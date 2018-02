1 av 7 DIREKTE: Melding om skyting på skole i Florida

Skoleinspektør: Flere drept i skoleskyting i Florida

Publisert: 14.02.18 21:13 Oppdatert: 14.02.18 22:58

UTENRIKS 2018-02-14T20:13:09Z

Flere er drept under en skyting på en videregående skole i Parkland i Florida. Skytteren er pågrepet.

Inspektøren ved skolen, Robert Runcie, sier i en pressebrief at flere er døde, men at antall drepte er uklart. Ingenting tyder på at det er flere gjerningspersoner, sier han.

Runcie sier at skolen ikke mottok noen form for trusler eller advarsler i forkant av skytingen.

SWAT-teamet jobber fortsatt med å klarere skolebygningene.

Én pågrepet

Politiet bekreftet klokken 22.12 norsk tid at den mistenkte skytteren er pågrepet. CBS melder at den pågrepne er kjørt til sykehus.

Ifølge USA Today er det snakk om en mann som er elev ved skolen.

Skoleinspektør Runcie sier til pressen at det er mulig at mannen er elev ved skolen, men kan ikke bekrefte dette.

Bilder fra CBS News viser at mange bevæpnede politifolk og et SWAT-team tok oppstilling utenfor Marjory Stoneman Douglas High School etter at det kom meldinger om skyting på den videregående skolen.

Coral Springs-politiet meldte på Twitter at elever og lærere skulle holde seg barrikadert inne på skolen.

Skoler i nærområdet har også blitt bedt om å stenge. Video fra stedet viser at flere blir behandler av helsepersonell utenfor skolen.

Minst 20 skal være skadet

Den lokale TV-kanalen WSVN skriver at brannvesenet kaller det en hendelse med flere skadede. Flere melder om minst 20 skadede.

Sheriffkontoret skriver på Twitter at det er minst 14 ofre, som er fraktet eller på vei til sykehus. Tilstanden deres er uklar.

FBI skal være på stedet.

Video fra CBS viser at flere personer er ført ut på båre. En reporter fra CBS fortalte tidligere at han var i kontakt med en elev som sa at hun gjemte seg med fire andre i et skap og var redde.

De skal nå være ute av skolebygningen. I en video fra et klasserom høres det flere skudd.

Reuters melder at skolen har omtrent 3100 elever.

Eskortert ut av politiet

Sheriffkontoret meldte tidligere på Twitter at det er en aktiv skytter på området, og det er flere rapporter om skadde. Den første meldingen fra sheriffkontoret kom 14.53, lokal tid.

En rekke elever er på vei ut av området med hendene i været, eskortert av politiet.

En elev forteller til CNN at «alle friket ut», og at de trodde det var en brannøvelse.

– Vi begynte å høre at det var skyting, og alle begynte å løpe ut, sier han.

Video fra stedet viser at flere foreldre har ankommet stedet.

Andrew Beatty, korrespondent for Det Hvite Hus, melder på Twitter at president Donald Trump har blitt gjort oppmerksom på skytingen.

Trump skriver på Twitter at han ber for og kondolerer til familiene til ofrene for skytingen.

Saken oppdateres.