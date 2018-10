Israel skal granske drap på palestinsk helsearbeider

Det israelske forsvaret har besluttet å granske drapet på den palestinske helsearbeideren Razan al-Najjar på Gazastripen tidligere i år.

21-åringen ble skutt og drept av israelske soldater mens hun hjalp sårede demonstranter nær grensegjerdet mot Israel 1. juni.

Razan al-Najjar var iført hvit uniform da hun ble skutt, og tre andre palestinske helsearbeidere ble også truffet av israelske kuler samme dag.

De israelske soldatenes maktbruk mot ubevæpnede demonstranter, helsearbeidere og pressefolk har utløst sterke protester verden over.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter, slo utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fast tidligere i år.

Det israelske forsvaret avviste først all kritikk og hevdet at Razan al-Najjar ikke ble skutt med overlegg, men opplyste at landets militæradvokat skulle se nærmere på saken.

Tirsdag opplyste forsvarsledelsen at drapet på den unge, palestinske kvinnen skal etterforskes.

– Militærpolitiet har innledet etterforskning av dødsfallet til den frivillige helsearbeideren Razan al-Najjar, heter det i kunngjøringen.

Minst 218 palestinere er skutt og drept av israelske soldater stasjonert ved grensegjerdet mot Gazastripen siden slutten av mars, da palestinerne innledet ukentlige demonstrasjoner. En israelsk soldat er drept på samme tid.

Israelske myndigheter anklager Hamas for å stå bak demonstrasjonene og hevder maktbruken er nødvendig for å hindre demonstranter fra å ta seg inn i Israel.