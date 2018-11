Tidligere president Barack Obama talte på et valgkamparrangement i Indiana søndag, før han dro videre til hjemstaten Illinois for å hjelpe den demokratiske guvernørkandidaten der. Foto: Foto: Nam Y. Huh / AP / NTB scanpix

Obama fortsetter valgkampturneen

UTENRIKS 2018-11-05T00:35:23Z

Tidligere president Barack Obama fortsatte søndag sin innsats på tampen av valgkampen foran tirsdagens mellomvalg i USA.

NTB

Publisert: 05.11.18 01:35

Obama holdt seg lenge i bakgrunnen, men har de siste dagene satt inn støtet for å samle velgerne på demokratisk side. Det kommende valget kan endre flertallet i både Representantenes hus og i Senatet. I dag har Republikanerne flertall i begge kamrene. Meningsmålingene tyder på at Demokratene har gode sjanser til å ta kontroll over Representantenes hus, mens Republikanerne antas å beholde kontrollen over Senatet.

I tillegg kjemper de to partiene om guvernørvervene i mange av USAs delstater.

Søndag var Obama i Gary i Indiana for å støtte senator Joe Donnelly som møter kraftig motstand fra republikaneren Mike Braun. Senere på dagen krysset den tidligere presidenten grensen til hjemstaten Illinois. Der var det forretningsmannen J.B. Pritzker som fikk drahjelp i kampen om å overta guvernørjobben fra republikaneren Bruce Rauner.

Uten å nevne Donald Trump ved navn, beskylder Obama etterfølgeren for å lyve og nøre opp under hat, og han ba demokratene ikke la seg distrahere.

Trump beskylder på sin side Obama for å ha etterlatt seg brutte løfter på områder som handel og økonomisk gjenreising. Den sittende presidenten var søndag på valgkamparrangementer i delstatene Georgia og Tennessee.