HISTORISK TOPPMØTE: Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov møttes her til toppmøte i 1985 i Geneve. Mange håpet at møtet var en start på slutten av den kalde krigen. Foto: NTB SCANPIX/ Lehtikuva

Russland reagerer på at Trump vil vrake historisk avtale: «Et svært farlig skritt»

Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov skrev under nedrustningsavtalen i 1987. Nå vil Donald Trump avslutte den.

En sentral nedrustningsavtale, som var med på å avslutte den kalde krigen, kan stå for fall. Lørdag varslet USAs president Donald Trump at USA vil trekke seg fra INF-avtalen.

« Russland har dessverre ikke overholdt avtalen, så vi vil avslutte den, og vi vil trekke oss ut», sa Trump under et valgkamparrangement i delstaten Nevada.

Den amerikanske presidenten beskylder Russland for langvarige brudd på avtalen, som begrenser hva slags mellomdistanseraketter med atomvåpen de to landene kan ha.

«Russland har brutt avtalen. De har brutt den i mange år. Og vi kommer ikke til å la dem bryte en avtale, lage våpen, uten at vi skal ha lov», sa Trump i Nevada.

Historisk avtale

INF-avtalen (som står for Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) ble underskrevet i Washington i desember 1987 av USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov.

Den ble sett på som en viktig del av avspenningen mellom de to supermaktene under den kalde krigen. Avtalen forbød landbaserte mellomdistanseraketter med atomstridshoder, og førte til at flere tusen missiler ble ødelagt.

Reagan og Gorbatsjov hadde møtt hverandre tidligere, i Geneve i 1985 og i Reykjavik i 1986, og mange håpet at den kalde krigen ville gå mot slutten. Begge statslederne var innstilt på å fjerne trusselen om atomkrigen mellom Vesten og østblokklandene.

INF ble hyllet som et skritt i riktig retning. I 1991 ble den fulgt opp av START I-avtalen, som forpliktet supermaktene til å kutte i sine strategiske atomvåpen.

Gorbatsjov selv har svart særdeles skarpt på Trumps uttalelser.

«Jeg mener at dette er uakseptabelt. At vi kom så langt som til disse avtalene om å ødelegge atomvåpen og atomstridshoder, var en stor seier», sier den tidligere statslederen til nyhetsbyrået Sputnik.

Russland fordømmer

Russland har reagert kraftig på Trumps uttalelser om å skrote avtalen.

«Vi fordømmer de pågående forsøkene på å presse Russland til innrømmelser», sier Russlands viseutenriksminister Sergej Ryabkov i en uttalelse.

Han sier at det er «et svært farlig skritt» å trekke seg fra avtalen.

USAs NATO-partner Tyskland er også kritiske til å avslutte atomavtalen.

«Avtalen har vært en viktig søyle i europeisk sikkerhetspolitikk i 30 år. Vi har flere ganger bedt Russland svare på beskyldninger om at landet bryter avtalen. Nå ber vi USA om å vurdere mulige konsekvenser», sa den tyske utenriksministeren Heiko Maas i en uttalelse.

Storbritannia stiller seg derimot bak Trumps uttalelser.

«USA er vår nære allierte, og vi vil stå fullstendig stødig sammen med amerikanerne, og hamre ut en tydelig beskjed om at Russland må respektere en avtale landet har undertegnet», heter det fra Storbritannias forsvarsminister Gavin Williamsen.

– Voksende atomtrussel

Flere politikere og kommentatorer er kritiske til at USA trekker seg fra avtalen.

«Hvis USA trekker seg fra INF, vil det være en gavepakke til Russland, og vil utsette Europa for en voksende atomtrussel. Russland kan raskt ta i bruk et stort antall nye våpen», skriver den tidligere svenske utenriksministeren Carl Bildt på Twitter.

USA kom også med beskyldninger om at Russland bryter avtalen under et NATO-møte i Brussel 3. oktober.

– INF-avtalen er i fare på grunn av Russlands handlinger, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til VG da.

– All vår oppmerksomhet handler nå om å berge denne avtalen, uttalte NATO-sjefen i Brussel.

