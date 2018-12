SNAKKER UT: Den nye boken er bygget på et fire timers langt intervju med pave Frans. Foto: MAX ROSSI

Pave Frans i ny bok: Homofile bør ikke bli prester

UTENRIKS 2018-12-02T19:32:46Z

Pave Frans blir i boken «La Fuerza de la vacacion» sitert på å ha sagt at homofili blant det katolske presteskapet er noe som «han bekymrer seg over».

Publisert: 02.12.18 20:32

Paven beskriver homofili som «et alvorlig problem» i boken som er basert på et fire timers langt intervjuet som ble gjort i august i år mellom intervjuer Fernando Prado, en spanskfødt misjonærprest, og paven. Boka skal etter planene bli publisert på 10 språk i løpet av neste uke, skriver AP .

– Homofili er et alvorlig problem som man må adressere fra begynnelsen med kandidatene. Det ser ut som om homofili er på mote i samfunnet og at mentaliteten også påvirker kirkelivet på noen områder. Dette er noe jeg er bekymret over, fordi homofili kanskje ikke fikk like mye oppmerksomhet en gang i tiden, sier han ifølge boken.

Den katolske kirkens generelle holdning til homofili, er at det er syndig – og pavens syn er derfor ikke noe nytt. I 2015 ble en høytstående katolsk prest, Krzysztof Charamsa, sparket av Vatikanet etter at han kom ut av skapet offentlig.

I boken skal pave Frans også ha kommentert på et utsagn til en prest som skal ha sagt at homofili ikke er så alvorlig, ettersom det «bare er et tegn på omsorg».

– I det hellige liv som prest, er det ingen rom for denne typen omsorg ... Det er bedre for dem å forlate presteskapet enn å leve et dobbeltliv, skal han ifølge boken ha svart på spørsmålet om utsagnet.

Til tross for uttalelsene legger pave Frans i intervjuet også vekt på homofile katolikkers bidrag til den katolske kirke. Han sier blant annet at kirken alltid må huske på at homofile også « er personer som lever for å tjene kirken, det kristne miljøet og guds mennesker. Dette perspektivet må vi aldri glemme.»

Paven har siden han ble valgt snakket mye om viktigheten av at Den katolske kirken viser at den inkluderer og elsker alle personer uavhengig av deres seksuelle preferanser.

– Dersom noen er homofil, søker etter gud og har guds vilje, hvem er jeg til å dømme han?, sa han blant annet i 2013, bare noen måneder etter at han ble innsatt som pave.