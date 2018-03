OMDISKUTERT: Gina Haspel blir omtalt som en respektert og erfaren etterretningsoffiser. Samtidig skal hun ha tilknytning til bruken av brutale avhørsteknikker og tortur innad i CIA. Foto: HANDOUT / Central Intelligence Agency

Trumps CIA-kandidat knyttes til torturbruk

Publisert: 13.03.18 19:28 Oppdatert: 13.03.18 21:43

2018-03-13

Trumps førstevalg som ny direktør for CIA er nestsjef og veteran Gina Haspel, som har blitt beskyldt for å være involvert i omfattende praktisering av statlig tortur.

Mens president Donald Trump ønsker nåværende CIA -sjef Mike Pompeo som ny utenriksminister etter Rex Tillerson , nomineres hans nestleder Gina Haspel som ny direktør for CIA.

– Jeg er takknemlig overfor president Trump for muligheten, og ydmyk over hans tillit til meg, sier Haspel i en uttalelse gjengitt av Politico .

Mens Pompeo blir omtalt som nærmere Trump politisk enn det Tillerson var, skal Haspels lange karriere innenfor byrået stå i kontrast til Pompeos status som først og fremst en «politisk» direktør.

Knyttes til torturprogram

Gina Haspel ble den første kvinnelige nestlederen i CIA da hun ble innsatt i februar 2017. Haspel er en veteran innenfor antiterror-etterretning og har en lang og omfattende karriere i CIA fra tilbake til 1985, men har holdt en lav offentlig profil sammenlignet med sin forgjenger.

Hun havnet imidlertid i søkelyset etter å ha blitt knyttet til byråets utstrakte torturbruk tidlig på 2000-tallet, skriver Washington Post .

Haspel skal ha vært direkte involvert i CIAs program for «ekstraordinær bortføring», der terrormistenkte fanger blir tvangsoverført til land der barrierene for å praktisere tortur er færre eller manglende. Denne praksisen var lovlig frem til 2009 og var særlig utbredt i kjølvannet av 11. september, under George W. Bush’ presidentskap.

Skal ha ødelagt dokumentasjon

Et av disse «black site»-anleggene i Thailand ble administrert av Haspel selv fra 2003 til 2005. Anlegget fikk omtale da det ble kjent at to fanger anklaget for al-Qaida-tilknytning, Abu Zubaydah og Abd al-Rahim al-Nashiri, hadde blitt utsatt for omfattende torturmetoder under avhør der.

Filmopptakene av disse avhørene skal ha blitt beordret ødelagt, og det amerikanske justisdepartementet igangsatte etterforskning av saken. Haspels navn ble også knyttet til ordren om å destruere opptakene, men dette ble benektet av daværende CIA-topper, skriver New York Times .

Haspels inntreden som Mike Pompeos nestkommanderende for ett år siden ble tidlig møtt med skepsis, og flere kritikere trakk frem hennes fortid som problematisk, blant annet omtalt i New York Times .

I juli i fjor ba den tyske menneskerettighetsgruppen ECCHR landets påtalemyndigheter om å utstede en arrestordre på Haspel, med bakgrunn i hendelsene på anlegget i Thailand, skrev AP da.

Direktør for menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch, Kenneth Roth, skrev tirsdag på Twitter at både Pompeo og Haspel har en problematisk historie med torturbruk:

Pompeo forsvarte torturbruk

Nyheten om at Haspel sannsynligvis tar over CIA har blitt godt mottatt av både nåværende og tidligere ansatte, som ønsker velkommen en av «sine egne», ifølge Washington Post .

Leder for Senatets etterretningskomité, Richard Burr, omtaler Gina Haspel som en god kandidat med «rette egenskaper, erfaring og dømmekraft».

På den andre siden av skalaen finner man tidligere direktør i menneskerettighetsorganisasjonen ACLU, som på Twitter går ut og kaller Haspel for «bokstavelig talt en krigsforbryter.»

Donald Trump har tidligere sagt, blant annet under valgkampen , at han mener tortur fungerer som avhørsteknikk, og at han gjerne gjeninnfører såkalt waterboarding. Den nå påtroppende utenriksministeren Pompeo har også forsvart bruken av waterboarding mot terrormistenkte.