst i alliansen og utvisning av diplomater, er tydelig og klart nå, sier han.

Denne artikkelen handler om Nato

Russland

Jens Stoltenberg

Canada