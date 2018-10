FRIKJENNES: Pakistanske jurister snakker med mediene utenfor høyesterett etter at avgjørelsen om å frikjenne Asia Bibi ble kjent onsdag. Det er ventet store protester fra konservativt hold i Pakistan. Foto: Foto: Anjum Naveed / AP / NTB scanpix

Kvinne dømt til døden for blasfemi frikjent i Pakistan

Islamister i Pakistan raser etter at pakistansk høyesterett onsdag frikjente en kristen kvinne som i 2010 ble dømt til døden for blasfemi.

Den kristne firebarnsmoren Asia Bibi ble arrestert i 2009 etter en krangel med muslimske kvinner og dømt til døden året etter for å ha fornærmet muslimenes profet Muhammed.

Saken tiltrakk seg oppmerksomhet fra internasjonale menneskerettighetsgrupper og ble raskt den mest profilerte av de mange blasfemisakene i landet.

Pave Benedict ba i 2010 om at Bibi måtte løslates, uten å nå fram med det. Også daværende KrF-leder Dagfinn Høybråten og Norges ambassadør til Pakistan , Robert Kvile, engasjerte seg i saken. I 2015 møtte datteren til Bibi Benedicts etterfølger, pave Frans.

Protester ventes

Nå har domstolen i Pakistan snudd i saken, den dødsdømte kvinnen blir ikke henrettet.

– Anken er tatt til følge. Hun har blitt frikjent, dommen fra høyesterett og rettssaken er reversert. Dommen mot henne er satt til side, sier justitiarius Saqib Nisar i rettsavgjørelsen.

Avgjørelsen er ventet å møte stor motstand, særlig fra islamister som har krevd at Bibi skulle henrettes. De har allerede varslet demonstrasjoner over hele Pakistan om det ble snakk om frikjennelse i saken.

Drap

I 2011 ble en Punjab-guvernør Salman Taseer skutt og drept av sin egen livvakt Hussain Qadri. Taseer kjempet for å endre Pakistans strenge blasfemilov. Også en lokal minoritetsminister ble drept i 2011 for å ha støttet Bibi offentlig.

Anklagene mot Bibi, som er kristen, stammer fra en hendelse da hun arbeidet i en åker sammen med flere andre og ble bedt om å hente vann.

Muslimske kvinner på stedet skal ha sagt at hun ikke skulle ha hentet vann, fordi hun som ikke-muslim var uskikket til å ta på vannkarene og gjorde vannet urent. Bibi skal da ha sagt at Jesus døde på korset for henne og ha spurt kvinnene om hva deres profet hadde gjort for menneskeheten. Hun ble da angrepet av kvinnene og senere arrestert.