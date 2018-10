KJENT PAR: De to mannlige pingvinene Sphen og Magic fant tonen før hekkesesongen. Nå er de blitt fedre. Foto: Sea Life Sydney Aquarium / Reuters

Homofile pingviner vekker oppsikt: Fikk datter

UTENRIKS 2018-10-27T02:57:27Z

De to pingvinene Sphen og Magic ved Sea Life Sydney Aquarium i Australia har fått sitt første barn.

Publisert: 27.10.18 04:57 Oppdatert: 27.10.18 05:07

Den lille pingvinen har fått navnet Sphengic, skriver BBC .

De to ferske fedrene, Sphen og Magic fikk stor oppmerksomhet tidligere denne måneden da det ble kjent at paret ventet barn.

Ifølge CBS News skal de to ha funnet tonen før hekkesesongen, og begynte å samle steiner sammen for å bygge et rede.

Sphen og Magic er Gentoo-pingviner, og paret ble først gitt et falskt egg de kunne ta vare på av de ansatte ved akvariet i Sydney.

Etter å ha oppdaget hvor dedikerte de to pingvinene var til «egget», bestemte de ansatte ved akvariet seg for å gjøre noe helt spesielt for dem.

De ga dem et virkelig egg.

– De oppførte seg svært naturlig og viste stor omsorg for egget sitt, og dermed ga våre ansatte dem et virkelig egg fra et annet par som hadde lagt to, skriver akvariet på sine nettsider .

I ettertid skal Sphen og Magic ha satt all sin lit for å bevare egget. Som de fleste pingvin-par byttet de to på pliktene daglig. Mens den ene av de to varmet egget, patruljerte den andre rundt redet for å avverge eventuell fare.

Fredag klekket endelig egget, og de to vordende fedrene fikk en datter.

Den lille pingvin-jenta er oppkalt etter de celebre foreldrenes kallenavn «Sphengic», og vil bo sammen med sine to fedre i redet de har bygget sammen.

VG har tidligere skrevet om de homofile pingvinene Pedro og Buddy i Toronto, som ble tvunget til å være hetero slik at de kunne parres i 2011.

Kees Oscar Ekeli, marinbiolog og direktør ved Akvariet i Bergen, fortalte da at det er et velkjent fenomen at pingviner er homofile.

Særlig kan de yngre pingvinene i de første årene etter kjønnsmodning finne seg partnere av samme kjønn.