Sender forsvaret til Mexico-grensen for å stoppe «nasjonal krise»

Minst 800 personer fra det amerikanske forsvaret sendes til grensen mot Mexico, for å stoppe det myndighetene frykter blir en bølge av immigranter mot USAs grense i sør.

Det melder AP News , som har snakket med kilder i Pentagon. Det er ventet at USAs forsvarsminister, Jim Mattis, snarlig vil gi marsjordre til å sende minst 800 soldater til grenseområdene i sør, for å bistå grensevaktene.

Hva de amerikanske troppene skal gjøre, er foreløpig uklart. Fra før er det 2100 personer fra de nasjonale sikkerhetsstyrkene er fra før av stasjonert langs USAs grense mot Mexico.

Stor bølge

Troppene sendes til grensen i forbindelse med at flere tusen personer fra Sentral-Amerika skal være på vei mot den amerikanske grensen. Ifølge AP er gruppen med emigranter nå i Mexico, men de er per dags dato langt unna den amerikanske grensen.

Når gruppen kan nå den amerikanske grensen er uklart. Hvor stor gruppen er, er heller ikke klart, og beregningene strekker seg fra 3600 til 7200 personer. Grupperingen beveger seg til fots, og de startet marsjen i Honduras.

Angriper Demokratene

Den republikanske presidenten, Donald Trump, beskylder Demokratene for å lover som gjør det vanskelig å stoppe immigranter på grensen. Han sier videre at de som prøver å komme seg inn i landet vil bli stoppet, for å unngå det han frykter kan bli en nasjonal krise.

Mexikanske myndigheter prøvde, uten hell, å stoppe folkevandringen da de forrige fredag krysset grensen fra Guatemala.