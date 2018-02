1 av 4 TRAGEDIE: Foreldre ventet utenfor skolen på nyheter om sine kjære. Joel Auerbach / TT / NTB Scanpix

17 drept i skoleskyting i Florida: Lurte elevene ut med brannalarmen

Publisert: 15.02.18 11:04 Oppdatert: 15.02.18 11:18

UTENRIKS 2018-02-15T10:04:56Z

Vitner forteller om dramatiske og kaotiske scener på den videregående skolen i Parkland, hvor 17 personer er bekreftet drept. Skytingen er en av de dødeligste skoleskytingene i USA.

Livredde tenåringer gjemte seg sammen med lærerne der de kunne, i klasserom, skap og på toalettene, mens en tidligere elev åpnet ild mot ungdommene og skjøt så mange han kunne med en halvautomatisk rifle av typen AR-15.

– Han skjøt gjennom glasset i døren. Det var virkelig ille. Det var kulehull overalt. Alle «friket ut», sier eleven Matthew Walker til ABC News .

Politiet har bekreftet at minst 17 personer er drept. I tillegg er fem personer på sykehus med livstruende skader.

Trodde det var en brannøvelse

Politiet fikk melding om skytingen ved skolen i 15-tiden amerikansk tid. Da var skoledagen nesten over for elevene ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida.

– Han utløste brannalarmen sånn at barna kom strømmende ut av klasserommene og ut i gangen. Og der startet blodbadet, sier Florida-senator Bill Nelson, som har blitt briefet av FBI.

De gikk ut i gangene der de ble møtt av kuler. Politiet bekreftet på en pressekonferanse natt til torsdag norsk tid at det er 19 år gamle Nikolas Cruz , en tidligere elev ved skolen, som er pågrepet for skytingen. Han flyktet, men ble like etter klokken 22 norsk tid pågrepet utenfor skoleområdet.

– Folk var halvveis nede i trappen, så stoppet den bare, alarmen stoppet. Alt vi kunne høre var skudd fra første etasje, andre etasje og folk som løp oppover trappa, sier Alex, en kvinnelig elev ved skolen, til CNN .

Hun, som mange andre, trodde det var en brannøvelse.

– Vi gikk alle opp og inn i klasserommet. Mens (læreren) lukket døren ble han skutt og drept rett der. Døren stod igjen åpen hele tiden, så mens han (gjerningsmannen) gikk forbi. Døren var åpen. Han kunne gått inn når som helst.

– Barn kom løpende ut fulle av blod

Politiet ba lærere og elever om å barrikadere seg, og en jente forteller på sms til en lokal TV-stasjon at hun gjemte seg i et skap sammen med flere andre elever.

– Alarmen gikk, men vi trodde først det var en brannøvelse til vi hørte skuddene, sa en annen elev.

– Barn kom løpende ut fulle av blod. Barn falt om på gresset, sier Derval Walton til Orlando Sentinel .

Hun har en 15 år gammel datter som overlevde skytingen.

Flere elever la ut videoer og bilder i sosiale medier mens dramaet pågikk, deriblant denne eleven, som senere har meldt at han er i sikkerhet:

Han har delt en video i sosiale medier hvor man hører elever som roper mens det høres skudd i bakgrunnen. Han forteller at gjerningsmannen ikke kom inn i klasserommet fordi døren var låst, men at han hørte minst ti skudd som ble avfyrt før skytteren gikk videre.

– Han gikk fra klasserom til klasserom, og skjøt tilfeldige barn, sier eleven Matthew Walker til ABC News .

Kaotisk

En jente, Isabella, fortalte WPTV at situasjonen var veldig kaotisk på grunn av ulingen fra brannalarmen som hadde blitt utløst. Hun trodde først kuleskuddene i bakgrunnen var kinaputter.

– Jeg hørte skrik. Jeg hørte fem, eller seks, skudd. Vi trodde det var kinaputter fordi det hørtes sånn ut. Vi var ikke sikre på hva som ble brukt. Vi hørte politiet rope. Vi hørte hamring på dørene, sa hun.

Gjerningsmannen var bevæpnet med minst en semiautomatisk rifle av typen AR-15, men skal også ha hatt med seg røykgranater og en gassmaske som det er uklart om han brukte. Sheriff Scott Israel sa til The LA Times at han hadde «utallige magasiner».

– Dette er dagen der vi har sett det verste i menneskeheten, sa skoledistriktadministrator Robert Runcie til avisen.

Lærer og fotballtrener hylles som helter

Fotballtreneren Aaron Feis, som ble skadet i massakren, har i blitt hyllet på sosiale medier for sin innsats for å beskytte elevene sine.

Mens gjerningsmannen gikk igjennom gangene og skjøt og drepte 17 personer, skal fotballtreneren, som også jobbet som sikkerhetsvakt ved skolen, ha satt sitt eget liv i fare for å beskytt andre, skriver Sky News . Flere hyller nå Feis, som selv en gang var elev ved skolen, i sosiale medier.

– Kan alle be for treneren min i dag. Han tok flere kuler mens han skjermet andre studenter på Douglas, skrev en elev og fotballspiller ved skolen.

Melissa Falkowski hylles også som en helt. Hun handlet på instinkt, og forsøkte å få så mange elever som mulig i sikkerhet - først i et klasserom, så i et skap.

– Jeg klarte å få 19 elever inn i skapet med meg, sa hun til CNN , og beskriver hendelsen «som det verste marerittet som kan skje med en».

– Man prøver sitt beste for de barna man skal beskytte.

Senere har hun kommet med krass kritikk av myndighetene for ikke å ha klart å forhindre massakren, og kaller det «totalt uakseptabelt», ifølge New York Daily News.

– Vi har trent opp barna i hva de skal gjøre, og frustrasjonen er at vi gjorde alt vi skulle og vi fortsatt har så mange ofre. Det er veldig emosjonelt, sa hun til avisen.

Ifølge organisasjonen Everytown har det vært 17 skyteepisoder på skoler i USA hittil i år. Nå stiger tallet til 18. Siden januar 2013 har det vært minst 283 skyteepisoder. Siden Sandy Hook, USAs dødeligste skoleskyting der 20 elever ble drept, har mer enn 430 mennesker blitt skutt i 273 skolemassakre, ifølge The New York Times.