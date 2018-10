SAVNET: Politiet tror Jayme Closs er i live og i fare. Foto: Barron County Sheriff’s Department via AP

Jayme Closs har vært forsvunnet i ti dager: – Vi vil aldri slutte å lete etter deg!

UTENRIKS 2018-10-25

Letingen etter antatt bortførte Jayme Closs (13) fortsetter etter at foreldrene ble funnet drept. FBI har utlovet 208.000 kroner i dusør for informasjon som fører til at hun blir funnet.

Publisert: 25.10.18

Jenta fra Barron i Wisconsin i USA har vært sporløst forsvunnet siden foreldrene Denise (46) og James Closs (56) ble funnet skutt og drept i hjemmet deres natt til mandag 15. oktober.

Onsdag holdt Jaymes tante, Jennifer Smith, en appell under en pressekonferanse.

– Jayme, det går ikke et øyeblikk der vi ikke tenker på deg. Din familie og dine venner savner deg veldig – dine gnistrende øyne og strålende smil, din myke latter. Hunden din, Molly, venter på deg, sa hun ifølge en video publisert av ABC News .

– Til enhver som måtte ha kjennskap til hvor Jayme befinner seg: Vær så snill å kontakte sheriff-kontoret! Jayme, vi trenger deg her med oss, for å fylle hullet i våre hjerter. Vi elsker deg til månen og tilbake alle sammen, og vi kommer aldri til å slutte å lete etter deg!













Siste livstegn fra Closs-hjemmet var en mystisk nødsamtale ved 01-tiden der operatøren som tok imot 911-anropet skal ha hørt roping i bakgrunnen, men ingen snakket direkte inn i telefonen. Samtalen kom fra mobiltelefonen fra Denise.

Da en politipatrulje ankom huset fire minutter senere, ble de møtt av et grufullt syn: Døren var sparket inn, og ekteparet var skutt og drept . Den 13 år gamle datteren var sporløst forsvunnet. Politiet har vært klare på at de mener at Jayme var i huset under drapene, og at hun er i fare.

Det er ikke funnet noe våpen på åstedet, og politiet har hittil ikke ønsket å si noe om et mulig motiv – eller om de mener at ekteparet er tilfeldige ofre.

Dusør

Tirsdag søkte 2000 frivillige gjennom et stort område rundt huset til familien Closs, men uten resultat. Torsdag tilbød FBI en belønning på 25.000 dollar, eller rundt 208.000 kroner, for informasjon som fører til at Jayme blir funnet.

– Så langt har vi ikke funnet noen gjenstander med verdi for etterforskningen under søk, sa sheriff i Barron County, Chris Fitzgerald, onsdag.

Myndighetene har fått inn over 1550 tips og sjekket ut 1250 av dem, opplyste sheriffen.

Mandag gikk etterforskerne ut med informasjon om at de mener to biler er knyttet til hendelsen : En rød eller oransje Dodge Challenger og enten en sort Ford Edge eller en sort Acura MDX.

Jaymes foreldre skal bisettes lørdag.