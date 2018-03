Trump sparker utenriksminister Rex Tillerson

SCOTTSDALE, ARIZONA (VG) USAs president Donald Trump bytter ut utenriksminister Rex Tillerson (65) med CIA-sjef Mike Pompeo (54). Tillerson skal ha fått vite det via presidentens Twitter-konto.

Forholdet mellom Trump og Tillerson har vært anspent helt siden oktober i fjor da utenriksministeren skal ha kalt presidenten for «en idiot».

Tillerson ville aldri benekte at han hadde sagt dette. Trump svarte med å utfordre Tillerson til en IQ-test.

Ifølge Trumps pressesekretær Sarah Sanders ba Trump Rex Tillerson om å gå av sist fredag, og utenriksministeren returnerte dermed fra en diplomatisk tur til Afrika tidligere enn først planlagt.

Tillersons team benekter dog at at han fikk beskjed om dette før helgen. De sier at han fikk vite at han var sparket fra Trumps Twitter-konto.

– Jeg vil takke Rex Tillerson for hans tjeneste. Vi har oppnådd mye de siste 14 månedene, og jeg ønsker han alt vel, sier Trump.

– Rex og jeg var uenige om ting, som Iran-avtalen. Jeg synes den var elendig, han synes den var ok. Vi tenkte ikke det samme. Jeg tror Tillerson blir mer lykkelig nå, sier Trump til media utenfor Det hvite hus.

Avsettingen er den største utskiftningen i Trump sin regjering så langt, skriver Reuters.

Skiftet av utenriksminister skjer i forkant av mulige samtaler mellom Trump og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un.

Trump bekrefter tirsdag at han ikke konfererte med Tillerson om at han hadde stilt seg positiv til disse samtalene.

– Nei, jeg diskuterte det ikke mye med ham, for å være ærlig. Jeg tok avgjørelsen selv, sa Trump til media tirsdag.

I tillegg har Trumps nye ståltoll økt risikoen for handelskonflikter med en rekke ulike land.

Ifølge CNN hadde ikke Tillerson blitt advart om at han skulle miste jobben. Han har heller ikke fått forklaring på hvorfor han blir sparket.

– Utenriksministeren hadde lyst til å bli på grunn av den kritiske situasjonen til nasjonal sikkerhet, forteller Steve Goldstein, en representant i Trumps regjering, til CNN.

Tillerson var tidligere toppsjef for oljegiganten Exxon Mobile.

Påfallende nok kommer sparkingen dagen etter at Tillerson kritiserte Russland for å være «en uansvarlig kraft av ustabilitet i verden».

Trumps kritikere påpeker til stadighet at presidenten selv sjelden kritiserer Russland, og at han aldri offentlig har fordømt president Vladimir Putin.

FBI etterforsker om Trumps valgkampanje samarbeidet med Russland i forkant av presidentvalget i 2016.

Trump ble tirsdag spurt om at Storbritannia mener Russland står bak det sjokkerende nervegift-attentatet i Storbritannia.

Eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia ble 4. mars utsatt for nervegift i den britiske byen Salisbury.



SPARKET: Utenriksminister Rex Tillerson har blitt sparket av Donald Trump.

Trump understreket at han vil «anse det som et faktum» dersom Therese May også bekrefter det i en telefonsamtale de to skal ha senere tirsdag.

Tillerson virket heller aldri helt å omfavne Trumps politikk. Senest i går ble Tillerson spurt om hvordan Jared Kushner, presidentens svigersønn, hjelper utenriksministeren i sitt diplomatiske arbeid. Kushner har nemlig hatt flere oppdrag som normalt ville ligge under en utenriksminister.

– Med tanke på Mr. Kushners portefølje av oppdrag som presidenten har gitt ham, tror jeg det best å la enhver kommentar om det komme fra ham eller Det hvite hus, sa Tillerson i kjent stil.

The Guardian skriver at Pompeo, som tilhører den erkekonservative Tea Party-bevegelsen, blir regnet som mer lojal til Trump enn Tillerson som i økende grad ble mer og mer uenig i presidentens avgjørelser.

Pompeo har vært sjef i CIA siden januar 2017.

Gina Haspel, nestleder i CIA, skal overta etter Pompeo. Det gjør henne til den første kvinnelige lederen i CIA.

– Det er en historisk begivenhet. Mike og Gina har jobbet sammen i mer enn et år, og har utviklet en god gjensidig respekt, sier Trump videre til den amerikanske avisen.

Både Haspel og Pompeo må imidlertid godkjennes av Kongressen.