SLUKKER BRANN: Srilankisk politi ser på mens brannvesenet driver slukking av påtente butikker i Ambatenna på Sri Lanka. Foto: Rukmal Gamage / TT / NTB scanpix

Antatte bakmenn pågrepet etter vold mot muslimer på Sri Lanka

Publisert: 11.03.18 08:27

Voldelige angrep mot muslimer på Sri Lanka har ført til unntakstilstand og blokade av sosiale medier. Politiet har angrepet ti personer de tror egget til volden.

Den antatte lederen av gruppen og ni andre ble pågrepet torsdag, mistenkt for å ha vært involvert i en bølge av voldelige angrep mot muslimer i området rundt byen Kandy, midt på Sri Lanka , ifølge Reuters .

– Vi undersøker hvem som finansierer dem, deres fremtidige planer, hvorvidt deres politiske ledelse befinner seg lokalt og om det er noen utenlandske interesser med i spillet, sier polititalsmann Ruwan Gunaskara i Colombo.

Volden som har rammet øynasjonen den siste uken hadde sitt utspring etter et trafikkuhell i Kandy, der en singalesisk mann ble banket opp av en gjeng med muslimer. Mannen døde av skadene lørdag, skriver CNN .

I den buddhistdominerte staten oppfatter mange at den muslimske minoriteten lever på nåde.

– For de ekstremistiske buddhistene er trafikkhendelsen uakseptabel oppførsel. Det påkalte en reprimande i voldelig form fra buddhistene, sier professor og Sri Lanka-ekspert Øivind Fuglerud ved Kulturhistorisk museum til VG.

Hus, butikker og kjøretøyer i brann

Reprimandene professoren viser til har vært ildspåsettelse av muslimsk eiendom. Fire moskeer, 37 hus, 46 butikker og 35 kjøretøyer er stukket i brann de siste dagene, ifølge en lokal muslimsk politiker onsdag. En 28 år gammel mann ble funnet i et av de nedbrente husene i Aluthwatte vest for Kandy. Torsdag og natt til fredag ble det meldt om ytterligere seks skader på eiendom. Fortsatt skal det være sporadiske voldsutbrudd.

Flere enn 65 personer er pågrepet.

– Trafikkuhellet føyer seg i rekken av konkrete hendelser som fører til voldsutbrudd. Siden april 2017 har det vært minst 23 angrep mot moskeer, sier Fuglerud.

Rykter og vold

– Jeg tror det i utgangspunktet ikke er riktig å kalle dette en konflikt. Det er bare én part som er aktiv. Egentlig er dette snakk om overfall eller aggresjon mot den muslimske befolkningsgruppen, sier professoren.

Den muslimske befolkningen utgjør rundt 10 prosent av de 21 millioner innbyggerne på Sri Lanka, skriver NTB. Buddhismen står sterkt i øystaten og utgjør en stor del av statens nasjonalistiske politikk.

– Den buddhistiske ekstremistiske gruppen Bodu Bala Sena (BBS) er blant dem som anser Sri Lanka som et land for buddhister, sier Fuglerud.

Han forteller at gruppen flere ganger har brukt hendelser som den med lastebilsjåføren til å fremme sine egne politiske mål. Blant annet var BBS’ generalsekretær raskt ute med å besøke byen Kandy etter at lastebilsjåføren døde.

Den spente situasjonen mellom gruppene forverres med ryktespredning over sosiale medier.

– Det var en annen voldsepisode øst på Sri Lanka for en ukes tid siden. I etterkant av den ble det spredt rykter om at muslimske kafeer og restauranter blandet steriliseringsmiddel i maten de serverte til singalesiske gjester, forteller professoren.

Buddhistiske grupper har dessuten anklaget muslimer for å tvinge folk til å konvertere til Islam og for å gjøre hærverk på buddhistiske arkeologiske landemerker, skriver Reuters .

Unntakstilstand og blokkerte medier

Myndighetene på Sri Lanka har svart på angrepene med å innføre unntakstilstand i landet. Dessuten ble sosiale medier som Facebook, Instagram, Viber og WhatsApp blokkert i 72 timer fra onsdag i deler av landet.

– Dette gjør de for å vanskeliggjøre informasjonsspredning og ryktespredning som fører til vold, sier Fuglerud, og legger til at det er en reell mulighet for at volden sprer seg til andre områder i landet der de to befolkningsgruppene lever side om side.

I Kandy er det innført portforbud og fra onsdag er alle skolene i byen stengt, skriver CNN .

I tillegg har nasjonalforsamlingen gått ut med en offisiell beklagelse til muslimene.

– Regjeringen fordømmer på det sterkeste de nylige sporadiske voldshendelsene som har skjedd i Ampara og Digana. Regjeringen oppfordrer alle borgere til å unngå å la seg rive med av hat og feilinformasjon, heter det i en uttalelse fra myndighetene.

– Alle ansvarlige politikere tar avstand fra disse handlingene. Spørsmålet er hvor dypfølt beklagelsen er og hvor villige de er til å slå hardt ned på dette. Dette er i og for seg noe man har sett før. Politikere beklager, mens politi og sikkerhetsstyrkene lar aggresjonen utspille seg, sier professoren.

Likheter med Myanmar

Professor Fuglerud ser likheter mellom angrepene mot muslimene på Sri Lanka og det FN har betegnet som en etnisk rensking av den muslimske minoriteten i Myanmar.

– De som er ofre har ikke noe mulighet til å yte motstand.

Han sier at det er forbindelser mellom de ekstreme buddhistgruppene i de to landene.

– Jeg sier ikke at det er en felles organisasjon, men ledende personligheter innenfor den ekstreme buddhistbevegelsen i Myanmar har vært på besøk på Sri Lanka og deltatt på arrangementer. Det er kontakt og utveksling av tankegods, slår han fast.