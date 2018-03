OMSTRIDT PLAN: USAs president Donald Trump. Foto: AP

Over hundre republikanere i brev til Trump: Dropp toll-planene

NTB

Publisert: 08.03.18 05:03

Donald Trumps egne partifeller sier de er «dypt bekymret» for presidentens omstridte planer.

I et brev adressert til presidenten ber 107 republikanere i Representantens hus ham derfor om å revurdere planene om økt toll på import av stål og aluminium.

De argumenterer at tollen vil få negative konsekvenser for amerikansk økonomi, og at Trumps planer vil gjøre amerikanske bedrifter mindre konkurransedyktige og forbrukerne fattigere. Derfor mener de at det i det minste bør gjøres unntak slik at selskaper tollfritt kan importere varer som ikke er tilgjengelige på det amerikanske markedet.

Republikanerne ber også presidenten vurdere om det ikke finnes en annen tilnærming som vil gagne USA mer. De folkevalgte understreker også at de gjerne jobber sammen med Trump for å finne andre løsninger for å håndtere « Kinas urettferdige praksis».

Dette vil i si fall ikke falle i god jord hos Kina. Natt til torsdag norsk tid sier utenriksministeren at en handelskrig med USA ikke vil gagne noen, men at landet er klart til å slå tilbake, om situasjonen oppstår.

– Å velge en handelskrig er helt klart feil vei å gå, til syvende og sist er det kun deg selv du skader, sier utenriksminister Wang Yi.

Han understreket også at Kina selvfølgelig vil svare med passende og nødvendig tiltak.

Trumps planer om å innføre 25 prosent toll på import av stål og 10 prosent toll på aluminium har blitt møtt med massiv kritikk. EU uttalte onsdag at de er klare til å starte en handelskrig dersom presidenten gjør alvor av truslene. Alle vil tape, advarte EUs handelskommissær Cecilia Malmström.

Flere frykter at det proteksjonistiske tiltaket kan utløse handelskrig, og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har kalt forslaget «alvorlig og bekymringsfullt» .

Samtidig hylles forslaget av fagforeningsledere og politikere i delstatene som tilhører det såkalte rustbeltet.