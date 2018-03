GA FRA SEG VÅPEN: Steve Hemmert leverer her inn våpnene sine til politibetjent Freddie Cruz i Miamia. For det fikk han gavekort til en verdi av 500 dollar. Foto: Privat

Ble drapstruet etter å ha gitt fra seg riflene sine

Publisert: 24.03.18 10:32

PARKLAND, FLORIDA (VG) Her leverer advokat og tobarnsfar Steve Hemmert (45) inn sine to rifler til Miami-politiet i sympati med sine venner og naboer, skuddofrene i Parkland. Det som skjedde etterpå, hadde han aldri forestilt seg.

Militærveteranen postet bildet og begrunnelsen for sin beslutning på Facebook for under en uke siden. Den er blitt delt av mer enn 110 000 mennesker og likt av dobbelt så mange.

Og den har vekket våpenentusiaster, medlemmer av National Rifle Association (NRA) og ekstreme høyrekrefter. Hundrevis har ringt og sendt truende SMSer til både ham og kjæresten, avslører han til VG.

Fakta Skoleskytingen i Parkland, Florida 17 mennesker ble drept og 13 såret i skytemassakren på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida 14. februar.

Gjerningsmannen Nikolas Cruz (19) utløste brannalarmen og åpnet ild mot folk som strømmet ut i gangene kort tid før skoledagen var over.

Han var væpnet med et halvautomatisk AR-15-gevær som han hadde kjøpt på lovlig vis i Florida. Han var også utstyrt med gassmaske, røykgranater og ammunisjon.

FBI ble varslet om Cruz i fjor da han hadde kommentert på YouTube at han ville bli en «profesjonell skoleskytter». På 19-åringens Instagram-konto lå det flere våpenbilder.

FBI og politiet fulgte ikke opp en rekke varsler om Cruz. Justisminister Jeff Sessions har bedt om en gransking.

National Rifle Association (NRA) har saksøkt Florida for diskriminering av unge etter at delstaten innførte en lov som hever aldersgrensen for kjøp av rifler og automatgevær fra 18 til 21 år. De fleste gir Parkland-ungdommen æren for å ha omvendt politikerne.

Lørdag arrangeres «March for Our Lives» i Washington D.C. og flere andre steder i USA, blant annet Parkland. Det er ventet 20 000 mennesker under marsjen i Parkland.

Vi møter ham i Parkland, bare et par kvartaler unna Marjory Stoneman Douglas High School, hvor 17 elever og lærere ble drept under skolemassakren for en drøy måned siden.

Steve Hemmert vil ikke ta imot oss hjemme, fordi han er redd vi skal ta bilder som gjør huset hans gjenkjennelig for dem som har truet ham og familien.

Han viser oss SMSer og Facebook-kommentarer hvor han blir spurt om han er en virkelig person. Han blir beskyldt for å ha fått betalt av ofrenes familier eller skoleungdommen som har startet massebevegelsen «Never Again».

Noen truer med å skyte hunden deres i hodet. En har postet hjemmeadressen til familien.

En person, som på profilen sin skriver at han er stolt medlem av NRA og en sann kristen, skriver i en SMS at han håper at Steves tenåringsdatter blir voldtatt på det groveste.

Alt fordi Steve Hemmert leverte inn våpnene sine. Den ene riflen hadde han faktisk bygget sammen med datteren sin.

Riflene hadde det han kaller sentimental verdi for ham, så det var ingen enkel beslutning.

– Men etter hvert som jeg hørte flere detaljer om massedrapet, slo det meg at jeg eide to våpen av samme type som ble brukt. Skyting er en hobby for meg, men jeg kunne aldri mer drevet med hobbyen min uten å tenke på de barna som ble drept, sier Hemmert.

Beslutningen ble enklere da hans datter fortalte ham at hun fra nå alltid vil ha på sneakers når hun er på skolen, slik at hun kan flykte raskt hvis hun skulle oppleve marerittet.

– Tenk om min datter hadde blitt drept. Hvorfor må vi leve sånn? Hvorfor må min datter trene på å gjemme seg på skolen? sier han.

Han tok kontakt med politiet som oppfordret ham til selge riflene til en våpenforhandler eller på auksjon.

– I beste fall ville riflene havnet hos en ansvarlig våpeneier som meg. I verste fall kunne de bli brukt til å drepe noen. Så jeg tok dem med hjem igjen, låste dem inn i skapet, helt til jeg hørte at Miami-politiet startet et innleveringsprogram hvor de forsikret at våpnene skulle destrueres.

Steve Hemmert var fornøyd med det, postet innlegget på Facebook – og fikk sjokk da det ble likt av 900 mennesker på kort tid.

Så tok det helt av. Og siden har livet ikke vært det samme. Han forteller at de har tatt kontakt med politiet om de grove truslene, men at de ikke kunne love mer enn å sende en patrulje med jevne mellomrom forbi huset deres.

– Noen av våpeneierne er veldig redde for den bevegelsen som ungdommen har startet. De gjør de alt de kan for å stoppe dem. For dem er jeg blitt et symbol på en som er blitt overbevist av denne ungdommen. Og det er absolutt helt korrekt. Jeg kan ikke få sagt høyt nok hvor mye jeg beundrer og respekterer det de har fått til under omstendigheter som er umulig å forstå, sier han.

De unge har allerede presset frem nye våpenlover i Florida . Lørdag kommer hundretusener til å gå i våpenprotestmarsjer over hele landet.

– Er du redd etter truslene som dere har fått?

– Selv om det er dramatiske meldinger, vet jeg at de kommer fra mennesker som ser verden passere forbi dem. De er redde. De liker ikke endringene som kommer og det eneste de kan gjøre er å true. Vi kommer ikke ti å være stille. Og ærlig talt, hvis ungdommen som lever med dette kan utstå slike trusler, så må jeg som voksen mann klare det. Hva slags person ville jeg vært hvis ikke?

Vi intervjuer ham på restauranten til en av de mange golfklubbene i praktområdet Parkland. Advokaten kommer direkte fra en dag i rettssalen. Han understreker at 90 prosent av tilbakemeldingene er positive. Samtidig har han brukt mye tid på å granske profilene til dem som har sendt trusler.

– Mange av dem ser ut til å bare være en dårlig dag unna å gå inn på en kino og skyte vilt rundt seg. Og hvis det skulle skje, så kommer folk til å gå til kontoene deres på sosiale medier og si at «alle signalene om at dette kunne skje, ligger der". Basert på det jeg har sett, skulle de ikke hatt lov til å eie mer enn en smørkniv. Samtidig forstår jeg at FBI ikke har kapasitet til å etterforske alle , sier Hemmert.

– Han er en sann helt, sier Fred Guttenberg til VG. Han mistet sin 14 år gamle datter Jamie i skolemassakren.

Guttenberg har også hyllet Hemmert på Facebook.

– Han overvurderer hva jeg har gjort, sier Hemmert.

