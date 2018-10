INNE I KONGO: Her er Joshua French og Tjostolv Moland på vei til Kisangani i mai 2009. Foto: Privat

Joshua French til VG: – Kongo-oppdrag året før sjåføren ble drept

For første gang innrømmer Joshua French at han var på hemmelige oppdrag i Kongo allerede i 2008. Som leiesoldater kjempet French og Moland mot en opprørsmilits og gikk til angrep ved en gullgruve.

VG har lenge kjent til påstander om at Moland og French var på såkalte «cross-border»-oppdrag med sikkerhetsselskapet SIG Uganda allerede året før de to ble pågrepet, og siktet for drap på sin sjåfør, i Kongo i mai 2009.

Nå får VG bekreftet fra flere ulike kilder at de to nordmennene var delaktige i skarpe oppdrag, med dødelig utfall for motparten.

Det skal dreie seg om tre eller fire oppdrag av denne typen:

Skarpe trefninger på kongolesisk side av grensen, i samarbeid med den ugandiske etterretningen. Målet var en ekstrem, islamistisk opprørsmilits, kalt ADF. Moland og French var del av en større gruppe med leiesoldater som angrep ADF-krigere da de rømte fra hæren i Uganda, over en grenseelv, og inn i Kongo.

Oppdrag på vegne av private interesser i Uganda, for å ta tilbake kontroll over mindre gullgruver i Kongo, en uregistrert type gruvedrift. Gruvene var kommet under kontroll av bevæpnede banditter. Moland og French var del av et større team, som dro inn fra Uganda, for å ta gruvene tilbake med makt.



1 av 2 PÅ TOKT: I en scene fra filmen «Mordene i Kongo» er Tjostolv Moland, spilt av Tobias Santelmann, og Joshua French, spilt av Aksel Hennie, på skarpt oppdrag inne i Kongo. Nå bekrefter Joshua French at dette virkelig skjedde. FRILAND FILM

Sluttscene i filmen

– Jeg kan bekrefte at jeg har vært på en håndfull oppdrag i Kongo i 2008, det forteller jeg også om i min egen foredragsserie, sier Joshua French til VG.

– Dette var skarpe høyrisikooppdrag, hva man tidligere ville kalt leiesoldatoppdrag. Men jeg kan ikke kommentere detaljene, fortsetter French.

French vil heller ikke kommentere VGs opplysninger om hvordan oppdragene foregikk, eller det at krigere fra motparten ble drept, men han er forelagt denne artikkelen i sin helhet.

I den kinoaktuelle filmen «Mordene i Kongo», er det en scene som viser rollefigurene Moland og French som vandrer gjennom savannen. De er del av en større gruppe soldater, og blir plutselig beskutt.

French’ rollefigur, spilt av Aksel Hennie, er bevæpnet med en skarpskytterrifle, han besvarer ilden og dreper to bevæpnede menn.

Fiksjon eller fakta?

VG har spurt produsent i Friland Film, Christian Fredrik Martin, om dette er en ekte scene, eller om det er fiksjon. Slik svarer han:

– Større scener, med sensitiv informasjon av denne typen, er basert på research. Denne scenen er basert på lydopptak med Moland og French fra 2012, opptak fra Aksel Hennie sitt møte med French i 2016, og opptak fra et møte vi hadde med ham i Norge i 2018, forteller Martin.

I boken «Kongonotatene» av forfatter Nikolaj Frobenius er det en scene som skildrer at Moland og French er del av et team med leiesoldater, som leter etter en gruve. Da de finner gruven, blir de beskutt, og French sin karakter i romanen besvarer ilden. Slik skildres det i romanen:

«Da banden skjønte at de ble beskutt fra flere kanter, flyktet de inn i jungelen eller ned i gruven. Vi fulgte etter dem og så skjøt vi og så ble det stille».

Bokkrangel

– Scenen er basert på research. Ved flere anledninger fortalte Moland og French at de var inne i Kongo allerede i 2008, forteller Frobenius.

