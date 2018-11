Over 30.000 stjålne arkeologiske gjenstander funnet av europeisk politi

Spansk og bulgarsk politi har funnet over 30.000 stjålne arkeologiske gjenstander, blant dem mange greske og romerske.

NTB

Gresk og romersk keramikk, hjelmer, gravurner, lamper, pilspisser og spyd er blant de over 30.000 stjålne gjenstandene, som enten er ekte eller forfalsket, opplyste Europol mandag.

Beslagene er et resultat av Operation SARDICA i regi av spansk og bulgarsk politi, med støtte fra Europol og Eurojust. Operasjonens formål er å rulle opp organiserte nettverk som mistenkes for å ha plyndret eller forfalsket kulturgjenstander i Europa.

Politiet aksjonerte på samme tid i Bulgaria og Spania 23. oktober mot 17 ulike steder. Det resulterte i fangst: 13 pågrepne personer og et beslag på rundt 180.000 euro i kontanter.

Etterforskningen viser at nettverket i hovedsak ble styrt fra Spania, og at det sto for ulovlige utgravinger og handel av kulturgjenstander plyndret fra arkeologiske steder i Bulgaria. Nettverket var også involvert i produksjon av forfalskede arkeologiske gjenstander, ifølge Europol.

Alle gjenstandene ble solgt på populære auksjonsnettsteder der selgerne hadde opprettet falske profiler og inngått avtale seg imellom om å overby bud under auksjonene, for å drive opp prisene og øke inntektene, heter det i Europols pressemelding.