– Det var snakk om oppdrag som leiesoldater, og jeg oppfattet dette som noe de var stolte av å ha gjort, fortsetter han.









1 av 3 BLIR BESKUTT: Aksel Hennie som Joshua French, blir skutt mot, i en scene i den nye filmen. Friland Film

Frobenius trakk seg som manusforfatter på Kongo-filmen, fordi han følte den «retusjerte» vekk deler av det som kom frem under research, og at han fryktet det ville bli en «heltehistorie».

– Etter å ha sett filmen, føler jeg ikke at det er en heltehistorie, men en lidelseshistorie. Jeg oppfattet de to fangene som politisk bevisste leiesoldater, sier Frobenius.

Benektet Kongo-oppdrag

Under etterforskningen i Kongo vedgikk Tjostolv Moland at han hadde vært i Kongo tidligere. VG kunne avsløre at han var inne i Kisangani i 2008, da han var på rekognosering og blant annet tok bilder av Sentralbanken .

Joshua French nektet for å ha vært i Kongo. Det har han en enkel forklaring på:

– Jeg hadde ikke noe stempel fra Kongo i det norske passet som jeg ble pågrepet med. Jeg ønsket å fortelle etterforskerne minst mulig, forklarer French til VG.

Tre teorier om drapet

Den nye filmen legger frem tre teorier om hva som egentlig skjedde da sjåføren til Moland og French ble skutt og drept:

Versjonen som French holder fast ved, nemlig at de kom i bakholdsangrep, og at sjåføren ble truffet av et skudd fra jungelen. Vitnenes forklaring: At Moland skjøt med pumpehaglen han hadde, etter å ha forsøkt å true sjåføren ut av bilen. French har plutselig et håndvåpen, og selv om scenen er tvetydig, impliseres det at det kunne ha vært han som skjøt.

– Jeg hadde ikke noe håndvåpen med meg i Kongo. Dette må være tatt med i filmen fordi et håndvåpen nevnes som drapsvåpen i den siste dommen. Jeg har forstått at jeg må akseptere at filmskaperne har hatt kunstnerisk frihet til å lage filmen slik de vil, sier French til VG.

– Fikk våpen i Kongo

Filmprodusent Martin sier at også teorien om et håndvåpen er basert på research. Under forarbeidet skal filmteamet ha fått vite at French fikk tak i et håndvåpen på vei inn til Kisangani, og at dette muligens kan knyttes til den siste dommen.

I den dommen forteller ett av vitnene at French hadde et håndvåpen i bukselinningen, og at French ga dette til Moland før skyteepisoden. Dette ble avvist av både French og Moland.

– Vi stoppet i en annen by på veien til Kisangani, og ryktet om et annet våpen kan stamme derfra. Men vi fikk ikke noe håndvåpen, eller noe annet våpen, på turen i Kongo. Vi hadde kun med haglen, som i dommen ble omtalt som et jaktvåpen, sier French.

Filmprodusent Martin sier at alle de tre versjonene i filmen baserer seg på research, kildesamtaler og gjennomgang av dommene.

– Vi presenterer tre versjoner av skyteepisoden, der den siste ikke er blitt løftet frem som en mulighet tidligere. Vi måler ikke de ulike versjonene opp mot hverandre, publikum må gjøre seg opp en egen mening, sier produsent Martin.

VG har tidligere beskrevet bakteppet for noen av filmens første scener, der det bekreftes at militsen til opprørsgeneralen Laurent Nkunda var oppdragsgiver for Moland og French. Moland hadde skrevet brev til krigsherren , som selv satt i husarrest da de to nordmennene dro til Kongo i 2009.

Militsen leiesoldatene skal ha jaktet på, «Allied Democratic Forces» (ADF) anses som en terrorgruppe av den ugandiske regjeringen, men deres hær kan ikke angripe dem dersom de krysser grensen inn i Kongo. Les mer om ADF her .

LES SKUP-RAPPORTEN : Slik avdekket VG det hemmelige sikkerhetsselskapet